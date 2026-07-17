Πέθανε η Νάκυ Αγάθου – Μια από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ

Η Νάκυ Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ, απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον Τάκη Σαγιώρ να την αποχαιρετά με συγκινητικά λόγια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Νάκυ Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ, πέθανε σε ηλικία 86 ετών.
  • Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Ανάμεσα στα πρόσωπα που αποχαιρέτισαν την παρουσιάστρια ήταν και ο Τάκης Σαγιώρ.

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Η Νάκυ Αγάθου πέθανε σε ηλικία 86 ετών. Ήταν μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα στα πρόσωπα που αποχαιρέτισαν την παρουσιάστρια ήταν και ο Τάκης Σαγιώρ.

«Είμαι συντετριμμένος!!!! Έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο μια πραγματική ΚΥΡΙΑ μια από τις καλύτερες παρουσιάστριες της κρατικής τηλεόρασης, μια μορφωμένη αξιοπρεπής γυναίκα …. Συμμαθήτρια μου στην Κέρκυρα και μια ολόκληρη ζωή φίλη μου !!!! ΝΑΚΥ ΑΓΑΘΟΥ ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΦΩΣ….θα μου λείψεις πολύ» έγραψε ο Τάκης Σαγιώρ.

 

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