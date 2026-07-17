Μουντιάλ 2026: Έρευνα της FIFA σχετικά με το πανό για τα Φώκλαντ που σήκωσαν παίχτες της Αργεντινής – Τι αναφέρει η ανακοίνωση

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Η FIFA «αξιολογεί τις αναφορές του αγώνα» πριν αποφασίσει εάν θα τιμωρήσει την Αργεντινή, οι παίκτες της οποίας γιόρτασαν τη νίκη τους στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 εναντίον της Αγγλίας κρατώντας ένα πανό που υποστήριζε τις διεκδικήσεις της χώρας τους επί των Νήσων Φώκλαντ.

Οι εν ενεργεία παγκόσμιοι πρωταθλητές πέτυχαν μια δραματική ανατροπή στα τελευταία λεπτά του αγώνα στην Ατλάντα, σκοράροντας δύο φορές για να νικήσουν την ομάδα του Τόμας Τούχελ με 2-1 και να «κλειδώσουν» τη θέση τους στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, όπου θα αντιμετωπίσουν την Ισπανία.

Μετά το σφύριγμα της λήξης του ντέρμπι με την Αγγλία, οι παίκτες της Αργεντινής σήκωσαν ένα πανό που έγραφε «Las Malvinas son Argentinas», δηλαδή «Οι Μαλβίνες (Φώκλαντ) είναι της Αργεντινής».

Τα Φώκλαντ, ένα βρετανικό υπερπόντιο έδαφος στον νοτιοδυτικό Ατλαντικό Ωκεανό, παραμένουν αντικείμενο διαμάχης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αργεντινής.

Η ανακοίνωση της FIFA

Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος της FIFA ανέφερε:

«Όπως προβλέπει η τυπική διαδικασία, η ανεξάρτητη πειθαρχική επιτροπή της FIFA αξιολογεί επί του παρόντος τις αναφορές του αγώνα και εξετάζει τις σχετικές συνθήκες προτού αποφασίσει για πιθανά επόμενα βήματα με βάση τον πειθαρχικό κώδικα της FIFA».

Στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής είχε επιβληθεί πρόστιμο 20.000 λιρών από τη FIFA το 2014, επειδή οι παίκτες είχαν κρατήσει ένα πανό με το ίδιο μήνυμα πριν από έναν φιλικό αγώνα εναντίον της Σλοβενίας.

Εκείνη την εποχή, το διοικητικό όργανο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου είχε δηλώσει ότι η συγκεκριμένη χειρονομία είχε παραβιάσει τους κανόνες σχετικά με την πολιτική δράση και την ανάρμοστη συμπεριφορά ομάδας.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να μην είναι δικό μας, αλλά οι Νήσοι Φώκλαντ είναι σίγουρα δικές μας»

Η Ντάουνινγκ Στριτ υποστήριξε τις εκκλήσεις προς τη FIFA να διεξαγάγει έρευνα, με τον επίσημο εκπρόσωπο του Βρετανού πρωθυπουργού να δηλώνει:

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να μην είναι δικό μας, αλλά οι Νήσοι Φώκλαντ είναι σίγουρα δικές μας. Η δέσμευσή μας στα Φώκλαντ δεν θα κλονιστεί ποτέ».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, χαρακτήρισε την ενέργεια των παικτών «κατανοητή» και «δικαιολογημένη», σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του στο Radio El Observador ότι «τα όσα συμβαίνουν στο γήπεδο δεν αποτελούν μέρος της διπλωματίας».

«Πράγματι, οι Μαλβίνες είναι της Αργεντινής, πρόκειται να τις ανακτήσουμε και θα το κάνουμε στο διπλωματικό πεδίο, ενεργώντας έξυπνα», πρόσθεσε.

