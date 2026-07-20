Βρετανία: Νέος πρωθυπουργός ο Άντι Μπέρναμ – Ο βασιλιάς Κάρολος αποδέχθηκε την παραίτηση Στάρμερ

Καταιγιστικές είναι οι πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Κιρ Στάρμερ υπέβαλε επίσημα την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο, ανοίγοντας τον δρόμο για την αλλαγή σκυτάλης στην πρωθυπουργία της χώρας.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός αποχώρησε από τη Ντάουνινγκ Στριτ, δηλώνοντας πως αποχωρεί με «αξιοπρέπεια» και ένα «χαμόγελο», ενώ η βουλευτής των Εργατικών, Κίρστι ΜακΝίλ, σχολίασε πως «η δημόσια προσφορά του άλλαξε τις ζωές των ανθρώπων προς το καλύτερο».

Σύμφωνα με το πρακτορείο Press Association, ο Στάρμερ έφτασε στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ στις 11:24 τοπική ώρα το πρωί, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και τα παιδιά τους.

Η συνάντηση με τον Κάρολο διήρκεσε περίπου 30 λεπτά, ενώ αμέσως μετά ο πρώην πλέον πρωθυπουργός αποχώρησε διακριτικά από το παλάτι, τηρώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

Για την επίσημη υποβολή της παραίτησης, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: «Ο Σερ Κιρ Στάρμερ, βουλευτής, είχε ακρόαση με τον Βασιλιά αυτό το πρωί και υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού και του Πρώτου Λόρδου του Θησαυροφυλακίου, την οποία Αυτού Μεγαλειότης είχε την ευχαρίστηση να αποδεχθεί ευγενώς. Η Λαίδη Στάρμερ έγινε επίσης δεκτή από τον Βασιλιά».

Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος έφτασε στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, όπου ο βασιλιάς Κάρολος αναμένεται να του αναθέσει εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης.

Νέος πρωθυπουργός

Ο Άντι Μπέρναμ είναι πλέον ο νέος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως επιβεβαίωσε επίσημα το Παλάτι του Μπάκιγχαμ με την εξής ανακοίνωση:

«Η Αυτού Μεγαλειότης δέχθηκε σε ακρόαση τον αξιότιμο βουλευτή Άντριου Μπέρναμ και του ζήτησε να σχηματίσει νέα Κυβέρνηση. Ο αξιότιμος βουλευτής Άντριου Μπέρναμ αποδέχθηκε την πρόταση του Βασιλιά και έδωσε τον καθιερωμένο όρκο κατά τον διορισμό του ως Πρωθυπουργού και Πρώτου Λόρδου του Θησαυροφυλακίου. Η κ. Μαρί-Φρανς βαν Χιλ έγινε επίσης δεκτή από την Αυτού Μεγαλειότητα».

Η έκτη αλλαγή σκυτάλης σε μία δεκαετία

Ο Άντι Μπέρναμ αποτελεί το νεότερο πρόσωπο σε μια μακρά σειρά διαδοχικών αλλαγών στην ηγεσία της χώρας, καθώς τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν περάσει από το αξίωμα έξι προκάτοχοί του.

Διαδέχεται τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος κατά τη σαρωτική εκλογική νίκη των Εργατικών πριν από δύο χρόνια είχε δεσμευτεί να φέρει σταθερότητα στη χώρα και να βάλει τέλος στα χρόνια της πολιτικής αβεβαιότητας που χαρακτήρισαν τη διακυβέρνηση των Συντηρητικών.

Ο Στάρμερ είχε διαδεχθεί τον Ρίσι Σούνακ, ο οποίος παρέμεινε στην πρωθυπουργία από το 2022 έως το 2024.

Πριν από τον Σούνακ, η Λιζ Τρας παρέμεινε στην εξουσία για μόλις 49 ημέρες, παίρνοντας τη σκυτάλη από τρεις ακόμη πρωθυπουργούς του Συντηρητικού Κόμματος: τον Μπόρις Τζόνσον (2019-2022), τη Τερέζα Μέι (2016-2019) και τον Ντέιβιντ Κάμερον (2010-2016).