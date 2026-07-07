Χέρι – χέρι ο Ερντογάν με τον Ρούτε στην Άγκυρα – Οι φωτογραφίες που προκάλεσαν αίσθηση πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Δύο ιδιαίτερες φωτογραφίες, στις οποίες ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, εμφανίζονται χέρι-χέρι, δόθηκαν στη δημοσιότητα λίγο πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποδέχθηκε τη Δευτέρα τον Μαρκ Ρούτε στο Προεδρικό Μέγαρο για μια σειρά συνομιλιών, εν όψει της διήμερης συνόδου της Συμμαχίας που ξεκινά σήμερα στην τουρκική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκίας, στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η ατζέντα της συνόδου, καθώς και οι τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Σε συνέντευξη Τύπου πριν από τη Σύνοδο κορυφής, ο Ρούτε τόνισε τον αυξανόμενο ρόλο της Τουρκίας στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, αναφερόμενος στη γεωγραφική θέση της χώρας και στην ταχέως αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανική της βάση.

Η συνέντευξη Τύπου του Μαρκ Ρούτε

Ο κ. Ρούτε υποσχέθηκε σήμερα συμβόλαια “δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων” για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας, την παραμονή της συνόδου κορυφής στην Άγκυρα.

«Θα ανακοινώσουμε νέα συμβόλαια δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα επιτρέψουν να προμηθευτούμε απαραίτητο εξοπλισμό για την αποτροπή και την άμυνα», είπε σε συνέντευξη Τύπου στην τουρκική πρωτεύουσα.

Οι 32 χώρες του ΝΑΤΟ θα συνεδριάσουν στη συνέχεια την Τετάρτη στην τουρκική πρωτεύουσα για μια σύνοδο κορυφής, υπό την πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν έχει σταματήσει να ζητά από τους Ευρωπαίους να αυξήσουν τις αμυντικές τους ικανότητες.

Τους κατηγόρησε επίσης επανειλημμένα ότι αρνήθηκαν τη βοήθειά τους στις ΗΠΑ στον πόλεμο που η χώρα του είχε ξεκινήσει μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Αυτοί δεν ήταν εκεί για εμάς!!!», δήλωσε την Πέμπτη ο Τραμπ. Είναι «γελοίο» που οι ΗΠΑ διατηρούν μια “μονομερή» σχέση με το ΝΑΤΟ, πρόσθεσε. Το μήνυμά του περιλάμβανε ένα γράφημα που παρουσίαζε το ύψος των δαπανών του ΝΑΤΟ, με τις ΗΠΑ να επενδύουν πολύ περισσότερα στην άμυνα σε σχέση με ορισμένες άλλες χώρες μέλη.

Ο Ρούτε υπογράμμισε από την πλευρά του σήμερα τη σαφή αύξηση των στρατιωτικών δαπανών των ευρωπαϊκών χωρών μελών του ΝΑΤΟ. «Πέρυσι, οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι και ο Καναδάς δαπάνησαν σχεδόν 20% περισσότερα για την άμυνά τους σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Εάν δούμε μαζί το 2025 και το 2026, αυτό είναι 258 δισεκατομμύρια δολάρια πρόσθετων επενδύσεων», ανέφερε.

Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη το 2025, οι Σύμμαχοι είχαν δεσμευτεί να αφιερώσουν τουλάχιστον το 5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος τους στις δαπάνες τους για την ασφάλεια έως το 2035.

Πιστεύω ότι είμαστε πράγματι σε πολύ καλή θέση και ότι οι Ευρωπαίοι αυξάνουν μαζικά την ισχύ τους, υποστήριξε ο Ρούτε, προσθέτοντας ωστόσο ότι περιμένει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ οι χώρες να παρουσιάσουν σαφή, συγκεκριμένα και αξιόπιστα σχέδια για την επίτευξη του στόχου αυτού του 5%.

Τι είπε για την Ουκρανία

Για την Ουκρανία, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκε για μια ανανεωμένη υποστήριξη της Συμμαχίας στη χώρα αυτή που είναι σε πόλεμο κατά της Ρωσίας.

«Το ΝΑΤΟ οφείλει να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία θα λαμβάνει αυτά που χρειάζεται», δήλωσε.

«Καθώς η Ουκρανία συνεχίζει την προάσπιση της κυριαρχίας της, οι Σύμμαχοι και οι εταίροι του ΝΑΤΟ πρέπει να συνεχίσουν να φροντίζουν ότι (το Κίεβο) θα λαμβάνει αυτά που χρειάζεται», πρόσθεσε ενώπιον των δημοσιογράφων, καλώντας «όλους τους Συμμάχους να αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες τους».

Το μήνυμα για τις πυρηνικές δοκιμές της Κίνας

Για την Κίνα, ο Ρούτε δήλωσε ότι η δοκιμαστική της εκτόξευση πυραύλου από πυρηνοκίνητο υποβρύχιο στον Ειρηνικό “στέλνει ένα μήνυμα στο ΝΑΤΟ”.

«Αυτό, πάλι, είναι απόδειξη ότι δεν μπορούμε να είμαστε αφελείς», απάντησε ο Ρούτε όταν ρωτήθηκε για την κινεζική ενέργεια την παραμονή της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. “Και δεν είμαστε”.

Ο Ρούτε αναφέρθηκε επίσης στην υποστήριξη της Κίνας στη Ρωσία χαρακτηρίζοντάς την “βασικό παράγοντα” στον πόλεμο της Μόσχας κατά της Ουκρανίας. Όταν ρωτήθηκε για τους περιορισμούς που επέβαλαν σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης οι τουρκικές αρχές, ο Ρούτε έμεινε αόριστος, υπογραμμίζοντας απλά ότι είναι«πολύ σημαντικό για το ΝΑΤΟ, τα μέσα ενημέρωσης να μπορούν να παρακολουθούν δια ζώσης τα μεγάλα γεγονότα».