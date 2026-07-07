Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ): Τι απαντά ο Τσάπαλος στα σενάρια για τη μείωση του αριθμού στις κλίμακες και πότε θα ληφθούν οι αποφάσεις

Ένα από τα σενάρια έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αναφορικά με την αλλαγή στην αρχιτεκτονική της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, είναι να μειωθούν οι κλίμακες στις 4 από τις 8 που είναι σήμερα και οι κρατήσεις της ΕΑΣ να υπολογίζονται όπως η φορολογία, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να εξετάζουν τα συναρμόδια υπουργεία.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρει ο Εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος μιλώντας στο enikonomia.gr, δεν έχει βγει από εμάς η πληροφορία ότι εξετάζεται η μείωση των κλιμάκων της ΕΑΣ στις 4 από τις 8 που είναι σήμερα. Αυτά είναι δημοσιογραφικά σενάρια, συμπληρώνει.

Ωστόσο, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να γίνει στο μέλλον εξορθολογισμός στην ΕΑΣ. «Μόλις τα δημόσια οικονομικά το επιτρέψουν, είμαστε αποφασισμένοι να εξορθολογίσουμε την ΕΑΣ, καθώς είναι ένας άδικος μνημονιακός φόρος που πρέπει με κάποιο τρόπο να ροκανιστεί.

Αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε μπροστά μας τα δημόσια οικονομικά για να έχουμε μια εικόνα για το εάν αυτό μπορεί να γίνει τώρα ή σε βάθος χρόνου. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να ωριμάσει » σημειώνει. «Εξετάζουμε διάφορα σενάρια για το πώς, στο πλαίσιο πακέτου της ΔΕΘ θα βοηθήσουμε όλες τις κοινωνικές ομάδες μεταξύ αυτών και τους συνταξιούχους. Η ΕΑΣ έχει πέσει κατά καιρούς στο τραπέζι» τονίζει μεταξύ άλλων.

Η εισήγηση για την ΕΑΣ στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Αξίζει να σημειωθεί πως στις 7 Οκτωβρίου 2026 θα γίνει η πιλοτική δίκη στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την υπόθεση ενός αιτούντος ιδιώτη αναφορικά με την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της ΕΑΣ.

Στο πλαίσιο της δίκης αυτής, οι συνταξιούχοι που βρίσκονται υψηλά στην κλίμακα της ΕΑΣ και που πληρώνουν μεγάλες κρατήσεις, ζητούν αυτές να υπολογίζονται όπως η φορολογία, δηλαδή επί της διαφοράς της σύνταξης και όχι σε ολόκληρο το ποσό που ισχύει σήμερα, όπως αναφέρει αρμόδια πηγή αναφέρει στο enikonomia.gr .

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως, εάν βγει η δικαστική απόφαση για την ΕΑΣ στις 7 Οκτωβρίου και προκύψουν κάποια συμπεράσματα, τότε ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στην αρχιτεκτονική της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων εντός του 2027 συνδυαστικά με την απόφαση.

Και θα φανεί εάν οι κρατήσεις της ΕΑΣ θα μειωθούν και σε τι ποσοστό θα είναι αυτές.

Τι ισχύει σήμερα για την ΕΑΣ

Υπενθυμίζεται πως, η κράτηση της ΕΑΣ σήμερα: