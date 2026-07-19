Νορβηγία: Εγκαινιάστηκε μνημείο για τα 77 θύματα του Μπρέιβικ, 15 χρόνια μετά τις επιθέσεις

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Ένα νέο μνημείο αφιερωμένο στα 77 θύματα των επιθέσεων που διέπραξε πριν από 15 χρόνια ο νεοναζί εξτρεμιστής Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ εγκαινιάστηκε στη Νορβηγία, στη φονικότερη επίθεση που έχει γνωρίσει η χώρα σε περίοδο ειρήνης.

Στην τελετή παρέστησαν επιζώντες, συγγενείς των θυμάτων, μέλη της κυβέρνησης και ο διάδοχος του νορβηγικού θρόνου, πρίγκιπας Χάακον, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Η 22α Ιουλίου 2011 ήταν η ημέρα μιας βίαιης επίθεσης όχι μόνο εναντίον ανθρώπων, αλλά και εναντίον της δημοκρατίας μας», δήλωσε η Μερέτε Σταμνεσάγκεν, πρόεδρος της ένωσης υποστήριξης των θυμάτων.

Οι επιθέσεις στο Όσλο και την Ουτόγια

Στις 22 Ιουλίου 2011, ο Μπρέιβικ πυροδότησε αρχικά βόμβα κοντά στην έδρα της νορβηγικής κυβέρνησης στο Όσλο, σκοτώνοντας οκτώ ανθρώπους.

Στη συνέχεια μετέβη στο νησί Ουτόγια, περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας, όπου άνοιξε πυρ στη θερινή κατασκήνωση της νεολαίας του Εργατικού Κόμματος.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν 69 άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν έφηβοι.

Το μνημείο με τα ονόματα των θυμάτων

Το μνημείο βρίσκεται στη συνοικία των υπουργείων και αποτελείται από ένα ψηφιδωτό ύψους 12 μέτρων και πλάτους 15 μέτρων.

Το έργο απεικονίζει ένα μικρό πτηνό τον πρασινοσκέλη και κλαδιά που αντανακλώνται στο νερό. Το πουλί είχε παρατηρήσει στο νησί Ουτόγια ο καλλιτέχνης που φιλοτέχνησε το έργο, Ματίας Φαλντμπάκεν.

Κάτω από το ψηφιδωτό είναι χαραγμένα τα ονόματα και των 77 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις της 22ας Ιουλίου 2011.

«Ας δώσουμε στις φράσεις “να μη σιωπήσουμε ποτέ, να μην ξεχάσουμε ποτέ” όλη τη σημασία που τους αξίζει. Όχι ως σύνθημα, αλλά ως δέσμευση. Όχι μόνο σήμερα, αλλά και στο μέλλον», πρόσθεσε η πρόεδρος της ένωσης.

Το νέο Κέντρο της 22ας Ιουλίου

Μετά την τελετή, ο πρίγκιπας Χάακον επισκέφθηκε αίθουσα του νέου Κέντρου της 22ας Ιουλίου, ενός εθνικού κέντρου μνήμης και ενημέρωσης για τις επιθέσεις.

Το κέντρο λειτούργησε αρχικά το 2015 ως προσωρινός χώρος ενημέρωσης, προτού αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό το καλοκαίρι μεταφέρθηκε σε νέες εγκαταστάσεις κοντά στο μνημείο.

Η καταδίκη του Μπρέιβικ

Ο Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ καταδικάστηκε το 2012 σε 21 χρόνια κάθειρξη, τη μέγιστη ποινή που προβλεπόταν τότε από τη νορβηγική νομοθεσία.

Η ποινή μπορεί να παρατείνεται για όσο διάστημα οι αρχές κρίνουν ότι εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την κοινωνία.

Ο Μπρέιβικ, ηλικίας σήμερα 47 ετών, είχε δηλώσει ότι δολοφόνησε τα θύματά του επειδή υποστήριζαν την πολυπολιτισμικότητα.

Στο βίντεο του Reuters, από το 2022, ο Μπρέιβικ χαιρετά ναζιστικά κατά την είσοδό του στο δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησής του για αποφυλάκιση υπό όρους.

Το αίτημά του απορρίφθηκε, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο για την κοινωνία, παρά τη συμμετοχή του σε προγράμματα αποκατάστασης.