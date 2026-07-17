Αιματηρό επεισόδιο στα Χανιά: Στο νοσοκομείο 65χρονος ύστερα από επίθεση με ψαλίδι

Ένα αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε την Τετάρτη (15/7) στην Κίσσαμο Χανίων, όταν ένας 55χρονος φέρεται να επιτέθηκε με ψαλίδι σε έναν 65χρονο, τραυματίζοντάς τον στα χέρια. Η επίθεση συνέβη σε αγροτική έκταση ιδιοκτησίας του 65χρονου, έπειτα από λογομαχία που ξέσπασε όταν 150 πρόβατα του 55χρονου εισήλθαν στο χωράφι και προκάλεσαν αγροζημιές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε την Τετάρτη (15/7) στην Κίσσαμο στα Χανιά, όπου ένας 55χρονος φέρεται να επιτέθηκε με ψαλίδι σε έναν 65χρονο, τραυματίζοντάς τον στα χέρια.
  • Η επίθεση φέρεται να έγινε όταν ο 65χρονος διαμαρτυρήθηκε στον 55χρονο ιδιοκτήτη ζώων για εκτεταμένες αγροζημιές που προκάλεσαν πρόβατά του στο χωράφι του στα Φαλάσαρνα.
  • Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ ο 55χρονος τράπηκε σε φυγή και αναζητείται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε την Τετάρτη (15/7) στην Κίσσαμο στα Χανιά, όπου ένας 55χρονος φέρεται να επιτέθηκε με ψαλίδι σε έναν 65χρονο, τραυματίζοντάς τον στα χέρια.

Το περιστατικό συνέβη σε αγροτική έκταση ιδιοκτησίας του 65χρονου, στα Φαλάσαρνα. Όταν ο άνδρας μετέβη στο σημείο, διαπίστωσε ότι περίπου 150 πρόβατα είχαν εισέλθει στο χωράφι του, προκαλώντας εκτεταμένες αγροζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, λίγο πιο κάτω εντόπισε μέσα στο όχημά του τον 55χρονο ιδιοκτήτη των ζώων, ο οποίος τα επέβλεπε ενώ έβοσκαν στην περιοχή. Ο 65χρονος τον πλησίασε προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τις ζημιές, ωστόσο η λογομαχία μεταξύ των δύο ανδρών γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 55χρονος φέρεται να έβγαλε ένα ψαλίδι κουράς και να κινήθηκε εναντίον του 65χρονου. Ακολούθησε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 65χρονος τραυματίστηκε στα χέρια, στην προσπάθειά του να αμυνθεί.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες ενώ του έγιναν και ράμματα, ο δε 55χρονος τράπηκε σε φυγή και πλέον αναζητείται.

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