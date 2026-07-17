Ουγκάντα: Δυστύχημα με σχολικό λεωφορείο – 21 νεκροί, ανάμεσά τους 20 παιδιά

Είκοσι μαθητές δημοτικού σχολείου και ένας ενήλικας σκοτώθηκαν στην ανατολική Ουγκάντα, σε τροχαίο δυστύχημα με σχολικό λεωφορείο με το οποίο επέστρεφαν από εκδρομή, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της χώρας.
«Ο οδηγός φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο βγήκε από το δρόμο, έπεσε πάνω σε μια μεγάλη πέτρα και ανατράπηκε», εξήγησε η αστυνομία μέσω του X, προσθέτοντας ότι έχουν επίσης τραυματισθεί τρεις ενήλικες και παιδιά.
#BREAKING: Twenty children and one adult killed in Uganda when their school bus veered off the road – police pic.twitter.com/XEA7prBqZX
— TRT World Now (@TRTWorldNow) July 17, 2026
Over the night minister balaam was at mbale referral hospital where some of the learners of king David were admitted, but confirmed that 21 out of the 80 children had died including the director🥹 pic.twitter.com/NClKKd21vd
— mbale’s finest🇺🇬 (@mbales_finest) July 17, 2026
Poliisi ekakasizza nti abantu 21 bebafiiridde mu kabenje akaagudde ekiro kya leero mu bitundu bye Kapchorwa, kuno kuliko abaana 20 wamu n’omusajja omu, abayizi baabadde ba somero li King David Junior School Ndejje #BeatFm pic.twitter.com/UPvEE6LPeE
— Beat FM Uganda (@BeatFMUganda) July 17, 2026