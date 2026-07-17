Βριλήσσια: Άγρια επίθεση σκύλου σε 66χρονο έξω από φούρνο – Τραυμάτισε θανάσιμα το κατοικίδιό του

Ένας 66χρονος και το κατοικίδιό του δέχτηκαν άγρια επίθεση από έναν σκύλο έξω από φούρνο στα Βριλήσσια, το πρωί της Παρασκευής. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του κατοικιδίου και τον τραυματισμό του 66χρονου σε χέρι, μηρό, ωμοπλάτη και γόνατο. Η 48χρονη ιδιοκτήτρια του επιτιθέμενου σκύλου συνελήφθη και κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άγρια επίθεση από σκύλο δέχτηκαν ένας 66χρονος και το κατοικίδιό του, το πρωί της Παρασκευής (17/7) έξω από έναν φούρνο, στα Βριλήσσια.
  • Ο σκύλος, που ήταν δεμένος, λύθηκε και τους επιτέθηκε, τραυματίζοντας τον 66χρονο σε χέρι, μηρό, ωμοπλάτη και γόνατο και τραυματίζοντας θανάσιμα το άλλο κατοικίδιο.
  • Ο 66χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», ενώ η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη και κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Άγρια επίθεση από σκύλο δέχτηκαν ένας 66χρονος και το κατοικίδιό του, το πρωί της Παρασκευής (17/7) έξω από έναν φούρνο, στα Βριλήσσια.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 7 το πρωί, στην οδό Κύπρου, όταν μία 48χρονη έδεσε τον σκύλο της έξω από τον φούρνο, προκειμένου εκείνη να μπει στο μαγαζί και να ψωνίσει.

Λίγα λεπτά αργότερα, ένας 66χρονος πέρασε από το σημείο, μαζί με τον δικό του σκύλο.

Τότε, ο σκύλος που ήταν δεμένος, λύθηκε, και τους επιτέθηκε, τραυματίζοντας τον 66χρονο σε χέρι, μηρό, ωμοπλάτη και γόνατο και τραυματίζοντας θανάσιμα το άλλο κατοικίδιο.

Ο 66χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της ιδιοκτήτριας του σκύλου, η οποία κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.

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