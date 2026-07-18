Ανώτατος ηγέτης του Ιράν: «Η υπογραφή του Τραμπ είναι άνευ αξίας και στερείται αξιοπιστίας»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κατηγόρησε το Σάββατο τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν επανειλημμένα τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την Τεχεράνη, χαρακτηρίζοντας την υπογραφή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο σχετικό μνημόνιο κατανόησης «εντελώς άνευ αξίας και χωρίς καμία αξιοπιστία».

Σε γραπτές δηλώσεις που δημοσίευσε στην πλατφόρμα X, ο Χαμενεΐ υποστήριξε ότι οι νέες αμερικανικές επιθέσεις αποτελούν «μία ακόμη αδιαμφισβήτητη απόδειξη της ανεντιμότητας, της παραλογίας, της αναξιοπιστίας και της κακόβουλης φύσης των ΗΠΑ», προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν νέες ιρανικές απαντήσεις.

Νέες απειλές κατά των ΗΠΑ

«Τώρα που ο αμερικανικός εχθρός επιδιώκει να κλιμακώσει τη σύγκρουση, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερο κόστος και περαιτέρω ταπείνωση στον εαυτό του, θα πρέπει να γνωρίζει ότι το ευγενές έθνος του Ιράν και το Μέτωπο της Αντίστασης έχουν γι’ αυτόν αξέχαστα μαθήματα», ανέφερε σε άλλη ανάρτησή του.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που διαδέχθηκε τον πατέρα του, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στα πρώτα στάδια της σύγκρουσης.

The repeated breaches of the agreement by the Great Satan [the US] regarding the MOU signed by the Presidents of Iran and the US have once again laid bare a fundamental truth: the signature of the US President is utterly worthless and devoid of credibility. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) July 18, 2026

Κλιμάκωση των επιχειρήσεων

Την Παρασκευή, ένας από τους ανώτερους συμβούλους του ανώτατου ηγέτη απείλησε με επανέναρξη «πλήρους κλίμακας επιθετικών επιχειρήσεων» κατά των αμερικανικών δυνάμεων και των συμμάχων τους στη Μέση Ανατολή, μετά την έβδομη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιδρομών.

Ο υποστράτηγος Μοχσέν Ρεζαΐ δήλωσε ότι «κανένα πολιτικό σύνορο δεν θα είναι ασφαλές» εάν οι ΗΠΑ δεν σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν εγκαταστάσεις επιτήρησης, στρατιωτικές υποδομές εφοδιασμού, υπόγειες αποθήκες όπλων και ναυτικές δυνατότητες του Ιράν, ενώ ανέφερε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ εφαρμόζεται εκ νέου πλήρως.

Νέες απώλειες και αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις

Το Ιράν απάντησε με πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων σε γειτονικές χώρες του Κόλπου, μεταξύ αυτών η Ιορδανία, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Το Σάββατο, η CENTCOM επιβεβαίωσε ότι δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στην Ιορδανία κατά την απόκρουση των ιρανικών επιθέσεων, ενώ ένας ακόμη αγνοείται.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη ανέστειλε τις δεσμεύσεις της βάσει της 60ήμερης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον για «επιθετικές ενέργειες».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά καταπάτησαν όλες τις δεσμεύσεις τους και τις ανέστειλαν. Αναστείλαμε επίσης τις δικές μας δεσμεύσεις βάσει του Μνημονίου της Ισλαμαμπάντ και δεν το εφαρμόζουμε», δήλωσε.

Οι ήδη εύθραυστες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών φαίνεται να απομακρύνονται ακόμη περισσότερο, καθώς η ένταση κλιμακώνεται.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη στο Fox News:

«Δεν θέλω να διαπραγματευτώ τώρα. Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά κάθε φορά που κάνουν μια συμφωνία, την παραβιάζουν».