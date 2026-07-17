Το «θαύμα του πεπρωμένου»: Όταν ο Λιονέλ Μέσι κρατούσε στην αγκαλιά του τον Λαμίν Γιαμάλ

Ο σπουδαιότερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών και ο κληρονόμος του στέμματός του στη δεξιά πτέρυγα της Μπαρτσελόνα θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά, όταν η Αργεντινή θα παίξει με την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Κυριακή.

Ο Λιονέλ Μέσι είναι πλέον 39 ετών και ο Λαμίν Γιαμάλ μόλις 19, αλλά αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους συναντιούνται.

Αυτό συνέβη το 2007, όταν ο 20χρονος Μέσι είχε πρόσφατα γίνει βασικός της Μπαρτσελόνα, και ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν μόλις πέντε μηνών.

Η συνάντηση καταγράφεται σε μια σειρά φωτογραφιών που τράβηξε ο Joan Monfort.

Επανεμφανίστηκαν πριν από δύο χρόνια, όταν ο Λαμίν Γιαμάλ βοήθησε την Ισπανία να κερδίσει το Euro 2024, καθώς ο πατέρας του δημοσίευσε μία φωτογραφία με τη λεζάντα «Η αρχή δύο θρύλων».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη UNICEF USA (@unicefusa)

Στις φωτογραφίες, ο χαμογελαστός Μέσι κρατάει στην αγκαλιά του και κάνει μπάνιο ένα μικροσκοπικό αγοράκι που ανεξήγητα θα ακολουθούσε τόσο πιστά τα ποδοσφαιρικά του βήματα.

«Είναι ένα πραγματικό θαύμα του πεπρωμένου», λέει ο Μονφόρτ στο BBC Sport.

«Είναι τυχαίο – όταν ανακαλύπτεις κάτι ξεχωριστό, πολύ μεγαλύτερο από ό,τι φανταζόσουν ποτέ. Αν το γράψεις αυτό σε ταινία, δεν θα σου φαινόταν δυνατό».

«Ο Μέσι δεν είχε ιδέα τι να κάνει με ένα μωρό»

Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε στα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων στο στάδιο Καμπ Νου της Μπαρτσελόνα.

Η οικογένεια του Λαμίν Γιαμάλ είχε κερδίσει έναν διαγωνισμό για να βρίσκεται εκεί.

Οι γονείς του, ο Μουνίρ Νασράουι, γεννημένος στο Μαρόκο, και η Σίλα Εμπάνα από την Ισημερινή Γουινέα, γνωρίστηκαν αφού μετακόμισαν στην Καταλονία ως παιδιά με τις δικές τους οικογένειες.

Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι το μεγαλύτερο παιδί τους και λίγο μετά τη γέννησή του, συμμετείχαν σε κλήρωση που διοργάνωσε η καταλανική εφημερίδα Sport σε συνεργασία με τον χορηγό της φανέλας της Μπαρτσελόνα και το διεθνές φιλανθρωπικό ίδρυμα για παιδιά, την UNICEF.

Όσοι επιλέχθηκαν τυχαία θα φωτογραφίζονταν επαγγελματικά με το μωρό τους με έναν παίκτη της πρώτης ομάδας της Μπαρτσελόνα.

Ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν ανάμεσα στους νικητές και την ημέρα που έφτασε η οικογένεια, συνδέθηκαν τυχαία με τον Μέσι.

«Δεν είχα ιδέα ότι ήταν ο Λαμίν στη φωτογραφία μέχρι που ένας φίλος μου με πήρε τηλέφωνο το 2024 και μου είπε ότι ο πατέρας του την είχε δημοσιεύσει στο Instagram», εξηγεί ο Μονφόρ.

«Ο Μέσι είναι ένας πολύ εσωστρεφής τύπος, πολύ ντροπαλός. Μπήκε στα αποδυτήρια και ξαφνικά έπρεπε να βγάλει αυτές τις φωτογραφίες με ένα μικρό μωρό – ούτε καν παιδί, ένα κανονικό μωρό και το πρόσωπό του άλλαξε σαν να μην είχε ιδέα τι να κάνει! Είναι δύσκολο για έναν νεαρό άνδρα, αλλά ο Λαμίν ήταν ένα πολύ χαρούμενο, χαμογελαστό μωράκι. Η μαμά του, η Σίλα, μας βοηθούσε, ήταν ένα νεαρό κορίτσι και ήταν μια πολύ φτωχή οικογένεια, αλλά ήταν πολύ ευχάριστο να συνεργαστούμε» περιγράφει.

