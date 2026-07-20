Δίκη για Τέμπη: «Με σένα θα ασχολούμαι;» είπε η Καρυστιανού στον Πλακιά

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Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα συνεχίστηκε η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, με τις εντάσεις να επανέρχονται αμέσως μετά τη σύντομη διακοπή, που είχε προηγηθεί.

Το κλίμα φορτίστηκε εκ νέου, όταν στη δικαστική αίθουσα του «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ», εισήλθε η Μαρία Καρυστιανού, η οποία είχε αρκετό διάστημα να παραστεί στη διαδικασία. Η παρουσία της αποτέλεσε αφορμή για νέο φραστικό επεισόδιο, καθώς ο Νίκος Πλακιάς στράφηκε προς το μέρος της και της απηύθυνε τον λόγο σε έντονο ύφος.

Η ακριβής φράση που προηγήθηκε δεν έγινε γνωστή, ωστόσο η αντίδραση της Μαρίας Καρυστιανού, ήταν άμεση και λακωνική. Η ίδια, εμφανώς ενοχλημένη, φέρεται να απάντησε: «Με εσένα θα ασχολούμαι;».

Το περιστατικό, ήρθε να προστεθεί στο ήδη βαρύ κλίμα που έχει διαμορφωθεί στη δίκη, καθώς οι διαφωνίες και οι δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ συγγενών θυμάτων έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα.

Η ένταση στην αίθουσα και η προσωρινή διακοπή της διαδικασίας

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr νωρίτερα, η συνεδρίαση είχε διακοπεί για περίπου δέκα λεπτά, καθώς οι τόνοι ανέβηκαν κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων των συνηγόρων υπεράσπισης.

Η διαδικασία ξεκίνησε με τις αγορεύσεις των δικηγόρων, που εκπροσωπούν κατηγορούμενους στην υπόθεση. Ωστόσο, οι θέσεις που διατυπώθηκαν προκάλεσαν αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων που βρίσκονταν στην αίθουσα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου παρενέβη και διέκοψε προσωρινά τη συνεδρίαση, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση νέων παρεμβάσεων θα απομακρύνονταν όσοι διατάρασσαν την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης για τη μετάταξη του σταθμάρχη

Πρώτος έλαβε τον λόγο ο συνήγορος υπεράσπισης Δημήτρης Ιωαννίδης, ο οποίος εκπροσωπεί την Ιωάννα Κολιοπούλου, τον Ζαχαρία Στουρνάρα και τον Ιωάννη Παλαιοθόδωρο.

Ο κ. Ιωαννίδης αρνήθηκε τις κατηγορίες που αποδίδονται στην Ιωάννα Κολιοπούλου, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορία για παράβαση καθήκοντος, σχετικά με τη μετάταξη του σταθμάρχη Λάρισας.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, το ηλικιακό όριο που έχει τεθεί ως ζήτημα στην υπόθεση δεν προβλεπόταν από τον κανονισμό του ΟΣΕ, ενώ υποστηρίχθηκε ότι η συγκεκριμένη μετάταξη δεν συνδέεται αιτιωδώς με τα υπόλοιπα αδικήματα που εξετάζονται στη δίκη.

Αναφερόμενος στον πρώην διευθυντή Συντήρησης του ΟΣΕ, Ζαχαρία Στουρνάρα, ο συνήγορος υποστήριξε ότι δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί συντήρηση σε έργο που δεν είχε ολοκληρωθεί. Παράλληλα, ζήτησε να κηρυχθεί άκυρο το κλητήριο θέσπισμα, κάνοντας λόγο για αοριστίες και αντιφάσεις, στο κατηγορητήριο.

Η αντιπαράθεση Πλακιά με την υπεράσπιση και η καταγγελία για επίθεση

Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Νίκου Πλακιά, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στην αίθουσα και να οδηγηθεί η διαδικασία σε προσωρινή διακοπή.

Μετά την επανέναρξη της συνεδρίασης, η ένταση δεν υποχώρησε. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης που παρακολουθούν τη δίκη, ο Νίκος Πλακιάς απευθύνθηκε προς τον Ζαχαρία Στουρνάρα και τον συνήγορό του σε υψηλούς τόνους.

Μεταξύ άλλων, φέρεται να ανέφερε:

«Ήρθες κι εδώ, βλάκα. Μυαλό δεν βάζεις. Σίχαμα. Αυτούς ήρθατε να υπερασπιστείτε; Ήρθε και εδώ ο βλάκας. Αλήτες. Ο μπράβος του Παπαδόπουλου. Αυτούς υπερασπίζεστε; Σας σπούδασαν οι γονείς σας για να υπερασπιστείτε αυτούς; Δεν ήταν άσχετος. Αν ήταν άσχετος, θα καθόταν σπίτι του. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας».

Λίγη ώρα αργότερα, ο συνήγορος υπεράσπισης Δημήτρης Ιωαννίδης, κατήγγειλε ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο εντολέας του, ο Ζαχαρίας Στουρνάρας δέχθηκε επίθεση μέσα στη δικαστική αίθουσα.

«Ο κ. Στουρνάρας δέχθηκε επίθεση, και όχι μόνο λεκτική. Δέχθηκε και δύο κλωτσιές εντός του δικαστηρίου», ανέφερε ο δικηγόρος, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές παραβιάζουν τη διαδικασία και τη νομιμότητα της δίκης.

Η καταγγελία προκάλεσε νέο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης και της πολιτικής αγωγής, με τον κ. Ιωαννίδη, να δηλώνει πως ο πελάτης του θα μπορούσε ακόμη και να αποχωρήσει από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Η εισαγγελική πρόταση επί των αιτημάτων της υπεράσπισης

Μετά την ολοκλήρωση των εντάσεων και των αντιπαραθέσεων, η διαδικασία συνεχίστηκε με την εισαγγελική πρόταση επί των αιτημάτων που είχαν υποβληθεί, από την πλευρά της υπεράσπισης.

Η εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη των αιτημάτων αναβολής και αναστολής της δίκης, καθώς και του αιτήματος ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αποδοχή τους.

Παράλληλα, εισηγήθηκε την απόρριψη τόσο του αιτήματος προδικαστικής παραπομπής όσο και του αιτήματος υποβολής προδικαστικού ερωτήματος προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όπως ανέφερε, δεν προκύπτει ζήτημα σύγκρουσης ή εξάρτησης μεταξύ των δύο διαδικασιών, καθώς η ποινική δίκη μπορεί να συνεχιστεί ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η εισαγγελική λειτουργός, ωστόσο, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί μετά την ολοκλήρωση της αποδεικτικής διαδικασίας σχετικά με το ενδεχόμενο μετατροπής της κατηγορίας που αφορά τον σταθμάρχη σε ενδεχόμενο δόλο.

Η 22η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε, μέσα σε ένα κλίμα έντονης φόρτισης, με τις αντιπαραθέσεις εντός και εκτός της αίθουσας να αποτυπώνουν το βαθύ διχασμό που εξακολουθεί να υπάρχει ανάμεσα σε πλευρές των συγγενών των θυμάτων, ενώ η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης.