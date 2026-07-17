Ιαπωνία: Χαλαρώνει τους κανόνες διαδοχής στη βασιλική οικογένεια – Η απαγόρευση για γυναίκες στον θρόνο παραμένει

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Το ιαπωνικό κοινοβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο για τη χαλάρωση των κανόνων διαδοχής του αυτοκράτορα, εν μέσω ανησυχιών για τη συρρίκνωση του μεγέθους της αυτοκρατορικής οικογένειας.

Το νομοσχέδιο, που ψηφίστηκε από την Άνω Βουλή την Παρασκευή, επιτρέπει στην αυτοκρατορική οικογένεια να υιοθετεί μακρινούς άρρενες συγγενείς άνω των 15 ετών και επιτρέπει στις γυναίκες να διατηρούν τη βασιλική τους θέση μετά τον γάμο τους εκτός οικογένειας.

Αλλά δεν αλλάζει τον νόμο που απαγορεύει στις γυναίκες να ανέλθουν στον θρόνο παρά την ευρεία δημόσια υποστήριξη για μια γυναίκα αυτοκράτορα, πράγμα που σημαίνει ότι η πριγκίπισσα Άικο, το μοναδικό παιδί του νυν αυτοκράτορα, εξακολουθεί να μην είναι επιλέξιμη να διαδεχθεί τον θρόνο.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από την κάτω βουλή την περασμένη εβδομάδα και θα περάσει από τις τελικές νομικές διαδικασίες πριν τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές.

Η Ιαπωνία έχει την παλαιότερη συνεχή κληρονομική μοναρχία στον κόσμο, με μια γενεαλογική γραμμή που πιστεύεται ότι εκτείνεται σε περισσότερα από 2.600 χρόνια. Αυτή τη στιγμή, πρώτος στη σειρά διαδοχής του θρόνου είναι ο 60χρονος Φουμιχίτο, ο νεότερος αδελφός του αυτοκράτορα.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο γιος του Φουμιχίτο, ο 19χρονος πρίγκιπας Χισαχίτο, είναι δεύτερος στη σειρά διαδοχής. Τρίτος στη σειρά διαδοχής και ο τελευταίος επιλέξιμος υποψήφιος για τον θρόνο είναι ο 90χρονος θείος του αυτοκράτορα.

Χωρίς καμία τροποποίηση του νόμου, η σειρά διαδοχής θα τερματιστεί εάν ο πρίγκιπας Χισαχίτο δεν αποκτήσει αρσενικό παιδί.

Ωστόσο, με το νέο νομοσχέδιο, οι άρρενες απόγονοι 11 πρώην αυτοκρατορικών κλάδων μπορούσαν να υιοθετηθούν ξανά στην οικογένεια. Αυτοί οι οικογενειακοί κλάδοι είχαν αφαιρεθεί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τα γυναικεία μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας θα μπορούν επίσης να διατηρήσουν τη βασιλική τους θέση εάν παντρευτούν απλούς πολίτες. Προηγουμένως, ήταν υποχρεωμένες να εγκαταλείψουν τους τίτλους τους και να εγκαταλείψουν τις οικογένειές τους – κάτι που έκανε η πριγκίπισσα Μάκο το 2021 για να παντρευτεί τον αγαπημένο της από το κολέγιο.

Το νομοσχέδιο, η πρώτη τροποποίηση του κύριου κειμένου του Νόμου περί Αυτοκρατορικού Οίκου από το 1949, σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη αναθεώρηση του αυτοκρατορικού συστήματος της Ιαπωνίας εδώ και δεκαετίες.

Υπάρχει εδώ και καιρό δημόσια ανησυχία για την έλλειψη ανδρών κληρονόμων στην αυτοκρατορική οικογένεια, μαζί με συζήτηση για το αν θα πρέπει να επιτρέπεται στις γυναίκες να αναλάβουν τον θρόνο.

Ο πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι και άλλοι συντηρητικοί πολιτικοί ηγέτες έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους για τους κανόνες διαδοχής που αφορούν μόνο άνδρες, υποστηρίζοντας τη σημασία τους για την αυτοκρατορική νομιμότητα.

Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν υψηλή δημόσια υποστήριξη για μια γυναίκα μονάρχη.