Σίλα Γκέντζογλου: Συνελήφθη για ναρκωτικά η Τουρκάλα τραγουδίστρια – Είχε κάνει ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

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Στο πλαίσιο της έρευνας για ναρκωτικά που στοχεύει διασημότητες στην Τουρκία, εκδόθηκαν χθες εντάλματα σύλληψης για 25 άτομα. Ανάμεσά τους είναι και η τραγουδίστρια Σίλα Γκέντζογλου, η οποία πρόσφατα συνεργάστηκε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Επίσης συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του MED Yapım Fatih Aksoy και ο τραγουδιστής İlyas Yalçıntaş.

Η εισαγγελία δήλωσε σε δελτίο Τύπου ότι, στο πλαίσιο της έρευνας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών που απειλούν τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, βρέθηκαν στοιχεία που υποστηρίζουν εύλογες υποψίες ότι οι ύποπτοι, γνωστοί στο κοινό ως καλλιτέχνες, ηθοποιοί, επιχειρηματίες και influencers, διευκόλυναν τη χρήση ναρκωτικών ή διεγερτικών και παρείχαν χώρους για τη χρήση τους.

Η δήλωση ανέφερε ότι η Διοίκηση Χωροφυλακής της Επαρχίας Κωνσταντινούπολης έλαβε εντολή να θέσει υπό κράτηση, να ερευνήσει και να διενεργήσει βιολογικές εξετάσεις σε 25 υπόπτους και να τους οδηγήσει στο γραφείο του εισαγγελέα αφού λάβει τις καταθέσεις τους.

Η ανάρτηση της τραγουδίστριας για το ντουέτο