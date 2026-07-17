Λέκκας για Κυψέλη: Οι ρωγμές δεν απειλούν τη στατικότητα των κτιρίων – Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση

Ο καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Ευθύμιος Λέκκας, εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με τις ρωγμές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης λόγω των έργων της Γραμμής 4 του Μετρό, τονίζοντας ότι δεν απειλείται η στατική επάρκεια των κτιρίων, αλλά απαιτείται στενή παρακολούθηση του φαινομένου.

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ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 4 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Οι ζημιές που έχουν παρατηρηθεί δεν θέτουν σε κίνδυνο τη στατική επάρκεια των κτιρίων» τόνισε ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας για τις ρωγμές στην Κυψέλη.
  • Οι περισσότερες φθορές αφορούν αποκολλήσεις στους αρμούς και τριχοειδείς ρωγμές, ενώ γεωλογικά ζητήματα δεν είχαν επισημανθεί στις αρχικές μελέτες.
  • Παρόλο που «δεν είναι ένα φαινόμενο που μας ανησυχεί», απαιτείται συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξής του με σύγχρονα όργανα.

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Καθησυχαστικός εμφανίστηκε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του ΕΚΠΑ Ευθύμιος Λέκκας, σχετικά με τις ρωγμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης, όπου εκτελούνται έργα για τη Γραμμή 4 του Μετρό.

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Όπως τόνισε, τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτιρίων, ωστόσο υπογράμμισε ότι η κατάσταση πρέπει να παρακολουθείται στενά.

«Υπάρχουν ζητήματα που φαίνεται ότι δεν είχαν επισημανθεί στις αρχικές μελέτες»

Όπως εξήγησε, «τα προβλήματα εμφανίστηκαν μετά το περιστατικό εξόδου υλικών από το υπέδαφος κατά τη διάρκεια των εργασιών, όταν πιέσεις από τη διάνοιξη της σήραγγας οδήγησαν στην ανάδυση υλικών στην επιφάνεια, ενώ μεταξύ άλλων πρόσθεσε πως «από γεωλογικής πλευράς υπάρχουν ζητήματα που φαίνεται ότι δεν είχαν επισημανθεί στις αρχικές μελέτες».

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Παράλληλα, σημείωσε ότι στην περιοχή κυριαρχεί ο αθηναϊκός σχιστόλιθος, ένας γεωλογικός σχηματισμός που έχει υποστεί αλλοιώσεις και είναι ευάλωτος σε συμπιέσεις και καθιζήσεις, ενώ υπενθύμισε ότι η περιοχή διασχίζεται από παλαιές κοίτες ποταμών, γεγονός που επηρεάζει τη συμπεριφορά του υπεδάφους.

«Οι ρωγμές δεν απειλούν τη στατικότητα»

«Οι ζημιές που έχουν παρατηρηθεί δεν θέτουν σε κίνδυνο τη στατική επάρκεια των κτιρίων» τόνισε χαρακτηριστικά ο καθηγητής προσθέτοντας πως «οι περισσότερες φθορές αφορούν αποκολλήσεις στους αρμούς μεταξύ των κτιρίων και τριχοειδείς ρωγμές». Επιπλέον όπως είπε, οι αρμοί υπάρχουν ακριβώς για να απορροφούν τέτοιου είδους μετακινήσεις, ενώ οι μέχρι στιγμής φθορές δεν θεωρούνται κρίσιμες.

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«Δεν είναι ένα φαινόμενο που μας ανησυχεί, αλλά χρειάζεται στενή επιτήρηση της εξέλιξής του» υπογράμμισε ο κ. Λέκκας επισημαίνοντας πως «απαιτείται συνεχής παρακολούθηση του φαινομένου με σύγχρονα όργανα και εργαλεία».

Υπενθύμισε ακόμη ότι αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί κατά το παρελθόν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, κατά τη διάνοιξη σηράγγων, επισημαίνοντας όμως ότι η περίπτωση της Κυψέλης δεν παρουσιάζει μέχρι στιγμής στοιχεία που να προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία.

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