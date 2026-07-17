Περού: 14 νεκροί και πέντε τραυματίες από πτώση φορτηγού σε γκρεμό

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν χθες (16/7) στο Περού, όταν φορτηγάκι έπεσε σε γκρεμό στο βόρειο τμήμα της χώρας. Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο οδηγός του οχήματος και ένα παιδί, ενώ το όχημα μετέφερε συνολικά 19 επιβάτες.

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Διεθνή Νέα

Περού
Πηγή: CNA
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν χθες στο Περού, όταν φορτηγάκι έπεσε σε γκρεμό στο βόρειο τμήμα της χώρας.
  • Ανάμεσα στα θύματα, ήταν ο οδηγός του οχήματος και ένα παιδί, ενώ το όχημα μετέφερε 19 επιβάτες στη Σιουδάδ δε Ντιός.
  • Τα τροχαία δυστυχήματα είναι δυστυχώς συχνά στο Περού, εξαιτίας της κακής κατάστασης του οδικού δικτύου και άλλων παραγόντων.

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Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν χθες (16/7) στο Περού, όταν φορτηγάκι έπεσε σε γκρεμό στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με ενημέρωση του εκπροσώπου των τοπικών Αρχών, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Καταγράψαμε 14 θανάτους και πέντε τραυματισμούς εξαιτίας της πτώσης οχήματος σε γκρεμό», είπε στο AFP ο Ρικάρδο Τσιλόν, αξιωματούχος στον δήμο Σαν Χουάν, 800 χιλιόμετρα βόρεια από τη Λίμα.

Ανάμεσα στα θύματα, ήταν ο οδηγός του οχήματος και ένα παιδί, διευκρίνισε ο κ. Τσιλόν. Το όχημα μετέφερε 19 επιβάτες στη Σιουδάδ δε Ντιός, κοντά στον δήμο Σαν Χουάν.

 

 

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι δυστυχώς συχνά στο Περού, εξαιτίας της κακής κατάστασης του οδικού δικτύου, της έλλειψης ελέγχων, της ανάπτυξης υπερβολικής ταχύτητας και άλλων παραγόντων.

 


Την περασμένη χρονιά πάνω από 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους του κράτους των Άνδεων, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

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