Τραμπ για τον τελικό του Μουντιάλ: «Δεν παίρνω θέση, αλλά δύσκολα ποντάρεις εναντίον του Μέσι»

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Διεθνή Νέα

Πηγή: Foxnews/X
Πηγή: Foxnews/X
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Στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποφεύγοντας να δηλώσει ανοιχτά ποια ομάδα υποστηρίζει, αλλά αφήνοντας σαφή αιχμή υπέρ του Λιονέλ Μέσι.

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«Δεν θα πάρω θέση. Απλώς πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να ποντάρει κανείς εναντίον του Μέσι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του τελικού.

«Θα ήθελα να αλλάξω ζωή μαζί τους για έναν μήνα»

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης τόσο στον Μέσι όσο και στον Κριστιάνο Ρονάλντο, λέγοντας ότι ανέκαθεν συμπαθούσε και τους δύο κορυφαίους ποδοσφαιριστές.

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«Πάντα μου άρεσε ο Ρονάλντο, πάντα μου άρεσε ο Μέσι. Συνάντησα τον Μέσι πολύ πρόσφατα», είπε.

Στη συνέχεια αστειεύτηκε για τη ζωή των δύο αστέρων του ποδοσφαίρου, υποστηρίζοντας ότι είναι ευκολότερη από τη δική του.

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«Έχουν αρκετά καλή ζωή. Νομίζω ότι έχουν μια πολύ καλή ζωή, στην πραγματικότητα πολύ πιο εύκολη από τη δική μου. Θα ήθελα να αλλάξω μαζί τους για περίπου έναν μήνα», πρόσθεσε γελώντας.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν πριν από τον τελικό στο MetLife Stadium, όπου η Αργεντινή του Μέσι διεκδικεί τη διατήρηση του παγκόσμιου τίτλου απέναντι στην Ισπανία.

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