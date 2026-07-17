Ντόναλντ Τραμπ: Τι δείχνει η ομιλία του για τη νέα στρατηγική του ενόψει των εκλογών

Το διάγγελμα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο το βράδυ της Πέμπτης δεν παρήγαγε ειδήσεις, αλλά η ομιλία σχετικά με τα πιθανά τρωτά σημεία του αμερικανικού εκλογικού συστήματος θα μπορούσε να είναι μια ομιλία που θα μπορούσαμε να ανατρέξουμε ως μια σημαντική στιγμή – ιδιαίτερα ως μια προεπισκόπηση του πώς ο Τραμπ θα μπορούσε να προσπαθήσει να υπονομεύσει τις εκλογές του 2026.

Όπως και στην ομιλία του σε ώρα υψηλής τηλεθέασης για τον πόλεμο με το Ιράν τον Απρίλιο, έτσι και η ομιλία της Πέμπτης ήταν μια ομιλία που πιθανότατα θα μπορούσε να είχε γίνει ως συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η μεγάλη αποκάλυψη του Τραμπ ήταν μια σειρά από πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, τα οποία, όπως ισχυρίστηκε, είχαν αποκρυφθεί τόσο από τον ίδιο όσο και από τον αμερικανικό λαό και τα οποία έδειχναν ότι το αμερικανικό εκλογικό σύστημα «υστερεί καταστροφικά» σε σχέση με τα απαιτούμενα πρότυπα.

Ελάχιστα νέα στοιχεία

Ωστόσο, μια αρχική εξέταση των εγγράφων από το CNN διαπιστώνει ότι αυτά αφορούν σε μεγάλο βαθμό ήδη γνωστές πιθανές ευπάθειες του αμερικανικού εκλογικού συστήματος και ζητήματα που είχαν συμπεριληφθεί σε αξιολόγηση της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών το 2021.

Μεγάλο μέρος του υλικού που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα φαίνεται να μην έχει υποβληθεί σε ενδελεχή έλεγχο. Μάλιστα, σε κάποιο σημείο της ομιλίας του, ο Τραμπ αναφέρθηκε σε «ακατέργαστες πληροφορίες» (raw intelligence).

Ενδεικτικά, πριν ακόμη ισχυριστεί ότι υπήρξε αυτή η τεράστια συγκάλυψη, το πρώτο σημαντικό στοιχείο που επικαλέστηκε ως δήθεν απόδειξη ήταν ότι η Κίνα φέρεται να απέκτησε εκατοντάδες εκατομμύρια αρχεία Αμερικανών ψηφοφόρων.

Ωστόσο, η αξιολόγηση του 2021 έκανε ήδη αναφορά σε αυτό. Συγκεκριμένα, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η Κίνα «πιθανότατα συνέχισε επίσης τις μακροχρόνιες προσπάθειές της να συλλέγει πληροφορίες για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους και την κοινή γνώμη, τα πολιτικά κόμματα, τους υποψηφίους και τα επιτελεία τους, καθώς και ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους».

Η αξιολόγηση εκτιμούσε ότι η Κίνα προέβαινε σε αυτές τις ενέργειες τουλάχιστον από το 2008, με σκοπό να διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει την αμερικανική πολιτική. Ωστόσο, κατέληγε επίσης στο συμπέρασμα ότι η Κίνα δεν παρενέβη στις εκλογές του 2020.

Σε κάποιο σημείο της ομιλίας του, ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στον ισχυρισμό ότι η Κίνα, ήδη από το 2019, «υπονόμευε την εγχώρια εμπιστοσύνη» προς το πρόσωπό του. Ωστόσο, αυτό δεν συνιστά παρέμβαση στις εκλογές.

Πράγματι, δεν παρέθεσε κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι όντως μεταβλήθηκαν ψήφοι ή ότι άλλαξαν τα αποτελέσματα οποιασδήποτε εκλογικής αναμέτρησης.

Και μετά την ομιλία, ο συντηρητικός δημοσιογράφος Τζον Σόλομον, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Λευκό Οίκο για τη δημοσιοποίηση των εγγράφων, αναγνώρισε ότι το σύνολο των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών είχε «μηδενικά στοιχεία ότι κάποια ξένη δύναμη άλλαξε έστω και μία ψήφο στις εκλογές του 2020, του 2022 ή του 2024», μια ιδιαίτερα αξιοσημείωτη παραδοχή, δεδομένων των πολυετών ισχυρισμών του Τραμπ.

Μια σημαντική προειδοποίηση σχετικά με τον Τραμπ και τις εκλογές του 2026

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η ομιλία δεν ήταν σημαντική. Αντιθέτως, είναι σημαντική ως μια πιθανή δήλωση προθέσεων.

