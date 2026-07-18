Τραγωδία στη Χαλκιδική: Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση η 7χρονη από τη Μολδαβία – Υποβλήθηκε σε νέο χειρουργείο

Η 7χρονη Πατρίτσια μέσα σε μια στιγμή έχασε τους γονείς και την έξι μηνών αδερφούλα της, στο τρομακτικό τροχαίο στη Χαλκιδική. Η ίδια τραυματίστηκε σοβαρά, δίνει μάχη για τη ζωή της, την οποία μάλλον θα καταφέρει να κερδίσει, καθώς η κατάστασή της έχει σταθεροποιηθεί.

Στην 7χρονη πολυτραυματία, οι γιατροί προχώρησαν χτες Παρασκευή σε συρραφή της γνάθου της, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Κύμα αλληλεγγύης έχει εκδηλωθεί τόσο στη Μολδαβία με τις τοπικές αρχές να απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να στηρίξουν οικονομικά την οικογένεια για τον επαναπατρισμό των σορών όσο και στο προξενείο στη Θεσσαλονίκη από απλούς πολίτες.

Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικές έρευνες τρέχουν με τις αρχές να περιμένουν το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης, που θα ρίξει φως στα αίτια του δυστυχήματος.

Τα τραύματα της 7χρονης

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το κοριτσάκι φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα, τραύματα στη γνάθο και κατάγματα στη μύτη και στο μέτωπο. Παράλληλα, έχει υποστεί πνευμοθώρακα και αναπνέει με μηχανική υποστήριξη.

Η 7χρονη έχει υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ οι γιατροί ολοκλήρωσαν και τη συρραφή των τραυμάτων στη γνάθο της. Η κατάστασή της παραμένει σταθερή από αιμοδυναμικής, νευροχειρουργικής και πνευμονολογικής πλευράς, ωστόσο οι γιατροί εξακολουθούν να την χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα σοβαρή.

Οι γιατροί του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου πραγματοποίησαν σύσκεψη με συναδέλφους τους από το Νοσοκομείο Παπανικολάου, προκειμένου να αξιολογήσουν συνολικά την πορεία της υγείας της και τα επόμενα θεραπευτικά βήματα.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση του παιδιού, το οποίο παραμένει στη ΜΕΘ.

Το χρονικό της τραγωδίας

Οι γονείς της και το μόλις έξι μηνών αδελφάκι της έχασαν τη ζωή τους, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η οικογένεια, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο στον Πολύγυρο.

Το δυστύχημα συνέβη την περασμένη Τετάρτη, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, με οδηγό τον 35χρονο πατέρα, συγκρούστηκε μετωπικά, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με το βυτιοφόρο που οδηγούσε ένας 44χρονος.

Αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους η 28χρονη μητέρα και η 6 μηνών κόρη του ζευγαριού, ενώ ο 35χρονος οδηγός ανασύρθηκε από πυροσβέστες με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, εξέπνευσε αργότερα.