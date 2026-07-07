Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Έπιασε φωτιά το αυτοκίνητό του αλλά αρνήθηκε να βγει

Ένας 40χρονος από την Αρμενία ενεπλάκη σε επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη, αρνούμενος να εξέλθει από το όχημά του όταν αυτό τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο οδηγός, ο οποίος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, συνελήφθη μετά από σθεναρή αντίσταση και βρέθηκαν στην κατοχή του συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το αυτοκίνητο 40χρονου από την Αρμενία έπιασε φωτιά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στη Θεσσαλονίκη, με τον ίδιο να αρνείται πεισματικά να βγει από αυτό.- Ο 40χρονος αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του, ενώ στην περιοχή εντοπίστηκαν δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, τις οποίες είχε απορρίψει λίγο νωρίτερα.- Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ο οδηγός στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης και του επιβλήθηκαν διοικητικές ποινές 7.325 ευρώ. Νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της πόλης, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία στο αστυνομικό κατάστημα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το αυτοκίνητό του έπιασε φωτιά κατά τη διάρκεια καταδίωξης, ο ίδιος όμως αρνείτο να βγει απ’ αυτό. Ο λόγος για έναν 40χρονο από την Αρμενία, ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ να κινείται με το αυτοκίνητό του, χθες το απόγευμα, στην περιοχή του Δενδροποτάμου στη Θεσσαλονίκη, και επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο.

Ο 40χρονος οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ έκανε και επικίνδυνους ελιγμούς με το όχημά του, το οποίο ακινητοποιήθηκε όταν ξέσπασε φωτιά στη μηχανή. Ο οδηγός, όμως, αρνείτο πεισματικά να εξέλθει. Με τη συνδρομή κι άλλων αστυνομικών ο 40χρονος απεγκλωβίστηκε, ενώ αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας στον χώρο, εντοπίστηκαν δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, τις οποίες, ο δράστης, απέρριψε λίγο νωρίτερα. Η φωτιά κατασβέστηκε από σταθμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Όπως προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα, ο οδηγός στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ του επιβλήθηκαν διοικητικές ποινές συνολικού χρηματικού ποσού 7.325 ευρώ, για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ..

Σημειώνεται ότι ο 40χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά την παραμονή του σε αστυνομικό κατάστημα και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