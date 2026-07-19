LADAC: Νέες δυνατότητες κατά των kamikaze drones και UAV’s από τα μαχητικά Rafale

Έναν εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης των καμικάζι drones και των UAV αποκτούν τα μαχητικά Rafale, χρησιμοποιώντας φθηνούς κατευθυνόμενους πυραύλους με λέιζερ, που μπορούν να καταρρίπτουν κάθε απειλή. Τι έδειξαν οι δοκιμές.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Γαλλική Υπηρεσία Αμυντικών Προμηθειών (DGA) ενέκρινε τη χρήση πυραύλων με καθοδήγηση λέιζερ 68 mm και του ατρακτιδίου στόχευσης TALIOS σε μαχητικά αεροσκάφη Rafale εναντίον χαμηλού κόστους drone καμικάζι, μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών στις 7 Ιουλίου 2026. Αυτό το ορόσημο αναφέρθηκε σε ειδησεογραφικά πρακτορεία με βάση δηλώσεις της DGA από τις 13 Ιουλίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Aviationist, η διαδικασία δοκιμών, η οποία συνεχίζεται από τον Φεβρουάριο του 2026, αφορούσε το Κέντρο Δοκιμών Πτήσεων της DGA στο Cazaux, το Κέντρο Αεροναυτικής Εμπειρογνωμοσύνης Στρατιωτικών Δυνάμεων (CEAM) των Γαλλικών Αεροδιαστημικών Δυνάμεων, την Dassault και την Thales, τον κατασκευαστή του ατρακτιδίου JF12, το οποίο έχει χωρητικότητα 12 πυραύλων που εκτοξεύουν πυραύλους με καθοδήγηση λέιζερ Aculeus LG.

Από τον Φεβρουάριο του 2026 και μετά, διεξήχθησαν πολυάριθμες δοκιμές από τα διάφορα κέντρα δοκιμών και εμπειρογνωμοσύνης της DGA για την ενσωμάτωση των αισθητήρων των μαχητικών αεροσκαφών Rafale στη χρήση πυραύλων με καθοδήγηση λέιζερ και, ειδικότερα, για τη δοκιμή διαφόρων λειτουργιών που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των αντιμέτρων κατά αυτών των UAV.

Οι δοκιμές βολής και πτήσης που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτό περιελάμβαναν τα ακόλουθα στάδια, προσομοιώνοντας τη διαδικασία καταστροφής ενός στόχου βήμα προς βήμα:

Η ανίχνευση UAV από ραντάρ αεροσκαφών,

Οι ανιχνευόμενοι στόχοι παρακολουθούνται και σημειώνονται με λέιζερ χρησιμοποιώντας το ατρακτίδιο στόχευσης TALIOS.

Τα όπλα πρέπει να μεταφέρονται με ασφάλεια εντός του επιχειρησιακού φακέλου πτήσης του αεροσκάφους και οι πύραυλοι πρέπει να εκτοξεύονται με ασφάλεια.

Τελικά, ο εκτοξευμένος πύραυλος κατευθύνθηκε με λέιζερ στον στόχο του, εξουδετερώνοντας με επιτυχία το στοχευμένο UAV.

Η εν λόγω διαδικασία δοκιμών ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2025, μετά από δηλώσεις αξιωματούχων της DGA που τόνιζαν την ανάγκη ανάπτυξης των πυραύλων για την αποτροπή της χρήσης «πυρομαχικών υψηλής αξίας» σε αποστολές κατά των UAV.

Ένα χρόνο αργότερα, ο πρόεδρος της DGA, Patrick Pailloux, δήλωσε σε ομιλία του στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση ότι οι πύραυλοι κατά των UAV δοκιμάζονταν σε μαχητικά αεροσκάφη Rafale και ότι το σύστημα προοριζόταν για επιχειρησιακή ανάπτυξη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Σύμφωνα με την Mer et Marine, το σύστημα που αναπτύχθηκε για το Rafale, με την ονομασία «Πολεμικό Σύστημα κατά των Drone σε Αεροσκάφη Μάχης» (Lutte anti-drone sur avion de combat – LADAC), έχει φτάσει στην αρχική του επιχειρησιακή ικανότητα (IOC). Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε ότι σύντομα θα γίνει μια μεγαλύτερη παραγγελία από την Thales, με τις παραδόσεις να ξεκινούν τον Ιούλιο του 2026. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες κόστους δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.