Μουντιάλ 2026: Oι ΗΠΑ έχουν εξελιχθεί σε «ποδοσφαιρική χώρα» λέει ο Τραμπ, λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απονείμει το τρόπαιο στην ομάδα που θα επικρατήσει στον τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε ήδη τις Ηνωμένες Πολιτείες μία από τις κερδισμένες της διοργάνωσης, καθώς εκτίμησε ότι το τουρνουά ενίσχυσε το ενδιαφέρον των Αμερικανών για το ποδόσφαιρο.

Ο Τραμπ μίλησε την Παρασκευή σε δεξίωση της FIFA, η οποία πραγματοποιήθηκε στον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το τουρνουά απέδειξε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξελιχθεί σε «ποδοσφαιρική χώρα» και εξέφρασε την εκτίμηση ότι το ενδιαφέρον για το άθλημα θα διατηρηθεί και μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης.

Η αμερικανική κυβέρνηση παρουσιάζει τον τελικό ως την κορύφωση μιας προσπάθειας που διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο. Οι αρμόδιες αρχές κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις οργανωτικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις της διοργάνωσης, την οποία συνδιοργάνωσαν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό.

Οι αντιδράσεις και οι δυσκολίες της διοργάνωσης

Η προετοιμασία του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκάλεσε αντιδράσεις λόγω της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής της Ουάσιγκτον. Φίλαθλοι από ορισμένες χώρες που συμμετείχαν στα προκριματικά δεν μπορούσαν να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχαν εκφράσει ανησυχίες για την πρόσβαση φιλάθλων και αποστολών στη χώρα. Παράλληλα, οι υψηλές τιμές των εισιτηρίων και οι δυσκολίες στην έκδοση θεωρήσεων εισόδου προκάλεσαν επικρίσεις.

Μεταξύ των προσώπων στα οποία δεν επετράπη η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ένας διαιτητής από τη Σομαλία, παρά τις διεθνείς διακρίσεις του.

Η έναρξη του πολέμου με το Ιράν δημιούργησε πρόσθετα προβλήματα. Φίλαθλοι και μέλη της ιρανικής αποστολής αντιμετώπισαν περιορισμούς εισόδου, με αποτέλεσμα η ομάδα να εγκατασταθεί τελικά στην Τιχουάνα, στην άλλη πλευρά των συνόρων με το Μεξικό.

Οι αρχικές ανησυχίες για επιχειρήσεις των μεταναστευτικών αρχών κοντά στα γήπεδα δεν επιβεβαιώθηκαν. Αντίθετα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύτηκαν εικόνες φιλάθλων από διαφορετικές χώρες, οι οποίοι γνώρισαν την αμερικανική καθημερινότητα, τις τοπικές γεύσεις και τις παραδόσεις των πόλεων που φιλοξένησαν αγώνες.

Η παρέμβαση για την αποβολή του Μπαλογκούν

Αντιδράσεις προκάλεσε η τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, μετά την αποβολή του Αμερικανού επιθετικού Φόλαριν Μπαλογκούν στον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

Ο Τραμπ ζήτησε από τη FIFA να επανεξετάσει τη διαιτητική απόφαση, η οποία θα στερούσε από τον Μπαλογκούν τη συμμετοχή στον επόμενο αγώνα με το Βέλγιο.

Η FIFA ανέτρεψε τελικά την απόφαση και επέτρεψε στον ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, ηττήθηκαν με 4-1.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου για τη FIFA, Άντριου Τζουλιάνι, υπερασπίστηκε την παρέμβαση. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η αμερικανική κυβέρνηση είχε υποχρέωση να θέσει ερωτήματα σχετικά με τη διαιτητική διαδικασία και τη χρήση του VAR.

Η σημασία της διοργάνωσης για τις ΗΠΑ

Η επιτυχία του Παγκοσμίου Κυπέλλου θεωρείται σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η χώρα θα φιλοξενήσει τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες και τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2034 στο Σολτ Λέικ Σίτι.

Οι ΗΠΑ θεωρούνται επίσης φαβορί για την ανάληψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών του 2031. Ο Άντριου Τζουλιάνι συνέδεσε, ωστόσο, την υποστήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης προς τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα με τη θέση του Λευκού Οίκου κατά της συμμετοχής τρανς γυναικών στον γυναικείο αθλητισμό.

Οι πολιτικοί ηγέτες που θα παρακολουθήσουν τον τελικό

Οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με τις άλλες δύο διοργανώτριες χώρες δοκιμάστηκαν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Οι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Καναδά και στο Μεξικό, καθώς και η απόφασή του να μην ανανεώσει την εμπορική συμφωνία μεταξύ των τριών χωρών, προκάλεσαν εντάσεις.

Παρά τις διαφωνίες, η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, και ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, αποδέχθηκαν την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ και θα παρακολουθήσουν τον τελικό.

Στις εξέδρες θα βρίσκεται και ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ. Αντίθετα, ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, δεν θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενος λόγους προληπτικής δεισιδαιμονίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποκαλύψει ποια ομάδα υποστηρίζει. Ο Χαβιέρ Μιλέι αποτελεί έναν από τους στενότερους πολιτικούς συμμάχους του Αμερικανού προέδρου. Αντίθετα, οι σχέσεις του Τραμπ με την ισπανική κυβέρνηση παραμένουν τεταμένες λόγω των διαφωνιών για τις αμυντικές δαπάνες στο ΝΑΤΟ και της άρνησης της Μαδρίτης να επιτρέψει τη χρήση ισπανικών βάσεων για αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν.

Ο τελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία ολοκληρώνει μια διοργάνωση που συνδύασε το αγωνιστικό ενδιαφέρον με πολιτικές, διπλωματικές και οργανωτικές προκλήσεις. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το αποτέλεσμα της διοργάνωσης θα αποτελέσει σημείο αναφοράς ενόψει των μεγάλων αθλητικών γεγονότων που θα φιλοξενήσει η χώρα τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: Associated Press