Όπως αναφέρει το CNN, δεδομένου του ιστορικού του Τραμπ να ισχυρίζεται ψευδώς ότι οι εκλογές στις οποίες δεν επικρατεί είναι νοθευμένες — καθώς και της βίας που ακολούθησε στις 6 Ιανουαρίου 2021 — η απόφασή του να εκφωνήσει αυτή την ομιλία λιγότερο από τέσσερις μήνες πριν από μια εκλογική αναμέτρηση που διαγράφεται ιδιαίτερα δύσκολη για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα πρέπει να προκαλεί έντονη ανησυχία στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα.

Ο Τραμπ δεν προανήγγειλε μια αυστηρή παρέμβαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με στόχο να εμπλακεί περισσότερο στη διαχείριση των εκλογών σε ολόκληρη τη χώρα όπως, για παράδειγμα, την ανατροπή των εκλογικών διαδικασιών ή την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στα εκλογικά τμήματα, κάτι που ορισμένοι από τους επικριτές του φοβούνταν.

Ωστόσο, φάνηκε να προαναγγέλλει ένα ακόμη επεισόδιο ισχυρισμών περί κλεμμένων εκλογών.

«Συνολικά, αυτές οι αποκαλύψεις αποκαλύπτουν ένα εκλογικό σύστημα τόσο προβληματικό και τόσο ευάλωτο, ώστε κανείς δεν μπορεί να το υπερασπιστεί», ισχυρίστηκε ο Τραμπ. «Είναι αδύνατον να υπερασπιστεί κανείς αυτό το σύστημα».

Έφτασε μάλιστα στο σημείο να δηλώσει, με εμφανή υπερβολή, ότι οι αμερικανικές εκλογές είναι «χειρότερες από εκείνες οποιασδήποτε χώρας του Τρίτου Κόσμου».

Ανέφερε επίσης ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα «συνεργαστεί στενά (με τις πολιτείες) για να περιορίσει κάθε πιθανή ζημία και λαμβάνουμε άμεσα μέτρα ώστε τα ευαίσθητα δεδομένα των ψηφοφόρων να προστατεύονται καλύτερα».

Ο Τραμπ κατέστησε επίσης σαφές ότι είναι πρόθυμος να χαρακτηρίσει και τις επόμενες εκλογές νοθευμένες, ιδίως εάν το Κογκρέσο δεν εγκρίνει τη νομοθεσία για τις εκλογές που ζητά, τον νόμο «SAVE America Act».

«Αλλά, το σημαντικότερο, η αντιμετώπιση αυτής της κρίσης στην ασφάλεια των εκλογών απαιτεί το Κογκρέσο να εγκρίνει τον νόμο SAVE America Act», δήλωσε ο Τραμπ.

Έκανε μάλιστα μια παύση για έμφαση, δίνοντας την εντύπωση ότι ήταν κάπως εκνευρισμένος.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό; Εκτός κι αν θέλεις να κλέψεις. Ο μόνος λόγος για να μην το κάνεις είναι ότι θέλεις να κλέψεις, επειδή οι πολιτικές σου είναι τόσο κακές και οι υποψήφιοί σου τόσο ανεπαρκείς, που δεν μπορείς να εκλεγείς με κανέναν άλλο τρόπο».

Ο νόμος «SAVE America Act» δεν φαίνεται, στην πραγματικότητα, να έχει πιθανότητες να εγκριθεί. Μάλιστα, ορισμένα εξέχοντα στελέχη του ίδιου του κόμματος του Τραμπ τον έχουν παροτρύνει να αποδεχθεί αυτό το γεγονός.

Ωστόσο, αν και όταν το Κογκρέσο δεν εγκρίνει τον νόμο, δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τι θα μπορούσε να υποστηρίξει ο Τραμπ μετά τις εκλογές του 2026, εάν οι Ρεπουμπλικάνοι ηττηθούν.

«Ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να επιχειρεί να υπονομεύσει τις ελεύθερες και δίκαιες εκλογές»

Και οι 24 Δημοκρατικοί κυβερνήτες πολιτειών εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση μετά την ομιλία, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ επιδιώκει να «εκφοβίσει και να φιμώσει τους ψηφοφόρους».

«Είναι βαθιά ανησυχητικό το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να επιχειρεί να υπονομεύσει τις ελεύθερες και δίκαιες εκλογές», ανέφεραν οι Δημοκρατικοί κυβερνήτες. «Καμία ποσότητα ψεμάτων και θεωριών συνωμοσίας δεν μπορεί να αλλάξει το γεγονός ότι έχει αποδειχθεί επανειλημμένα πως οι εκλογές στη χώρα μας είναι ασφαλείς και αξιόπιστες».