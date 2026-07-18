Μποτσουάνα: Η κυβέρνηση καταγγέλλει αύξηση των πολιτών που εξαπατώνται για να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας στην Ουκρανία

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Η κυβέρνηση της Μποτσουάνα προειδοποίησε για την ανησυχητική αύξηση του αριθμού των πολιτών της που εξαπατώνται μέσω παραπλανητικών πρακτικών στρατολόγησης και καταλήγουν να πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Διεθνών Σχέσεων ανέφερε ότι το φαινόμενο λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις.

«Πρόσφατες αναφορές δείχνουν ότι ο αριθμός των πολιτών της Μποτσουάνας που παρασύρονται με δόλιο τρόπο σε τέτοιου είδους διευθετήσεις αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Εξαναγκάζονται να συμμετάσχουν σε ενεργές μάχες»

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, όσοι φτάνουν στη Ρωσία εξαναγκάζονται να συμμετάσχουν σε ενεργές μάχες, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Το υπουργείο συνεχίζει να λαμβάνει σπαρακτικές κλήσεις από πολίτες της Μποτσουάνας που βρίσκονται ήδη στην πρώτη γραμμή του μετώπου, περιγράφοντας τις επικίνδυνες συνθήκες που αντιμετωπίζουν», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η κυβέρνηση δεν διευκρίνισε πόσοι πολίτες της βρίσκονται σήμερα στη Ρωσία ή πολεμούν στην Ουκρανία. Τον περασμένο Δεκέμβριο είχε ανακοινώσει ότι τουλάχιστον δύο νέοι από τη χώρα ενδέχεται να είχαν στρατολογηθεί.

Πάνω από 1.400 Αφρικανοί στρατολογήθηκαν, σύμφωνα με συλλογικότητα

Στα μέσα Φεβρουαρίου, η συλλογικότητα All Eyes on Wagner δημοσίευσε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία περισσότεροι από 1.400 Αφρικανοί στρατολογήθηκαν από τη Μόσχα μεταξύ Ιανουαρίου 2023 και Σεπτεμβρίου 2025 για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, ενώ περισσότεροι από 300 σκοτώθηκαν.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι μεγαλύτερες ομάδες προέρχονταν από την Αίγυπτο, το Καμερούν και την Γκάνα.

Το τελευταίο διάστημα και άλλες χώρες της νότιας Αφρικής έχουν αναφέρει ότι πολίτες τους εξαπατήθηκαν και στρατολογήθηκαν για να πολεμήσουν στις τάξεις του ρωσικού στρατού.