Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν: Επίσημο ντεμπούτο στο Instagram με ασορτί εμφάνιση

Ο Μπραντ Πιτ και η σύντροφός του, Ινές ντε Ραμόν, έκαναν την επίσημη εμφάνισή τους στο Instagram, ποζάροντας για φωτογραφίες πριν κατευθυνθούν στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι την περασμένη Παρασκευή. Το ζευγάρι, που ξεκίνησε τη σχέση του το 2022, εμφανίστηκε ερωτευμένο με ασορτί μαύρα ρούχα σε φωτογραφίες που μοιράστηκε η κομμώτρια Laurie Zanoletti τη Δευτέρα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μπραντ Πιτ και η λαμπερή σύντροφός του, Ινές ντε Ραμόν, έκαναν επίσημα την εμφάνισή τους στο Instagram, πόζαραν για φωτογραφίες πριν κατευθυνθούν στον πολυτελή γάμο της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι την περασμένη Παρασκευή.
  • Ο 62χρονος ηθοποιός και η 33χρονη σχεδιάστρια κοσμημάτων ντύθηκαν κομψά με ασορτί μαύρα ρούχα σε φωτογραφίες που μοιράστηκε η κομμώτρια Laurie Zanoletti μέσω Instagram τη Δευτέρα.
  • Το ζευγάρι, που ξεκίνησε τη σχέση του το 2022, έδειχνε ερωτευμένο στις πόζες, καθώς ο 62χρονος τύλιγε τρυφερά το χέρι του γύρω από τη νεότερη κοπέλα του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Μπραντ Πιτ και η λαμπερή σύντροφός του, Ινές ντε Ραμόν, έκαναν επίσημα την εμφάνισή τους στο Instagram, πόζαραν για φωτογραφίες πριν κατευθυνθούν στον πολυτελή γάμο της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι την περασμένη Παρασκευή.

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Ο 62χρονος ηθοποιός και η 33χρονη σχεδιάστρια κοσμημάτων ντύθηκαν κομψά με ασορτί μαύρα ρούχα σε φωτογραφίες που μοιράστηκε η κομμώτρια Laurie Zanoletti μέσω Instagram τη Δευτέρα.

Το ζευγάρι, που ξεκίνησε τη σχέση του το 2022, έδειχνε ερωτευμένο στις πόζες, καθώς ο 62χρονος τύλιγε τρυφερά το χέρι του γύρω από τη νεότερη κοπέλα του.

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Δείτε τις φωτογραφίες:

Μπραντ Πιτ Μπραντ Πιτ Μπραντ Πιτ Μπραντ Πιτ

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