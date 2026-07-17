Βόλος: Διασωληνωμένος 48χρονος νοσοκομειακός υπάλληλος που έπεσε από δέντρο – Αγωνία για τον πατέρα τριών παιδιών

Ώρες αγωνίας για έναν 48χρονο πατέρα τριών παιδιών στον Βόλο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, όταν έπεσε από δέντρο ενώ έκανε αγροτικές δουλειές για να ενισχύσει το εισόδημα της οικογένειάς του.

Το σοβαρό ατύχημα συνέβη στη Μακρινίτσα, όταν ο 48χρονος, που είναι υπάλληλος του νοσοκομείου Βόλου, έπεσε από δέντρο από μεγάλο ύψος, ενώ έκοβε ξύλα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα στο κεφάλι.

Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου, όπου εκτυλίχθηκαν συγκλονιστικές στιγμές, καθώς οι συνάδελφοί του ήταν εκείνοι που τον παρέλαβαν στα Επείγοντα και χρειάστηκαν λίγα μόνο δευτερόλεπτα για να αντιληφθούν ότι ο βαριά τραυματισμένος άνδρας ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο εργάζονται δίπλα- δίπλα καθημερινά.

Οι γιατροί κινητοποιήθηκαν αμέσως. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο 48χρονος έφερε πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα στο κεφάλι. Χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος οδηγήθηκε στο χειρουργείο, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση, ενώ αμέσως μετά κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του και η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, με τους γιατρούς να παρακολουθούν συνεχώς την πορεία της υγείας του, ενώ οι συνάδελφοί του περιμένουν να ενημερωθούν ότι η κατάσταση θα σταθεροποιηθεί και δηλώνουν βέβαιοι πως θα καταφέρει να ανακάμψει σύντομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ταχυδρόμου» ο 48χρονος ασχολούνταν παράλληλα και με την υλοτομία αλλά και με αγροτικές εργασίες προκειμένου να ενισχύσει το οικογενειακό εισόδημα, να ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και να προσφέρει ό,τι καλύτερο μπορούσε στην σύζυγο και στα τρία παιδιά του, οι οποίοι βιώνουν δύσκολες στιγμές και ελπίζουν σε ένα ευχάριστο νέο για τον δικό τους άνθρωπο.