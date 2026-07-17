Βριλήσσια: Άγρια επίθεση σκύλου σε 66χρονο έξω από φούρνο – Τραυμάτισε θανάσιμα το κατοικίδιό του

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Άγρια επίθεση από σκύλο δέχτηκαν ένας 66χρονος και το κατοικίδιό του, το πρωί της Παρασκευής (17/7) έξω από έναν φούρνο, στα Βριλήσσια.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 7 το πρωί, στην οδό Κύπρου, όταν μία 48χρονη έδεσε τον σκύλο της έξω από τον φούρνο, προκειμένου εκείνη να μπει στο μαγαζί και να ψωνίσει.

Λίγα λεπτά αργότερα, ένας 66χρονος πέρασε από το σημείο, μαζί με τον δικό του σκύλο.

Τότε, ο σκύλος που ήταν δεμένος, λύθηκε, και τους επιτέθηκε, τραυματίζοντας τον 66χρονο σε χέρι, μηρό, ωμοπλάτη και γόνατο και τραυματίζοντας θανάσιμα το άλλο κατοικίδιο.

Ο 66χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της ιδιοκτήτριας του σκύλου, η οποία κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.