Μάρω Κοντού: Το τελευταίο χειροκρότημα στη σπουδαία ηθοποιό – Κλίμα συγκίνησης στη Μητρόπολη Αθηνών – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Η Ελλάδα αποχαιρέτησε σήμερα την σπουδαία ηθοποιό Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη (15/7) σε ηλικία 92 ετών.

Το φέρετρο με τη σορό της Μάρως Κοντού έφτασε στη Μητρόπολη Αθηνών λίγο πριν από τις 9 το πρωί της Παρασκευής (11/7).

Στη Μητρόπολη Αθηνών συγκεντρώθηκαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και θαυμαστές της ηθοποιού, που θέλησαν να την αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά. Ανάμεσά τους, ο Γιώργος Βουλγαράκης, η Έλενα Ακρίτα, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, η Εβελίνα Παπούλια, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Άντζελα Γκερέκου και ο Ανδρέας Γεωργίου.

Επικηδείους στην εξόδιο ακολουθία της εμβληματικής ηθοποιού εκφώνησαν ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επί σειρά ετών στενός της φίλος, αλλά και η Άντζελα Γκερέκου. Ακολούθησε η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Σημειώνεται πως παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», του οποίου υπήρξε πρόεδρος η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου.

Ο επικήδειος από τον Νικήτα Κακλαμάνη: «Αυτό που με πονάει είναι ότι θα πρέπει να σου πω οριστικά “καληνύχτα”»

Ο Νικήτας Κακλαμάνης συγκλόνισε με τον επικήδειο που εκφώνησε, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, «Μάρω μου αγαπημένη, μεγάλο το προνόμιο της φιλίας μας, αλλά και αφάνταστη η πίκρα της απουσίας σου. Σήμερα, ένας ακόμα Ιούλιος -που μας στέρησε κάποτε την Αλίκη, την Τζένη και τη Ρένα- παίρνει κι εσένα. Είναι βαριά η ψυχή. Γιατί από σήμερα και για πάντα δεν θα ξανακούσω αυτό το “πες μου μια λέξη”… Αλλά, ας είναι. Αυτή τη λέξη θα στην πω εγώ για τελευταία φορά: σ’αγαπώ. Και σε αποχαιρετώ…» είπε χαρακτηριστικά.

Ο επικήδειος του Νικήτα Κακλαμάνη για την Μάρω Κοντού

«Μάρω μου αγαπημένη,

η πίκρα σήμερα δεν έχει σύνορα”… Πίκρα για μένα, αλλά και για όλη την Ελλάδα, που σήμερα σ’ αγκαλιάζει στην τελευταία πράξη τού συναρπαστικού έργου τής ζωής σου.

Αυτό που με πονάει είναι ότι αντί να σου πω “καλημέρα”, όπως συνηθίζαμε τόσες δεκαετίες συστηματικά -από κοντά ή από τηλεφώνου- θα πρέπει να σου πω οριστικά “καληνύχτα”.

Μια “καληνύχτα” στις μικρές καθημερινές στιγμές μας.

“Καληνύχτα” στις συναντήσεις και στις ατέλειωτες κουβέντες μας.

“Καληνύχτα” στις συζητήσεις μας για το θέατρο, τον κινηματογράφο, την Τέχνη της πολιτικής και την πολιτική της Τέχνης.

“Καληνύχτα” στις κοινές μας διαδρομές στα κοινά της χώρας.

“Καληνύχτα” στην ίδια πάντα, νεανική συγκίνηση κάθε φορά που ανταμώναμε.

“Καληνύχτα” σε μια σχέση 30 ετών, που ξεκίνησε από το δικό μου θαυμασμό και κατέληξε στη δική μας, ζεστή αμοιβαιότητα.

Λένε, Μάρω μου, πως “ο Θεός δημιούργησε τον άντρα, αλλά μετά κατάλαβε πως είναι ικανός για κάτι περισσότερο και δημιούργησε τη γυναίκα”… Πάνω σε αυτά τα σχέδιά Του έπλασε και εσένα. Ένα πλάσμα αέρινο, λυγερόκορμο, εντυπωσιακό. Μια αρχοντική μορφή με έμφυτη ευγένεια. Ένα θηλυκό ανεξάρτητο, ελεύθερο και μαχητικό. Μια γυναίκα με ισχυρό νου, θέληση και πεποιθήσεις, που έζησε με πυξίδα την καρδιά της. Και με το πείσμα να καταρρίψει στερεότυπα για να φτιάξει τη ζωή στα δικά της, ανθρώπινα μέτρα.

Εσύ, το νεαρό κορίτσι από τα Ψαρά, με εξαιρετικές σπουδές υποκριτικής και χορού, αλλά και με το πτυχίο της Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, θωρακίστηκες με γνώσεις και ικανότητες για να κατακτήσεις έναν ανδροκρατούμενο και συχνά αφιλόξενο κόσμο.

35 χρόνια θεάτρου και κινηματογράφου με 90 έργα και 61 ταινίες, από το 1954 έως και σήμερα. Αλλά και με μια ακούραστη πορεία στην τηλεόραση από τη δεκαετία του ‘70, έως και μερικούς μήνες νωρίτερα, μέσα στο 2026…

“Ταξιδιάρα ψυχή” και αιώνια έφηβη, η Μάρω μου – η Μάρω μας, άγγιξε με σεβασμό και τα εικαστικά, ζωγραφίζοντας με πάθος και ξεχωριστή λεπτότητα.

Αεικίνητη, ανήσυχη, ασταμάτητη, απέδειξε ότι η ηλικία είναι απλώς δυο ψηφία της αριθμητικής και όχι η ουσία της ύπαρξής μας.

