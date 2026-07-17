Πέθανε η Νάκυ Αγάθου – Μια από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ

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Η Νάκυ Αγάθου πέθανε σε ηλικία 86 ετών. Ήταν μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα στα πρόσωπα που αποχαιρέτισαν την παρουσιάστρια ήταν και ο Τάκης Σαγιώρ.

«Είμαι συντετριμμένος!!!! Έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο μια πραγματική ΚΥΡΙΑ μια από τις καλύτερες παρουσιάστριες της κρατικής τηλεόρασης, μια μορφωμένη αξιοπρεπής γυναίκα …. Συμμαθήτρια μου στην Κέρκυρα και μια ολόκληρη ζωή φίλη μου !!!! ΝΑΚΥ ΑΓΑΘΟΥ ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΦΩΣ….θα μου λείψεις πολύ» έγραψε ο Τάκης Σαγιώρ.

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