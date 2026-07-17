Φυλή: Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω 25χρονος να βάζει φωτιά σε καλώδια – Αναζητούνται οι συνεργοί του

Ένας 25χρονος συνελήφθη επ' αυτοφώρω στη Φυλή την Τετάρτη, αφού εντοπίστηκε να βάζει φωτιά σε μεγάλη ποσότητα καλωδίων μέσα σε οικόπεδο. Οι αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ προχώρησαν στη σύλληψη, ενώ αναζητούνται τρεις συνεργοί του για την ίδια παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Φυλή, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω ένας 25χρονος που έβαζε φωτιά σε καλώδια μέσα σε οικόπεδο.
  • Ο 25χρονος, μαζί με άλλα τρία άτομα, εντοπίστηκαν να απορρίπτουν και να καίνε καλώδια στην περιοχή.
  • Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των συνεργών του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην επ’ αυτοφώρω σύλληψη ενός 25χρονου που μετέφερε μεγάλη ποσότητα καλωδίων και τους έβαλε φωτιά σε ένα οικόπεδο στη Φυλή, προχώρησαν την Τετάρτη οι αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ.

Ο 25χρονος, μαζί με άλλα τρία άτομα, εντοπίστηκαν να κινούνται με οχήματα στην περιοχή της Φυλής, όπου απέρριψαν μεγάλη ποσότητα καλωδίων σε ένα οικόπεδο και στη συνέχεια τους έβαλαν φωτιά.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον 25χρονο, του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Φυλής, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και των τριών συνεργών του.

 

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