Και σα να μην έφταναν όλα αυτά, η Μάρω επένδυσε την καρδιά και το συναίσθημα στα κοινά: είτε ως βουλευτής, είτε ως δημοτική σύμβουλος και πρόεδρος του Αθήνα 9.84 και του Κέντρου Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ», η Μάρω Κοντού αφιέρωσε όλο της το ‘είναι’ σε όλους εμάς που την αγαπήσαμε. Χωρίς υστεροβουλία, χωρίς απωθημένα, χωρίς κέρδος ή κρυφές ατζέντες.

Με μια πορεία ακάθεκτη και δημιουργική. Με μια αγάπη για τον καθένα από εμάς. Και με μια αλήθεια καλλιτεχνική, όπως αυτή που συνόψισε εύστοχα κάποτε ο Ρίτσαρντ Μπάρτον: “ο άντρας ηθοποιός είναι κάτι λιγότερο από άντρας. Η γυναίκα ηθοποιός είναι κάτι περισσότερο από γυναίκα”. Αυτό το “κάτι περισσότερο” ήταν η Μάρω μου. Η Μάρω μας.

Ήταν αυτό που ο Παλαμάς έγραφε κάποτε σε έναν πρόλογό του: “όταν μιλάς εσύ, ένας λαός ολόκληρος τα λόγια σου τα ψιθυρίζει. Κάθε σου ιστορία, χωρίς να το καταλαβαίνης, του Γένους είναι ποίημα. Δεν είσαι γυναίκα, είσαι η Φήμη η διαλαλήτρα· δεν έχεις τίποτε σαρκικό, είσαι ψυχή μονάτη, τα μάτια σου ποτέ δεν ησυχάζουν, ποτέ δεν σκοτιδιάζουν”…

Μάρω μου αγαπημένη,

μεγάλο το προνόμιο της φιλίας μας, αλλά και αφάνταστη η πίκρα της απουσίας σου. Σήμερα, ένας ακόμα Ιούλιος -που μας στέρησε κάποτε την Αλίκη, την Τζένη και τη Ρένα- παίρνει κι εσένα.

Είναι βαριά η ψυχή. Γιατί από σήμερα και για πάντα δεν θα ξανακούσει κανείς από εμάς το “πες μου μια λέξη”…Αλλά, ας είναι.

Αυτή τη λέξη θα στην πω εγώ για τελευταία φορά: σ’ αγαπάμε.

Καλό ταξίδι…».

Άντζελα Γκερέκου: «Για μένα ήσουν ένα γενναίο θηλυκό – Καλό σου ταξίδι μαμά»

«Σε γνώριζα και σε θαύμαζα από πάντα. Όμως αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια, μπροστά στις κάμερες, έμαθα τόσα πολλά από τη συνεργασία μας και από τη σπουδαία ηθοποιό που ήσουν. Και πίσω από τις κάμερες, έμαθα ακόμη περισσότερα, όταν μοιραστήκαμε τόσες στιγμές και δεθήκαμε πραγματικά» είπε η Άντζελα Γκερέκου στον επικήδειο που εκφώνησε για τη Μάρω Κοντού.

«Με στήριξες, όπως στήριξες όλους μας, στις δύσκολες στιγμές. Μαζί κλάψαμε, μαζί γελάσαμε, μαζί ζήσαμε όμορφες στιγμές με τους αγαπημένους και την παρέα μας. Μου έμαθες ότι ένας σπουδαίος ηθοποιός μπορεί να είναι πάνω απ’ όλα ένας σπουδαίος άνθρωπος» σημείωσε.

«Ακόμα και σήμερα συνεχίζω να σε συζητώ, να σε αγαπώ και να θυμάμαι όλα εκείνα τα αστεία και γλυκά περιστατικά που ζήσαμε μαζί. Ήσουν μια σπουδαία γυναίκα που μου έδωσε, και μας έδωσε, μαθήματα ζωής. Μου έλεγες να μη γυρίζω το βλέμμα πίσω. Μου έλεγες πως όλοι είμαστε περαστικοί και πως δεν πρέπει να φοβόμαστε το τέλος, αρκεί να αγαπάμε τη ζωή κάθε μέρα και να ζούμε το σήμερα».

«Μου δίδαξες πολλά. Για μένα ήσουν ένα γενναίο θηλυκό, πρότυπο γυναίκας, καλοσύνης, γενναιοδωρίας, φιλίας και χιούμορ. Θα σε συμβουλεύομαι πάντα, θα σε έχω για πάντα στην ψυχή μου και θα σε αγαπώ πάντα. Καλό σου ταξίδι, μαμά Μαρία. Καλό σου ταξίδι, μαμά» κατέληξε η Άντζελα Γκερέκου.

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Ο Νικήτας Κακλαμάνης πραγματοποίησε την τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, συνδεόταν με μια βαθιά και στενή φιλία με τη Μάρω Κοντού.

Όπως είχε γίνει γνωστό η Μάρω Κοντού είχε εκφράσει στον καλό φίλο της την τελευταία της επιθυμία για όταν θα έφευγε από τη ζωή.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης φαίνεται ότι την έκανε πράξη.

Ανέβασε μία φωτογραφία από το αγαπημένο στέκι της Μάρως Κοντού και της παρέας, στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook και έγραψε χαρακτηριστικά:

«Η τελευταία σου επιθυμία…

Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου

και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου,

ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο…

Καλό σου ταξίδι Μάρω μου…».

Σημειώνεται ότι αύριο, Παρασκευή στις 11 το πρωί συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές της σπουδαίας ηθοποιού θα της πουν το «τελευταίο αντίο» στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου θα τελεστεί η Εξόδιος Ακολουθία.