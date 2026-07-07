Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2026: Ανακοινώθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ οι ημερομηνίες για τις πληρωμές

Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε επίσημα τις ημερομηνίες καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2026. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν με βάση τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, καλύπτοντας διάφορα τέως ταμεία και το Δημόσιο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανακοινώθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ οι ημερομηνίες καταβολών συντάξεων για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2026.
  • Για τον Αύγουστο 2026, την Τρίτη 28 Ιουλίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις Μη Μισθωτών και όλες οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα, ενώ την Πέμπτη 30 Ιουλίου οι συντάξεις Μισθωτών και Δημοσίου.
  • Αντίστοιχα, για τον Σεπτέμβριο 2026, οι πληρωμές των Μη Μισθωτών και οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα θα γίνουν την Τετάρτη 26 Αυγούστου, και των Μισθωτών και Δημοσίου την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ανακοινώθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ οι ημερομηνίες καταβολών συντάξεων για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2026.

Ειδικότερα:

Α. Για τον Αύγουστο 2026

  •  Την Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026  θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
  • Την  Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Β. Για τον Σεπτέμβριο 2026

  •  Την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026  θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
  • Την  Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

 

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