Αντίσταση και εκδίκηση: Το Ιράν ήθελε να στείλει ένα μήνυμα με τον αποχαιρετισμό του στον Χαμενεΐ

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Το τριήμερο δημοσίου πένθους στην Τεχεράνη για τον δολοφονημένο ανώτατο ηγέτη του Ιράν έληξε με ένα σημαντικό πολιτικό θέαμα που οι άνδρες που βρίσκονται πλέον στην εξουσία ήθελαν να δει ο κόσμος.

Η ογκώδης νεκρώσιμη πομπή, που μετέφερε τα φέρετρα του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και τεσσάρων μελών της οικογένειάς του, ακολουθούσε μια διαδρομή 10 χιλιομέτρων, όπου συχνά γίνονταν στάσεις για τα εκατομμύρια πενθούντες, σε μια από τις μεγαλύτερες δημόσιες συγκεντρώσεις εδώ και πολλά χρόνια.

Η πορεία της Δευτέρας ήταν η πιο σημαντική, με προσεκτικά χορογραφημένες τελετές, βουτηγμένες σε πολιτικά μηνύματα αντίστασης και εκδίκησης.

Αλλά πολλοί επίσης έμειναν μακριά, πληγωμένοι από δύο πολέμους σε λιγότερο από ένα χρόνο, τον πληθωρισμό που εκτοξεύτηκε γύρω στο 80% και τον πόνο των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του Ιανουαρίου.

Κάποιοι κατηγορούν τον Χαμενεΐ, ο οποίος ήταν επίσης αρχιστράτηγος, για την καταστολή των μέτρων ασφαλείας που σκότωσαν χιλιάδες ανθρώπους.

«Φυσικά και δεν θα πάω στην κηδεία», δήλωσε στο BBC ένας άνδρας έξω από ένα από τα πολλά «mookeb», τους σταθμούς ανάπαυσης που έχουν στηθεί στην πόλη και στα περίχωρά της για να παρέχουν δωρεάν φαγητό και νερό, τα περισσότερα από ιδιωτικές δωρεές.

«Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν δουλειά και είναι τόσο δυστυχισμένοι», εξήγησε.

Αεροφωτογραφίες από την παρέλαση της Δευτέρας έδειξαν μία από τις κύριες αρτηρίες της Τεχεράνης γεμάτη από πιστούς οπαδούς να έχουν κυριευτεί από πένθος και να φωνάζουν τα χαρακτηριστικά συνθήματα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, «θάνατος στην Αμερική» και «θάνατος στο Ισραήλ».

«Τα δάκρυα πηγάζουν από τον πόνο και τη θλίψη που κατακλύζουν έναν άνθρωπο και ο κόσμος βλέπει αυτή την αλήθεια», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, αντικρούοντας τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι επρόκειτο για «ψεύτικα δάκρυα».

Οι εορτασμοί μεταφέρονται τώρα σε μερικούς από τους πιο ιερούς τόπους για τους Σιίτες Μουσουλμάνους, συμπεριλαμβανομένου του Κομ, νότια της Τεχεράνης, την Τρίτη, και στη συνέχεια στη Νατζάφ και την Καρμπάλα στο γειτονικό Ιράκ.

Η τελική ταφή θα γίνει την Πέμπτη στο απέραντο ιερό του Ιμάμη Ρεζά στη Μασάντ, τη γενέτειρα του αγιατολάχ και την ιερότερη πόλη του Ιράν.

«Οι διαδικασίες της κηδείας έχουν σχεδιαστεί για να τον παρουσιάσουν ως κάτι περισσότερο από έναν εθνικό ηγέτη, αλλά ως μια υπερβατική θρησκευτική και πολιτική προσωπικότητα της οποίας η εξουσία εκτεινόταν σε ολόκληρο τον μουσουλμανικό κόσμο, και ιδιαίτερα στο σιιτικό Ισλάμ», παρατήρησε ο Μοχάμεντ Εσλάμι, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

Υπάρχει μια πιο σκληρή άποψη για την κληρονομιά του. «Η επανάσταση που διατήρησε ήταν για έναν κόσμο που δεν υπάρχει πια», εκτιμά ο Καρίμ Σαντζαντπούρ, συγγραφέας του βιβλίου «Διαβάζοντας τον Χαμενεΐ: την κοσμοθεωρία του πιο ισχυρού ηγέτη του Ιράν».

Στην Τεχεράνη, ένα φορτηγό με επίπεδη πλατφόρμα, διακοσμημένο με περίπλοκα πλέγματα και αραβική ισλαμική γραφή, μετέφερε πέντε φέρετρα, βαμμένα στα χρώματα του πράσινου, του κόκκινου και του λευκού της ιρανικής σημαίας, συμπεριλαμβανομένου του μικρότερου για την 14 μηνών εγγονή του Χαμενεΐ, Ζάρα.

Όλοι σκοτώθηκαν από ισραηλοαμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στις 28 Φεβρουαρίου, τις πρώτες ώρες του πολέμου.

Το κόκκινο ήταν το πιο έντονο χρώμα στα τεράστια πλήθη των πενθούντων που φορούσαν μαύρα. Θρησκευτικές σημαίες που συμβόλιζαν το αίμα και το μαρτύριο ενίσχυσαν τις εκκλήσεις για εκδίκηση για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη.

Αφίσες στα αγγλικά που ξεχώριζαν τον Τραμπ ως τον κύριο στόχο κρατήθηκαν ψηλά για να παρακολουθήσουν εκατοντάδες ξένους δημοσιογράφους στους οποίους δόθηκε σπάνια πρόσβαση για να καλύψουν αυτή την κηδεία.

Μια ιρανική εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων είχε συμβουλεύσει τους υποστηρικτές της κυβέρνησης να χρησιμοποιούν συνθήματα όπως «Η εκδίκησή μας είναι αναπόφευκτη» και «Θα πληρώσουν. Σκληρά».

Ο δρόμος μπροστά είναι ακόμη αβέβαιος, καθώς το Ιράν θάβει τον τελευταίο από τους ιδρυτές της πρώτης γενιάς της επανάστασής του του 1979.

Το Ιράν εισέρχεται σε μια νέα εποχή με τον τρίτο Ανώτατο Ηγέτη του, τον 56χρονο Μοτζταμπά Χαμενέι, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί ακόμη δημόσια από τότε που οι αεροπορικές επιδρομές που σκότωσαν τον πατέρα του και τον τραυμάτισαν σοβαρά.

Η θέα των τριών αδελφών του στο υπαίθριο συγκρότημα του τζαμιού Grand Musalla, όπου ο πατέρας τους ετάφη σε ιερό τόπο, έκανε την απουσία του ακόμη πιο αισθητή.

Ιρανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν τις συνεχιζόμενες απειλές του Ισραήλ να τον δολοφονήσουν κι αυτόν.