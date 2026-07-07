Αγία Παρασκευή: Μετέφεραν 61 κιλά κάνναβης με το αυτοκίνητό τους – Μία σύλληψη ύστερα από καταδίωξη

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Επεισοδιακή καταδίωξη ύποπτου οχήματος στην Αγία Παρασκευή οδήγησε σε μία σύλληψη για υπόθεση ναρκωτικών.

Το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, όταν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής έκαναν σήμα σε όχημα, όπου επέβαιναν δύο άτομα, προκειμένου να σταματήσει για έλεγχο.

Ωστόσο ο οδηγός όχι μόνο δεν σταμάτησε αλλά ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε από το σημείο.

Λίγη ώρα αργότερα, το όχημα ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, οι οποίοι συνέλαβαν τον έναν εκ των δύο επιβαινόντων.

Σε έλεγχο που έγινε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 49 συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά 61 κιλά και 250 γραμμάρια κάνναβης.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Παρασκευής, το οποίο διερευνά την προέλευση των ναρκωτικών, καθώς και τις συνθήκες της μεταφοράς τους.

Παράλληλα οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και του δεύτερου επιβαίνοντα.