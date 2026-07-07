Νεκρός ανασύρθηκε ηλικιωμένος από τη θάλασσα στο Ζούμπερι

Ένας ηλικιωμένος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Ζούμπερι, με τα πρώτα στοιχεία του λιμενικού να υποδεικνύουν παθολογικά αίτια θανάτου. Ο άνδρας, ηλικίας 75-80 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία», ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής για την εξακρίβωση της αιτίας θανάτου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νεκρός ανασύρθηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Ζούμπερι. – Πιθανόν πρόκειται για λουόμενο, ηλικίας περίπου 75-80 ετών, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. – Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατός του φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ενώ οι απαντήσεις θα δοθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας ηλικιωμένος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός πριν από λίγο από την θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Ζούμπερι.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του λιμενικού σώματος, πιθανόν πρόκειται για λουόμενο, ηλικίας περίπου 75-80 ετών, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατός του φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Τις απαντήσεις, ωστόσο, για την αιτία θανάτου του ηλικιωμένου θα δώσει η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί τις επόμενες ημέρες.

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