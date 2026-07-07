Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2026: Ανακοινώθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ οι ημερομηνίες για τις πληρωμές

Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε επίσημα τις ημερομηνίες καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2026. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν με βάση τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, καλύπτοντας διάφορα τέως ταμεία και το Δημόσιο.