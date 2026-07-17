Σίλα Γκέντζογλου: Συνελήφθη για ναρκωτικά η Τουρκάλα τραγουδίστρια – Είχε κάνει ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Η Τουρκάλα τραγουδίστρια Σίλα Γκέντζογλου, η οποία συνεργάστηκε πρόσφατα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, συνελήφθη στην Τουρκία στο πλαίσιο έρευνας για ναρκωτικά που στοχεύει διασημότητες. Εκτός από την ίδια, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για 24 ακόμη άτομα, συμπεριλαμβανομένων του ιδιοκτήτη της MED Yapım Fatih Aksoy και του τραγουδιστή İlyas Yalçıntaş. Η εισαγγελία ερευνά υπόπτους για διευκόλυνση χρήσης ναρκωτικών ή παροχή χώρων για αυτήν.

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Διεθνή Νέα

Σίλα Γκέντζογλου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη για ναρκωτικά η Τουρκάλα τραγουδίστρια Σίλα Γκέντζογλου, γνωστή για το ντουέτο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
  • Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για ναρκωτικά στην Τουρκία που στοχεύει διασημότητες, με εντάλματα για 25 άτομα.
  • Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι οι ύποπτοι φέρονται να διευκόλυναν τη χρήση ναρκωτικών ή να παρείχαν χώρους για τη χρήση τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο πλαίσιο της έρευνας για ναρκωτικά που στοχεύει διασημότητες στην Τουρκία, εκδόθηκαν χθες εντάλματα σύλληψης για 25 άτομα. Ανάμεσά τους είναι και η τραγουδίστρια Σίλα Γκέντζογλου, η οποία πρόσφατα συνεργάστηκε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Επίσης συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του MED Yapım Fatih Aksoy και ο τραγουδιστής İlyas Yalçıntaş.

Η εισαγγελία δήλωσε σε δελτίο Τύπου ότι, στο πλαίσιο της έρευνας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών που απειλούν τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, βρέθηκαν στοιχεία που υποστηρίζουν εύλογες υποψίες ότι οι ύποπτοι, γνωστοί στο κοινό ως καλλιτέχνες, ηθοποιοί, επιχειρηματίες και influencers, διευκόλυναν τη χρήση ναρκωτικών ή διεγερτικών και παρείχαν χώρους για τη χρήση τους.

Η δήλωση ανέφερε ότι η Διοίκηση Χωροφυλακής της Επαρχίας Κωνσταντινούπολης έλαβε εντολή να θέσει υπό κράτηση, να ερευνήσει και να διενεργήσει βιολογικές εξετάσεις σε 25 υπόπτους και να τους οδηγήσει στο γραφείο του εισαγγελέα αφού λάβει τις καταθέσεις τους.

Σίλα Γκέντζογλου

 

Η ανάρτηση της τραγουδίστριας για το ντουέτο

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sıla (@silagencoglu)

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