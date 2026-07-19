Η Ρωσία εξαπέλυσε ισχυρή επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο

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Η Ρωσία εξαπέλυσε κύμα επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας τουλάχιστον 14, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Αρκετές περιοχές στην περιοχή επλήγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση «μία από τις πιο μαζικές βαλλιστικές επιθέσεις στο Κίεβο» από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας.

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι η αεράμυνα κατέρριψε 18 από τους 41 πυραύλους. Τα συστήματα αναχαίτισαν επίσης 108 drones.



Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία συνέχισε τις δικές της επιθέσεις σε ρωσικές εγκαταστάσεις. Ο κυβερνήτης της νοτιοδυτικής περιοχής Σταυρούπολης δήλωσε ότι μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε πυρκαγιά σε ένα βιομηχανικό πάρκο.

Οι τελευταίες επιθέσεις στο Κίεβο αφορούσαν μια σειρά από ρωσικά οπλικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων Iskander και υπερηχητικών πυραύλων Zircon, καθώς και 125 drones, ανέφερε η ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Την Κυριακή, ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι τόσο οικιστικά όσο και μη οικιστικά κτίρια υπέστησαν ζημιές στις τελευταίες επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων ενός σούπερ μάρκετ και ενός κοιτώνα.

Kyiv has endured the largest attack since the start of the war Overnight, Russia launched 41 missiles and 125 drones at Ukraine, with the capital as the primary target. At least 15 people were injured and one person was killed. pic.twitter.com/iOAqd63UiI — NEXTA (@nexta_tv) July 19, 2026



Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες σε δύο αποθήκες.

Σε μήνυμά του στο Telegram, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι την περασμένη εβδομάδα η Ρωσία «χρησιμοποίησε περίπου 1.450 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κρούσης, περισσότερες από 1.640 κατευθυνόμενες βόμβες και 99 πυραύλους διαφόρων τύπων εναντίον της Ουκρανίας».