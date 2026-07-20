Θεσσαλονίκη: Ένταση στα δικαστήρια μετά την προφυλάκιση του 4ου κατηγορούμενου για τη φονική επίθεση στην οικογένεια Νέστορα

Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7) στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου για την υπόθεση της φονικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα και την απόφαση για την προσωρινή του κράτηση.

Άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον 25χρονο, ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο.

Η ένταση εκτονώθηκε αρχικά με την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων από το εσωτερικό του Δικαστικού Μεγάρου.

Ωστόσο, η ένταση μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο, όπου αστυνομικοί προχώρησαν σε περιορισμένη χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, προκειμένου να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους.

Η κατάσταση αποκλιμακώθηκε λίγο αργότερα, με την αποχώρηση των συγκεντρωμένων από την περιοχή.

Ο 25χρονος αρνείται τις κατηγορίες

Στο μεταξύ, ο 25χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ίδιος έκανε λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς από την πλευρά του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που φέρεται να τον κατονόμασε ως το πρόσωπο στο οποίο παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες πριν και μετά την επίθεση. Κατά πληροφορίες, αρνήθηκε ότι διαχειρίστηκε τα κλειδιά ή ότι τα έδωσε στους φυσικούς δράστες της επίθεσης.

Με τη νέα προφυλάκιση, οι προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση φτάνουν πλέον τους τέσσερις. Εκτός από τον 25χρονο, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος και τους δύο φερόμενους ως φυσικούς δράστες της επίθεσης- τον 29χρονο και την 26χρονη.

Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συνεχίζεται, ενώ η δικογραφία που χειρίζεται η ανακρίτρια περιλαμβάνει τόσο τη δολοφονική επίθεση στην οικία Νέστορα όσο και τις δύο εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν την ίδια μέρα στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς και του πρώην βουλευτή, Σάββα Αναστασιάδη. Η δίωξη αφορά βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών και εμπρησμό.