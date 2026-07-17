Θεσσαλονίκη: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο 25χρονος – Τη Δευτέρα η απολογία του για τον εμπρησμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, καθώς είχε εκδοθεί ένταλμα σε βάρος του για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της, Βάγιας, και τον τραυματισμό άλλων τεσσάρων ατόμων.

Ο 25χρονος οδηγήθηκε σήμερα, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, για την εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στην ανακρίτρια, που χειρίζεται τη δικογραφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤNews, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, δεν συνεργάστηκε με τις αρχές. Δύο φορές στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας επιχείρησαν να λάβουν απολογία, ωστόσο, ο 25χρονος δεν συνεργάστηκε και φέρεται να μην έδωσε ούτε αποτυπώματα.

Ο ίδιος έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το πρωί της Δευτέρας (20/7) στην 3η τακτική ανακρίτρια για πέντε κακουργήματα: τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρησμό και παράβαση του νόμου περί όπλων (όπου περιλαμβάνεται η κατοχή εκρηκτικών).

Τι ανέφερε ο 24χρονος για τον 25χρονο στο απολογητικό του υπόμνημα

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΕΡΤNews, ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο, στο απολογητικό του υπόμνημα αναφέρει ότι παρέδωσε τα κλειδιά στον 25χρονο, που συνελήφθη χθες.

Βρέθηκαν σε μία καφετέρια το βράδυ της 26ης Ιουνίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κι εκεί του παρέδωσε τα κλειδιά για να τα δώσει ο 25χρονος σε έναν φίλο του -ο οποίος εκτιμάται ότι είναι ο 29χρονος, που έχει ήδη προφυλακιστεί για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.

Σύμφωνα με το απολογητικό υπόμνημα του 24χρονου, ο φίλος του 25χρονου, ήθελε ένα σπίτι, γιατί δεν είχε πού να μείνει. Τον ενημέρωσε ο 24χρονος ότι το διαμέρισμα είναι κατασχεμένο από την τράπεζα, δεν έχει ρεύμα και εκείνος είπε ότι δεν τον ενοχλεί και θέλει απλά να διανυκτερεύσει λίγες μέρες.

Το εν λόγω σπίτι φαίνεται ότι έγινε ορμητήριο και καταφύγιο για τον 29χρονο και την 26χρονη που θεωρείται ότι τοποθέτησαν τον φονικό εμπρηστικό μηχανισμό στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Σημειώνεται ότι τα δύο σπίτια βρίσκονται σε απόσταση μόλις 200 μέτρων μεταξύ τους.

Το «προφίλ» του 25χρονου

Ο 25χρονος είναι μέλος του αντιεξουσιαστικού χώρου και γνώριμος στις αρχές. Από τις έρευνες που έκαναν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής στο σπίτι του στην Άνω Πόλη δεν βρέθηκε κάποιο αξιόλογο πειστήριο για την εξέλιξη των ερευνών. Ο ίδιος είναι μέλος του αναρχικού συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, γι’ αυτό και κατά την προσαγωγή του στην ανακρίτρια έξω από το δικαστικό μέγαρο βρέθηκε σήμερα μία ομάδα αντιεξουσιαστών σε ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης.

Όταν έγινε η προσαγωγή της 26χρονης και του 29χρονου, την περασμένη Τρίτη, ο 25χρονος ήταν ανάμεσα στα άτομα που έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το δικαστικό μέγαρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος φρόντισε να πετάξει το κινητό του, καθώς γνώριζε ότι πλησιάζει η ώρα της σύλληψής του.

Ψάχνουν τον ηθικό αυτουργό των τριών επιθέσεων

Την ίδια ώρα οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό των άλλων τριών δραστών που φέρονται να τοποθέτησαν τα εμπρηστικά γκαζάκια στα σπίτια των Ζήση Ιωακείμοβιτς και του Σάββα Αναστασιάδη.

Όπως φαίνεται τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής είναι πεπεισμένα ότι πίσω από τις εμπρηστικές επιθέσεις, εκτός από τους φυσικούς αυτουργούς, υπάρχει και ηθικός αυτουργός και, σύμφωνα με την εκτίμηση των αξιωματικών, είναι κοινός και στις τρεις επιθέσεις.