Ποιες κυρώσεις ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Αργεντινή

Σύμφωνα με το BBC, η FIFA συνήθως λαμβάνει πειθαρχικά μέτρα για γενικές παραβιάσεις των κανονισμών από παίκτες ή οπαδούς μιας χώρας τις εβδομάδες που ακολουθούν μετά από ένα τουρνουά. Ωστόσο, το συγκεκριμένο περιστατικό ενδέχεται να αντιμετωπιστεί πιο σοβαρά, καθώς συνέβη σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στις δύο συγκεκριμένες χώρες.

Η συμμετοχή στον τελικό: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να χάσει η Αργεντινή τη θέση της στον τελικό.

Οι πιέσεις για αποκλεισμό: Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών (στο Ηνωμένο Βασίλειο), Εντ Ντέιβι, ζήτησε να επιβληθεί ποινή αποκλεισμού στους παίκτες της Αργεντινής που κρατούσαν το πανό, ώστε να μην αγωνιστούν στον τελικό της Κυριακής εναντίον της Ισπανίας.

Το προηγούμενο της UEFA και η περίπτωση του Γιβραλτάρ

Ο Ντέιβι αναφέρθηκε στην ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής που είχε επιβάλει η UEFA στους Ισπανούς παίκτες Άλβαρο Μοράτα και Ρόντρι, επειδή φώναζαν το σύνθημα «Το Γιβραλτάρ είναι ισπανικό» κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Euro 2024.

Το Γιβραλτάρ είναι ένας θύλακας στο νότιο άκρο της Ισπανίας που βρίσκεται υπό βρετανική κυριαρχία από τον 18ο αιώνα, με την Ισπανία να ζητά επίμονα την επιστροφή του.

Υπάρχει ιστορικό προηγούμενο όπου η FIFA τιμώρησε παίκτη που σήκωσε πανό με παρόμοιο πολιτικό μήνυμα:

Η περίπτωση του Παρκ Γιονγκ-γου (2012): Μετά τον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012, ο μέσος της Νότιας Κορέας, Παρκ Γιονγκ-γου, κράτησε μια πινακίδα στα κορεατικά που έγραφε «Το Dokdo είναι δικό μας έδαφος».

Η διαφιλονικούμενη περιοχή: Το Dokdo (πιο γνωστό ως «Βράχοι Λιανκούρ») είναι μια ομάδα νησίδων που διοικείται από τη Νότια Κορέα, αλλά διεκδικείται από την Ιαπωνία. Η ποινή: Στον Παρκ απαγγέλθηκαν κατηγορίες από τη FIFA και λίγους μήνες αργότερα του επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού δύο αγώνων, με αποτέλεσμα να χάσει δύο προκριματικά παιχνίδια για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι αντιδράσεις για το πανό

Η κυβέρνηση των Νήσων Φώκλαντ δήλωσε «απογοητευμένη» από το πανό και εξέφρασε την ελπίδα ότι η FIFA θα «τιμωρήσει κάθε συμπεριφορά αυτού του είδους σύμφωνα με τους δικούς της κανόνες».

«Δεν επιθυμούμε να βλέπουμε την πολιτική να αναμιγνύεται στον αθλητισμό», πρόσθεσαν.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό της χώρας TN, δήλωσε ότι ήταν «απολύτως θεμιτό και σωστό το ότι οι παίκτες θέλησαν να εκφραστούν και το έκαναν».

Ωστόσο, έσπευσε να συμπληρώσει ότι αυτό δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε «λανθασμένες ερμηνείες», προσθέτοντας:

«Είναι ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου, έτσι το κατάλαβαν ο προπονητής της ομάδας και οι βετεράνοι (της Αργεντινής από τον πόλεμο των Φώκλαντ το 1982)».

Ο Πίτερ Κάιλ, Βρενανός Υπουργός Επιχειρήσεων και Εμπορίου, δήλωσε ότι είναι «επιβεβλημένο» να μένει η πολιτική εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου και κάλεσε τη FIFA να διεξαγάγει έρευνα.