Ο Μέσι ήταν πάντα επαγγελματίας σε τέτοια πράγματα και προσαρμόστηκε στην κατάσταση πολύ γρήγορα.

«Δεν θα μπορέσω ποτέ να το ξεπληρώσω στους γονείς μου»

Μέχρι τα 19α γενέθλιά του, ο Μέσι είχε σκοράρει 11 γκολ στην καριέρα του και είχε κερδίσει από μία φορά τη La Liga και το UEFA Champions League.

Έχοντας κλείσει τα 19 τη Δευτέρα, ο Λαμίν Γιαμάλ έχει ήδη σκοράρει 56 γκολ και έχει κερδίσει τρεις φορές τη Λα Λίγκα και μία φορά το Κύπελλο Ισπανίας, καθώς και το Euro 2024.

Το Γιαμάλ δεν είναι στην πραγματικότητα το επώνυμο του παίκτη, αλλά το δεύτερο από τα δύο μικρά του ονόματα.

Το πλήρες όνομά του είναι Λαμίν Γιαμάλ Ναραούι Εμπάνα και φοράει τα δύο πρώτα στο πίσω μέρος των φανελών του τόσο για την Μπαρτσελόνα όσο και για την Ισπανία ως φόρο τιμής σε δύο ανθρώπους που βοήθησαν την οικογένειά του την εποχή της γέννησής του.

Έχει αναφερθεί ευρέως στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης ότι ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ υποσχέθηκε να του δώσει το όνομα δύο φίλων που βοήθησαν οικονομικά την οικογένεια, βοηθώντας τους να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους σε μια εποχή με μεγάλα οικονομικά προβλήματα.

Το Lamine είναι ένα κοινό ανδρικό όνομα στα αραβικά, το οποίο μπορεί να μεταφραστεί στα αγγλικά ως ειλικρινές ή αξιόπιστο, ενώ το Yamal είναι μια παραλλαγή του Jamal, που σημαίνει κομψότητα ή ομορφιά.

Μεγάλωσε στη Ροκαφόντα, μια εργατική γειτονιά στο Ματάρο, 20 μίλια βόρεια της Βαρκελώνης.

Η περιοχή χτίστηκε τη δεκαετία του 1960 για να στεγάσει μετανάστες από άλλες περιοχές της Ισπανίας και όταν άρχισαν να μετακινούνται σε πιο εύπορες περιοχές, μετανάστες από άλλες χώρες έφτασαν τη δεκαετία του 1990.

Ο Λαμίν Γιαμάλ γιόρτασε μερικά από τα γκολ του κάνοντας μια χειρονομία 3-0-4 με τα δάχτυλά του, αναφερόμενος στον ταχυδρομικό κώδικα της Ροκαφόντα.

«Αυτό που έκανε η μητέρα μου, αυτό που έκανε ο πατέρας μου, δεν θα μπορούσα να το κάνω για κανέναν που δεν είναι παιδί μου», δήλωσε ο Γιαμάλ στην El Pais.

«Αν δεν έχεις χρήματα, είναι πολύ δύσκολο να βοηθήσεις το παιδί σου να παίξει ποδόσφαιρο. Και οι γονείς μου κατάφεραν να κάνουν όλα αυτά να συμβούν. Είναι κάτι που δεν θα μπορέσω ποτέ να τους το ξεπληρώσω» επεσήμανε.

«Η καρδιά μου σπάει σε δύο κομμάτια»

Για τον Μονφόρ, έναν Καταλανό που υποστηρίζει την Μπαρτσελόνα, μια συνάντηση μεταξύ των δύο εντός γηπέδου είναι η τέλεια λύση σε μια ιστορία που ξεκίνησε σχεδόν δύο δεκαετίες πριν.

«Νομίζω ότι κλείνουμε τον κύκλο της ιστορίας τους», προσθέτει ο Μονφόρ, τώρα 58 ετών. «Είναι ένα ευτυχές τέλος. Είμαι οπαδός της Μπαρτσελόνα και νομίζω ότι για τον Μέσι είναι τέλειο αν καταφέρει να ολοκληρώσει την καριέρα του κατακτώντας το Παγκόσμιο Κύπελλο για δεύτερη φορά. Νομίζω ότι το αξίζει».

«Και ο Λαμίν έχει πολύ χρόνο να κερδίσει τρόπαια όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αλλά η Ισπανία και ο Λαμίν φτάνουν σε μια καλή στιγμή και αν το κερδίσει τώρα, θα αξίζει περισσότερο από τους άλλους τίτλους του. Είναι πολύ δύσκολο για μένα. Η καρδιά μου σπάει στα δύο» σημειώνει.