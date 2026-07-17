Φυλή: Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω 25χρονος να βάζει φωτιά σε καλώδια – Αναζητούνται οι συνεργοί του

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Στην επ’ αυτοφώρω σύλληψη ενός 25χρονου που μετέφερε μεγάλη ποσότητα καλωδίων και τους έβαλε φωτιά σε ένα οικόπεδο στη Φυλή, προχώρησαν την Τετάρτη οι αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ.

Ο 25χρονος, μαζί με άλλα τρία άτομα, εντοπίστηκαν να κινούνται με οχήματα στην περιοχή της Φυλής, όπου απέρριψαν μεγάλη ποσότητα καλωδίων σε ένα οικόπεδο και στη συνέχεια τους έβαλαν φωτιά.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον 25χρονο, του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Φυλής, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και των τριών συνεργών του.