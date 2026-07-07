Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Έπιασε φωτιά το αυτοκίνητό του αλλά αρνήθηκε να βγει

Το αυτοκίνητό του έπιασε φωτιά κατά τη διάρκεια καταδίωξης, ο ίδιος όμως αρνείτο να βγει απ’ αυτό. Ο λόγος για έναν 40χρονο από την Αρμενία, ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ να κινείται με το αυτοκίνητό του, χθες το απόγευμα, στην περιοχή του Δενδροποτάμου στη Θεσσαλονίκη, και επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο.

Ο 40χρονος οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ έκανε και επικίνδυνους ελιγμούς με το όχημά του, το οποίο ακινητοποιήθηκε όταν ξέσπασε φωτιά στη μηχανή. Ο οδηγός, όμως, αρνείτο πεισματικά να εξέλθει. Με τη συνδρομή κι άλλων αστυνομικών ο 40χρονος απεγκλωβίστηκε, ενώ αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας στον χώρο, εντοπίστηκαν δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, τις οποίες, ο δράστης, απέρριψε λίγο νωρίτερα. Η φωτιά κατασβέστηκε από σταθμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Όπως προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα, ο οδηγός στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ του επιβλήθηκαν διοικητικές ποινές συνολικού χρηματικού ποσού 7.325 ευρώ, για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ..

Σημειώνεται ότι ο 40χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά την παραμονή του σε αστυνομικό κατάστημα και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται.