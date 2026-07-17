Φορολογικές δηλώσεις: Τι ισχύει για τους 18άρηδες και τα ανήλικα τέκνα

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Τα ανήλικα τέκνα φορολογικά λειτουργούν ως εξαρτώμενα μέλη των γονέων στην περίπτωση που το εισόδημα τους δεν υπερβαίνει τις 3.000€. Επίσης θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη και τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και το εισόδημά τους δεν ξεπερνάει τις 6.000€.

Σε αυτήν την περίπτωση το εισόδημά τους δηλώνεται και φορολογείται στο όνομα του γονέα που έχει και την μέριμνα.

Εάν ο γονέας αυτός έχει χάσει την γονική μέριμνα, τότε το εισόδημα προστίθεται στο εισόδημα του άλλου γονέα και φορολογείται στο ΑΦΜ του.

Εφόσον όμως το ανήλικο άγαμο τέκνο δηλώνει εισόδημα:

α. Από την παροχή της προσωπικής του εργασίας

β. Από σύνταξη λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του, τότε φορολογείται ξεχωριστά.

Σε αυτές τις περιπτώσεις το ανήλικο άγαμο τέκνο θα πρέπει να υποβάλει χωριστά φορολογική δήλωση και στην περίπτωση που έχει εισόδημα άλλης κατηγορίας (πχ από ακίνητα) τότε καταγράφονται στην δήλωση του υπόχρεου γονέα.

Τώρα όσοι συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ανεξαρτήτως αν είναι προστατευόμενα μέλη, υποβάλουν φορολογική δήλωση εφόσον:

Αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα η το εξωτερικό για όλα τα εισοδήματά τους, φορολογούμενα με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα (π.χ. από μισθούς, επιδόματα, ενοίκια, περιστασιακή απασχόληση, αγροτικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπεραξίες από μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.). Επίσης

δεν συγκατοικούν στο ίδιο σπίτι με τους γονείς του, αλλά διαμένουν σε κτίσμα στο οποίο κατέχουν έστω κι ένα μικρό ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή σε κτίσμα το οποίο του παραχωρήθηκε δωρεάν από τους γονείς τους ή από κάποιον φίλο τους. Είχαν στο όνομά τους οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη ως τεκμήριο διαβίωσης (ΙΧ αυτοκίνητο, σκάφος κ.λπ.). Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που εξαρτώμενο ενήλικο τέκνο υποβάλει δήλωση στην οποία προκύπτει τεκμαρτό εισόδημα (π.χ. λόγω αυτοκινήτου), αυτό μπορεί να αμφισβητηθεί (μαχητό τεκμήριο), εφόσον αποδεικνύεται ότι συγκατοικεί με συγγενείς πρώτου βαθμού που συμβάλλουν στις δαπάνες διαβίωσής του ή εφόσον υπηρετεί τη στρατιωτική θητεία του ή εφόσον είναι άνεργο και δικαιούται επίδομα ανεργίας. Ίδρυσαν οποιαδήποτε επιχείρηση στο όνομά τους. Έκαναν έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος. Είναι έγγαμοι τη στιγμή της υποβολής της φορολογικής δήλωσης. Οι 18άρηδες που δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι όσοι το προηγούμενο έτος δεν είχαν καθόλου εισοδήματα ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κλπ.), εφόσον φιλοξενήθηκαν σε σπίτια γονέων, άλλων συγγενών ή φίλων, ή είναι φοιτητές και λόγω σπουδών διαμένουν με ενοίκιο σε άλλη πόλη από αυτήν στην οποία ζουν οι γονείς τους.

*Γράφει ο λογιστής Γρηγόρης Χριστάκης