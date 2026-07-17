Μάρω Κοντού: Το τελευταίο χειροκρότημα στη σπουδαία ηθοποιό – Κλίμα συγκίνησης στη Μητρόπολη Αθηνών – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Η Ελλάδα αποχαιρετά την σπουδαία ηθοποιό Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές συγκεντρώνονται στη Μητρόπολη Αθηνών για την εξόδιο ακολουθία, όπου ο Νικήτας Κακλαμάνης θα εκφωνήσει τον επικήδειο. Η οικογένεια ζήτησε δωρεές στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα» αντί στεφάνων.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

κηδεία Μάρω Κοντού
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελλάδα αποχαιρετά την σπουδαία ηθοποιό Μάρω Κοντού, με την εξόδιο ακολουθία να τελείται στη Μητρόπολη Αθηνών σε κλίμα συγκίνησης.
  • Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και θαυμαστές της ηθοποιού συγκεντρώθηκαν για το τελευταίο αντίο, ενώ η οικογένεια ζήτησε αντί στεφάνων, δωρεές στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα».
  • Τον επικήδειο εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος πραγματοποίησε και την τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα την σπουδαία ηθοποιό Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη (15/7) σε ηλικία 92 ετών.

Μάρω Κοντού: Σήμερα το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό

Το φέρετρο με τη σορό της Μάρως Κοντού έφτασε στη Μητρόπολη Αθηνών λίγο πριν από τις 9 το πρωί της Παρασκευής (11/7).

Ήδη στη Μητρόπολη Αθηνών άρχισαν να καταφτάνουν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και θαυμαστές της ηθοποιού, που θέλουν να την αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά. Ανάμεσα στους παριστάμενους, η Άντζελα Γκερέκου και ο Ανδρέας Γεωργίου.

Νικήτας Κακλαμάνης: Πραγματοποίησε την τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού – «Mπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι κι ένα τσιγάρο»

Τον επικήδειο στην εξόδιο ακολουθία της εμβληματικής ηθοποιού θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επί σειρά ετών στενός της φίλος. Θα ακολουθήσει η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Σημειώνεται πως παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», του οποίου υπήρξε πρόεδρος η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου.

Μάρω Κοντού: Πώς είχε περιγράψει την γνωριμία της με τον Δημήτρη Χορν – «Στο τέλος του έργου είχα λίγο συγκινηθεί…»

Δείτε εικόνες:

Ο Νικήτας Κακλαμάνης πραγματοποίησε την τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, συνδεόταν με μια βαθιά και στενή φιλία με τη Μάρω Κοντού.

Όπως είχε γίνει γνωστό η Μάρω Κοντού είχε εκφράσει στον καλό φίλο της την τελευταία της επιθυμία για όταν θα έφευγε από τη ζωή.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης φαίνεται ότι την έκανε πράξη.

Ανέβασε μία φωτογραφία από το αγαπημένο στέκι της Μάρως Κοντού και της παρέας, στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook και έγραψε χαρακτηριστικά:

«Η τελευταία σου επιθυμία…

Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου

και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου,

ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο…

Καλό σου ταξίδι Μάρω μου…».

Σημειώνεται ότι αύριο, Παρασκευή στις 11 το πρωί συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές της σπουδαίας ηθοποιού θα της πουν το «τελευταίο αντίο» στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου θα τελεστεί η Εξόδιος Ακολουθία.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