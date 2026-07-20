Θεσσαλονίκη: Ένταση στα δικαστήρια μετά την προφυλάκιση του 4ου κατηγορούμενου για τη φονική επίθεση στην οικογένεια Νέστορα

Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7) στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας και την προσωρινή κράτηση του 25χρονου κατηγορούμενου για τη φονική επίθεση στην οικογένεια Νέστορα. Ο 25χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή, ενώ η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συνεχίζεται για την υπόθεση που συνδέεται και με άλλες εμπρηστικές επιθέσεις στην πόλη.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ένταση στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένταση σημειώθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά την προσωρινή κράτηση του 25χρονου κατηγορούμενου για τη φονική επίθεση στην οικογένεια Νέστορα. Οι συγκεντρωμένοι ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις.
  • Ο 25χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση και κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς.
  • Με τη νέα προφυλάκιση, οι προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση φτάνουν πλέον τους τέσσερις. Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συνεχίζεται, περιλαμβάνοντας και άλλες εμπρηστικές επιθέσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7) στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου για την υπόθεση της φονικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα και την απόφαση για την προσωρινή του κράτηση.

Θεσσαλονίκη: Τέταρτη προφυλάκιση για τη φονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

Άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον 25χρονο, ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο.

Η ένταση εκτονώθηκε αρχικά με την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων από το εσωτερικό του Δικαστικού Μεγάρου.

Θεσσαλονίκη: Απολογείται σήμερα ο 4ος κατηγορούμενος για τη φονική επίθεση στην οικογένεια Νέστορα

Θεσσαλονίκη: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο 25χρονος – Τη Δευτέρα η απολογία του για τον εμπρησμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

Ωστόσο, η ένταση μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο, όπου αστυνομικοί προχώρησαν σε περιορισμένη χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, προκειμένου να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους.

Η κατάσταση αποκλιμακώθηκε λίγο αργότερα, με την αποχώρηση των συγκεντρωμένων από την περιοχή.

Ο 25χρονος αρνείται τις κατηγορίες

Στο μεταξύ, ο 25χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ίδιος έκανε λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς από την πλευρά του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που φέρεται να τον κατονόμασε ως το πρόσωπο στο οποίο παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες πριν και μετά την επίθεση. Κατά πληροφορίες, αρνήθηκε ότι διαχειρίστηκε τα κλειδιά ή ότι τα έδωσε στους φυσικούς δράστες της επίθεσης.

φονική επίθεση στην οικογένεια Νέστορα

Με τη νέα προφυλάκιση, οι προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση φτάνουν πλέον τους τέσσερις. Εκτός από τον 25χρονο, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος και τους δύο φερόμενους ως φυσικούς δράστες της επίθεσης- τον 29χρονο και την 26χρονη.

Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συνεχίζεται, ενώ η δικογραφία που χειρίζεται η ανακρίτρια περιλαμβάνει τόσο τη δολοφονική επίθεση στην οικία Νέστορα όσο και τις δύο εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν την ίδια μέρα στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς και του πρώην βουλευτή, Σάββα Αναστασιάδη. Η δίωξη αφορά βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών και εμπρησμό.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