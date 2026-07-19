Μαρία Κίτσου: «Δεν υπήρχε χαρά μέσα στο σπίτι μας» – Η εξομολόγηση για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια

Με αφορμή τη συμμετοχή της στη θεατρική παράσταση «Οικογένεια Τσεκμέ», η Μαρία Κίτσου άνοιξε την καρδιά της σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Hello και τον Γιάννη Βίτσα. Η ηθοποιός μίλησε για τη διαδρομή της, αλλά και για τα δύσκολα χρόνια της παιδικής της ηλικίας, περιγράφοντας βιώματα από ένα οικογενειακό περιβάλλον που άφησε το αποτύπωμά του στη ζωή της.

«Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να έχω δανειστεί από τα παιδικά μου χρόνια. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί εμπνεύστηκα εξ ολοκλήρου τον χαρακτήρα. Στη δική μου οικογένεια υπήρχαν οι φωνές, όπως και έντονα στοιχεία, αλλά με την κακή έννοια», ανέφερε η Μαρία Κίτσου.

«Τα διαχειριζόμουν και με εσωστρέφεια και με εξωστρέφεια», εξήγησε, και συνέχισε:

«Ήθελα να είμαι συνεχώς εκτός σπιτιού, να δίνω και να παίρνω χαρά, άρα υπήρχε το στοιχείο της εξωστρέφειας. Δυστυχώς, μέσα στο σπίτι μας δεν επικρατούσε ίδια ατμόσφαιρα».

«Νομίζω πως είχα μια σοφία από παιδί. Αισθανόμουν ότι δεν έφερα ευθύνη για αυτό που συνέβαινε και σκεφτόμουν ότι θα περάσει. Έλεγα “δεν φταις εσύ”. Δεν πρέπει να φέρονται έτσι στα παιδιά. Δεν υπήρχε χαρά μέσα στο σπίτι μας, δεν υπήρχε χιούμορ. Πραγματικά απορώ από πού το κληρονόμησα», εξομολογήθηκε η Μαρία Κίτσου.