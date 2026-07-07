Νεκρός ανασύρθηκε ηλικιωμένος από τη θάλασσα στο Ζούμπερι

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Ένας ηλικιωμένος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός πριν από λίγο από την θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Ζούμπερι.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του λιμενικού σώματος, πιθανόν πρόκειται για λουόμενο, ηλικίας περίπου 75-80 ετών, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατός του φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Τις απαντήσεις, ωστόσο, για την αιτία θανάτου του ηλικιωμένου θα δώσει η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί τις επόμενες ημέρες.