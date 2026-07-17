Μάρω Κοντού: Το τελευταίο χειροκρότημα στη σπουδαία ηθοποιό – Κλίμα συγκίνησης στη Μητρόπολη Αθηνών – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

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Η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα την σπουδαία ηθοποιό Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη (15/7) σε ηλικία 92 ετών.

Το φέρετρο με τη σορό της Μάρως Κοντού έφτασε στη Μητρόπολη Αθηνών λίγο πριν από τις 9 το πρωί της Παρασκευής (11/7).

Ήδη στη Μητρόπολη Αθηνών άρχισαν να καταφτάνουν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και θαυμαστές της ηθοποιού, που θέλουν να την αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά. Ανάμεσα στους παριστάμενους, η Άντζελα Γκερέκου και ο Ανδρέας Γεωργίου.

Τον επικήδειο στην εξόδιο ακολουθία της εμβληματικής ηθοποιού θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επί σειρά ετών στενός της φίλος. Θα ακολουθήσει η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Σημειώνεται πως παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», του οποίου υπήρξε πρόεδρος η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου.

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Ο Νικήτας Κακλαμάνης πραγματοποίησε την τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, συνδεόταν με μια βαθιά και στενή φιλία με τη Μάρω Κοντού.

Όπως είχε γίνει γνωστό η Μάρω Κοντού είχε εκφράσει στον καλό φίλο της την τελευταία της επιθυμία για όταν θα έφευγε από τη ζωή.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης φαίνεται ότι την έκανε πράξη.

Ανέβασε μία φωτογραφία από το αγαπημένο στέκι της Μάρως Κοντού και της παρέας, στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook και έγραψε χαρακτηριστικά:

«Η τελευταία σου επιθυμία…

Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου

και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου,

ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο…

Καλό σου ταξίδι Μάρω μου…».

Σημειώνεται ότι αύριο, Παρασκευή στις 11 το πρωί συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές της σπουδαίας ηθοποιού θα της πουν το «τελευταίο αντίο» στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου θα τελεστεί η Εξόδιος Ακολουθία.