Ερντογάν: Προκλητική ανάρτηση για την 52η επέτειο του «Αττίλα» – «Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους»

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Σε νέα προκλητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε λόγο για «μητέρα πατρίδα» και ότι η χώρα του είναι εγγυήτρια δύναμη που θα συνεχίσει να στηρίζει τους Τουρκοκύπριους.

Η ανάρτηση για τον «Αττίλα»

Στο μήνυμά του, ο Ερντογάν παρουσίασε εκ νέου τον «Αττίλα» ως «επιχείρηση ειρήνης», δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Με την ευκαιρία της 52ης επετείου της Ειρηνευτικής Επιχείρησης στην Κύπρο, τιμώ με σεβασμό τους ηρωικούς μάρτυρές μας και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς τους βετεράνους μας».

«Συγχαίρω με τα πιο εγκάρδια συναισθήματά μου τον τουρκοκυπριακό λαό για την Εορτή της Ειρήνης και της Ελευθερίας της 20ής Ιουλίου και στέλνω τους χαιρετισμούς μου στους αδελφούς μου, τους Τουρκοκύπριους», πρόσθεσε.

«Ως μητέρα πατρίδα και χώρα εγγυητής, δεν θα αφήσουμε ποτέ τον τουρκοκυπριακό λαό μόνο του στον δίκαιο αγώνα του», κατέληξε ο Ερντογάν.