Καναδάς: Περισσότερες από 800 πυρκαγιές μαίνονται – Ο καπνός κάλυψε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ

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Περισσότερες από 800 πυρκαγιές μαίνονται σε ολόκληρο τον Καναδά, με τις προειδοποιήσεις για την ποιότητα του αέρα να επεκτείνονται πλέον νότια σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ.

Ένα πυκνό στρώμα καπνού σκέπασε τον ορίζοντα από το Ντιτρόιτ και το Τορόντο μέχρι τη Νέα Υόρκη και σε όλη τη Νέα Αγγλία, προκαλώντας προειδοποιήσεις για την ποιότητα του αέρα σε μεγάλο μέρος της περιοχής.

Πολλές εκδηλώσεις σε εξωτερικούς χώρους ακυρώθηκαν, καθώς οι αξιωματούχοι προέτρεψαν τον κόσμο να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους, τονίζοντας τις επικίνδυνες επιπτώσεις για την υγεία από την εισπνοή των αναθυμιάσεων.

Προειδοποιήσεις για την ποιότητα του αέρα έχουν εκδοθεί σε πόλεις, όπως το Σικάγο και το Γκραντ Ράπιντς στο Μίσιγκαν, το Πίτσμπουργκ στην Πενσυλβάνια και το Τολέδο στο Οχάιο, σύμφωνα με το πρόγραμμα Δείκτη Ποιότητας Αέρα των ΗΠΑ.

Πολλές υπαίθριες δραστηριότητες ακυρώθηκαν την Πέμπτη, συμπεριλαμβανομένων εκδηλώσεων για παιδικές καλοκαιρινές κατασκηνώσεις, και οι παραλίες κατά μήκος δημοφιλών λιμνών έκλεισαν. Μια υπαίθρια συναυλία του ροκ συγκροτήματος The Black Keys αναβλήθηκε στο Σικάγο λόγω της επικίνδυνης ποιότητας του αέρα.

Ανεξέλεγκτα τα μέτωπα στον Καναδά

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 858 ενεργές πυρκαγιές στον Καναδά, συμπεριλαμβανομένων 30 νέων πυρκαγιών που ξεκίνησαν την Πέμπτη, σύμφωνα με το Καναδικό Σύστημα Πληροφοριών για τις Πυρκαγιές Δάσους. Η συντριπτική πλειοψηφία καίγεται ανεξέλεγκτα.

Το μεγάλο σύμπλεγμα πυρκαγιών που πλήττει τις βορειοδυτικές περιοχές του Οντάριο έχει προκαλέσει εκκενώσεις και εκτεταμένες καταστροφές.

Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, απέρριψε τις επικρίσεις για τον χειρισμό των πυρκαγιών από την κυβέρνησή του, σημειώνοντας ότι πάνω από 150 πυροσβεστικά συνεργεία βρίσκονται επί τόπου για να μάχονται με τις φλόγες.

«Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί», είπε ο Φορντ.

«Οι φλόγες πηδούσαν και ήταν τόσο τρομακτικό», είπε ο Chance Paavola, ένα 13χρονο αγόρι. Η κοινότητά του δεν είναι προσβάσιμη οδικώς, έτσι οι άνθρωποι φόρτωσαν ό,τι μπορούσαν σε βάρκες και διέσχισαν τη λίμνη. Τα μέλη της κοινότητας πήγαν πόρτα-πόρτα φροντίζοντας να βγουν όλοι έξω.

Οι Υπηρεσίες Αεροπορίας, Δασικών Πυρκαγιών και Έκτακτης Ανάγκης του Οντάριο δήλωσαν ότι η πυρκαγιά που έπληξε το Κόλινς είχε έκταση μεγαλύτερη από 350.000 εκτάρια την Πέμπτη. Ήταν μία από τις 136 πυρκαγιές που μαίνονταν στο βορειοδυτικό τμήμα της επαρχίας, 63 από τις οποίες θεωρούνται εκτός ελέγχου.