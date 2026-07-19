Άρης: Την επόμενη εβδομάδα «κλειδώνει» η απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου

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Αθλητισμός

Βασίλης Τολιόπουλος
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Σε οριστική συμφωνία για τη μετακίνηση του Βασίλη Τολιόπουλου από τον Παναθηναϊκό στον Άρη κατέληξαν οι διοικήσεις των δύο ομάδων, με τον διεθνή γκαρντ να έχει επίσης δώσει τη συγκατάθεσή του για την επιστροφή του στους «κιτρινόμαυρους».

Το τυπικό σκέλος της μεταγραφής αναμένεται να ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα, όταν ο 29χρονος θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Τολιόπουλος θα επιστρέψει για τρίτη φορά στο δυναμικό του Άρη, υπογράφοντας συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

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