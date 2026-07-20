Καρυστιανού: Δέχθηκα λεκτική επίθεση από τον Πλακιά – Είμαστε όλοι κουρασμένοι – ΒΙΝΤΕΟ

Η Μαρία Καρυστιανού απαντώντας σε ερωτήσεις εκπροσώπων των ΜΜΕ αναφέρθηκε στο περιστατικό που σημειώθηκε με τον Νίκο Πλακιά στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η επικεφαλής του «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», έκανε λόγο για λεκτική επίθεση, ενώ τόνισε πως όλοι οι συγγενείς των θυμάτων είναι κουρασμένοι και συναισθηματικά φορτισμένοι.

Πιο συγκεκριμένα, η κ. Καρυστιανού δήλωσε ότι δέχθηκε λεκτική επίθεση από τον κ. Πλακιά, επισημαίνοντας ότι «όλοι όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία είναι κουρασμένοι» και πως «δεν είναι καθόλου ευχάριστο να βρίσκονται στο δικαστήριο». Παράλληλα, ανέφερε ότι πρόκειται για μια «κουτσουρεμένη» δίκη, καθώς -όπως είπε- το θέμα της φωτιάς και οι υπεύθυνοι απουσιάζουν από το κατηγορητήριο.

«Δέχτηκα μία λεκτική επίθεση από τον κ. Πλακιά. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο όταν βρισκόμαστε εδώ, εμένα η κόρη μου κάηκε ζωντανή. Υπάρχει κούραση και οι υπεύθυνοι για τη φωτιά δεν είναι εδώ. Αυτό που συνέβη ήταν κάτι ανθρώπινο, κάτι μικρό, οπότε όλα καλά».

Στη συνέχεια γνωστοποίησε ότι ενημερώθηκε από τους δικηγόρους της, τον κ. Ψαρόπουλο και την κ. Γρατσία, πως υπάρχει προσπάθεια από την άλλη πλευρά να μεταφερθεί για αργότερα η δίκη σε ό,τι αφορά την ΕΡΓΟΣΕ, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η ευρωπαϊκή διαδικασία για την οικονομική απιστία.

Αυτό σημαίνει κατά την ίδια, αφενός ότι κάποιοι επιχειρούν να καθυστερήσουν ακόμη περισσότερο την εκδίκαση της υπόθεσης και να απομακρυνθεί το θέμα των Τεμπών από την επικαιρότητα και αφετέρου ότι η Δικαιοσύνη φαίνεται να διαχειρίζεται διαφορετικά τις υποθέσεις που αφορούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Με σένα θα ασχολούμαστε;» – Η ένταση Πλακιά – Καρυστιανού

Νωρίτερα υπήρξε φραστικό επεισόδιο στο κτίριο της Γαιόπολις, στη Λάρισα στην 22η κατά σειρά συνεδρίαση, μεταξύ της Μαρίας Καρυστιανού και του Νίκου Πλακιά.

Όλα έγιναν όταν μπήκε στην αίθουσα η Μαρία Καρυστιανού και ο Νίκος Πλακιάς απευθύνθηκε σε εκείνη, με την επικεφαλής του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» να απαντά: «με σένα θα ασχολούμαι;».