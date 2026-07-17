Μπραντ Πιτ: Δύο ακόμη παιδιά του ηθοποιού θέλουν να αφαιρέσουν το επώνυμό του

Δύο ακόμη παιδιά του Μπραντ Πιτ υπέβαλαν αίτηση για να αφαιρέσουν νόμιμα το επώνυμό του.

Η κόρη του σταρ, Ζαχάρα, 21 ετών, και ο γιος του, Μάντοξ, 24 ετών, επιδιώκουν και οι δύο να αφαιρέσουν το όνομα Πιτ από τα νόμιμα ονόματά τους, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στην Καλιφόρνια. Επικαλέστηκαν προσωπικούς λόγους για να ζητήσουν την αλλαγή.

Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη στην πολύκροτη κατάρρευση του γάμου του Πιτ με την επίσης διάσημη ηθοποιό Αντζελίνα Τζολί. Το πρώην ζευγάρι του Χόλιγουντ έχει εμπλακεί σε διαμάχες από τότε που χώρισαν πριν από μια δεκαετία. Τελικά διευθέτησαν το διαζύγιό τους στα τέλη του 2024, αλλά εξακολουθούν να εμπλέκονται σε μια νομική διαμάχη για το Château Miraval, το γαλλικό οινοποιείο που προηγουμένως κατείχαν μαζί.

Σε έγγραφα που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες τον περασμένο μήνα, η κόρη των ηθοποιών υπέβαλε αίτηση για να αλλάξει το επώνυμό της από Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί-Πιτ σε Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί. Ο αδελφός της, Μάντοξ, ζήτησε επίσης από το δικαστήριο άδεια να αφαιρέσει το όνομα του Πιτ από το διπλό επώνυμο της οικογένειάς του στα τέλη Μαΐου.

Όπως απαιτείται από το νόμο, τα αδέλφια στη συνέχεια δημοσίευσαν αγγελίες στην εφημερίδα Los Angeles Daily Journal μία φορά την εβδομάδα για τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, δίνοντας σε όποιον αντιτίθεται στην πιθανή αλλαγή την ευκαιρία να υποβάλει την αντίρρησή του. Εάν κανείς δεν το κάνει, ένας δικαστής είναι πιθανό να αποφανθεί για την αλλαγή του ονόματος του Maddox στα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ η υπόθεση της αδερφής του θα εκδικαστεί στο τέλος του μήνα.

Η διαμάχη του ζευγαριού

Η Τζολί και ο Πιτ παντρεύτηκαν το 2014 και υπέβαλαν αίτηση διαζυγίου το 2016. Έχουν έξι παιδιά – τον Μάντοξ, τον Παξ, τη Ζαχάρα, τη Σάιλοχ και τα δίδυμα Νοξ και Βίβιεν.

Τον Σεπτέμβριο του 2016, η οικογένεια πέταξε στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Γαλλία με ιδιωτικό τζετ. Τον Αύγουστο του 2022, αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες ενός περιστατικού κατά τη διάρκεια της πτήσης, όταν μια έκθεση του FBI, που παρασχέθηκε στο CNN από μια πηγή εκείνη την εποχή, αποκάλυψε ότι η Τζολί είχε κατηγορήσει τον Πιτ ότι της επιτέθηκε σωματικά και ότι κακοποίησε λεκτικά τα παιδιά τους ενώ βρίσκονταν στο αεροσκάφος.

Ο Πιτ βρέθηκε στο επίκεντρο έρευνας που σχετίζεται με το περιστατικό, αλλά ποτέ δεν συνελήφθη ούτε κατηγορήθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI εκείνη την εποχή.

Η Τζολί υπέβαλε αίτηση διαζυγίου λίγο μετά το περιστατικό του 2016.

Σε ανταγωγή που υπέβαλε τον Οκτώβριο του 2022 σε μια νομική υπόθεση που αφορούσε το οινοποιείο τους, η Τζολί ισχυρίστηκε ότι ο Πιτ «έπνιξε ένα από τα παιδιά και χτύπησε ένα άλλο στο πρόσωπο» κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Απαντώντας, ένας εκπρόσωπος του Πιτ δήλωσε στο CNN σε μια δήλωση εκείνη την εποχή ότι «ο Μπραντ έχει αναλάβει την ευθύνη για ό,τι έκανε, αλλά δεν θα το κάνει για πράγματα που δεν έκανε».

Η Τζολί, η οποία προηγουμένως χρησιμοποιούσε το διπλό επώνυμο, αφαίρεσε το όνομα Πιτ από το όνομά της το 2019, αφού δικαστήριο διέλυσε επίσημα τον γάμο. Η κόρη τους, Βίβιεν, φέρεται να χρησιμοποίησε το όνομα Βίβιεν Τζολί για το “The Outsiders”, το βραβευμένο με Τόνι μιούζικαλ στην παραγωγή του οποίου βοήθησε με τη μητέρα της το 2024. Την ίδια χρονιά, η Σάιλοχ υπέβαλε αίτηση για να αφαιρεθεί νόμιμα το όνομα Πιτ από το επώνυμό της.