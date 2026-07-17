Ουγκάντα: Δυστύχημα με σχολικό λεωφορείο – 21 νεκροί, ανάμεσά τους 20 παιδιά

Είκοσι μαθητές δημοτικού σχολείου και ένας ενήλικας σκοτώθηκαν στην ανατολική Ουγκάντα, σε τροχαίο δυστύχημα με σχολικό λεωφορείο με το οποίο επέστρεφαν από εκδρομή. Η αστυνομία της χώρας ανακοίνωσε ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος

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Διεθνή Νέα

Το λεωφορείο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα
Πηγή: Beat FM Uganda
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Είκοσι μαθητές δημοτικού σχολείου και ένας ενήλικας σκοτώθηκαν στην ανατολική Ουγκάντα, σε τροχαίο δυστύχημα με σχολικό λεωφορείο με το οποίο επέστρεφαν από εκδρομή.
  • Η αστυνομία εξήγησε ότι «ο οδηγός φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο βγήκε από το δρόμο, έπεσε πάνω σε μια μεγάλη πέτρα και ανατράπηκε».
  • Εκτός από τους 21 νεκρούς, έχουν επίσης τραυματισθεί τρεις ενήλικες και παιδιά.

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Είκοσι μαθητές δημοτικού σχολείου και ένας ενήλικας σκοτώθηκαν στην ανατολική Ουγκάντα, σε τροχαίο δυστύχημα με σχολικό λεωφορείο με το οποίο επέστρεφαν από εκδρομή, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της χώρας.

«Ο οδηγός φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο βγήκε από το δρόμο, έπεσε πάνω σε μια μεγάλη πέτρα και ανατράπηκε», εξήγησε η αστυνομία μέσω του X, προσθέτοντας ότι έχουν επίσης τραυματισθεί τρεις ενήλικες και παιδιά.

 

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