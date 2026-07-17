Λέκκας για Κυψέλη: Οι ρωγμές δεν απειλούν τη στατικότητα των κτιρίων – Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του ΕΚΠΑ Ευθύμιος Λέκκας, σχετικά με τις ρωγμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης, όπου εκτελούνται έργα για τη Γραμμή 4 του Μετρό.

Όπως τόνισε, τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτιρίων, ωστόσο υπογράμμισε ότι η κατάσταση πρέπει να παρακολουθείται στενά.

«Υπάρχουν ζητήματα που φαίνεται ότι δεν είχαν επισημανθεί στις αρχικές μελέτες»

Όπως εξήγησε, «τα προβλήματα εμφανίστηκαν μετά το περιστατικό εξόδου υλικών από το υπέδαφος κατά τη διάρκεια των εργασιών, όταν πιέσεις από τη διάνοιξη της σήραγγας οδήγησαν στην ανάδυση υλικών στην επιφάνεια, ενώ μεταξύ άλλων πρόσθεσε πως «από γεωλογικής πλευράς υπάρχουν ζητήματα που φαίνεται ότι δεν είχαν επισημανθεί στις αρχικές μελέτες».

Παράλληλα, σημείωσε ότι στην περιοχή κυριαρχεί ο αθηναϊκός σχιστόλιθος, ένας γεωλογικός σχηματισμός που έχει υποστεί αλλοιώσεις και είναι ευάλωτος σε συμπιέσεις και καθιζήσεις, ενώ υπενθύμισε ότι η περιοχή διασχίζεται από παλαιές κοίτες ποταμών, γεγονός που επηρεάζει τη συμπεριφορά του υπεδάφους.

«Οι ρωγμές δεν απειλούν τη στατικότητα»

«Οι ζημιές που έχουν παρατηρηθεί δεν θέτουν σε κίνδυνο τη στατική επάρκεια των κτιρίων» τόνισε χαρακτηριστικά ο καθηγητής προσθέτοντας πως «οι περισσότερες φθορές αφορούν αποκολλήσεις στους αρμούς μεταξύ των κτιρίων και τριχοειδείς ρωγμές». Επιπλέον όπως είπε, οι αρμοί υπάρχουν ακριβώς για να απορροφούν τέτοιου είδους μετακινήσεις, ενώ οι μέχρι στιγμής φθορές δεν θεωρούνται κρίσιμες.

«Δεν είναι ένα φαινόμενο που μας ανησυχεί, αλλά χρειάζεται στενή επιτήρηση της εξέλιξής του» υπογράμμισε ο κ. Λέκκας επισημαίνοντας πως «απαιτείται συνεχής παρακολούθηση του φαινομένου με σύγχρονα όργανα και εργαλεία».

Υπενθύμισε ακόμη ότι αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί κατά το παρελθόν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, κατά τη διάνοιξη σηράγγων, επισημαίνοντας όμως ότι η περίπτωση της Κυψέλης δεν παρουσιάζει μέχρι στιγμής στοιχεία που να προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία.