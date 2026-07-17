Περού: 14 νεκροί και πέντε τραυματίες από πτώση φορτηγού σε γκρεμό

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν χθες (16/7) στο Περού, όταν φορτηγάκι έπεσε σε γκρεμό στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με ενημέρωση του εκπροσώπου των τοπικών Αρχών, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Καταγράψαμε 14 θανάτους και πέντε τραυματισμούς εξαιτίας της πτώσης οχήματος σε γκρεμό», είπε στο AFP ο Ρικάρδο Τσιλόν, αξιωματούχος στον δήμο Σαν Χουάν, 800 χιλιόμετρα βόρεια από τη Λίμα.

Tragedy in northern Peru: a van crash near San Juan, Cajamarca has left 14 people dead and 5 injured after the vehicle plunged into a ravine. Rescue teams are still searching for missing victims. Road safety remains a growing concern across Peru’s mountain regions. 🙏… pic.twitter.com/UItPg2RpWb — DAILY THE DESTINATION (@DailyTheDestin) July 17, 2026

🔴 Al menos 14 personas fallecieron y cinco resultaron heridas este jueves al caer una furgoneta a un abismo en la región de Cajamarca, en el norte de Perú ➡️ https://t.co/UG1yQ42vNz pic.twitter.com/dauMQT6CYB — Meganoticias (@meganoticiascl) July 17, 2026

Ανάμεσα στα θύματα, ήταν ο οδηγός του οχήματος και ένα παιδί, διευκρίνισε ο κ. Τσιλόν. Το όχημα μετέφερε 19 επιβάτες στη Σιουδάδ δε Ντιός, κοντά στον δήμο Σαν Χουάν.

⚠️ Una grave tragedia se registró en Cajamarca. Una combi la empresa La Veloz cayó a un abismo de unos 500 metros en la vía hacia Chilete, dejando al menos 14 personas fallecidas y varios heridos. 📣 Equipos de emergencia trabajan intensamente en la zona para rescatar a los… pic.twitter.com/MFOVhghzgH — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) July 17, 2026

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι δυστυχώς συχνά στο Περού, εξαιτίας της κακής κατάστασης του οδικού δικτύου, της έλλειψης ελέγχων, της ανάπτυξης υπερβολικής ταχύτητας και άλλων παραγόντων.

Au moins 14 morts dans un accident de la route dans le nord du Pérou https://t.co/hrycMXD3Mj — TVA Nouvelles (@tvanouvelles) July 17, 2026



Την περασμένη χρονιά πάνω από 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους του κράτους των Άνδεων, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.