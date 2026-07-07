Γαλλία: Ο καύσωνας «φουντώνει» την πολιτική διαμάχη για τα κλιματιστικά – «Είναι άσχημα και αμερικανιές»

Καθώς η Γαλλία προετοιμάζεται για ένα ακόμη κύμα καύσωνα, ενώ οριακά έχει ανακάμψει από το προηγούμενο, το debate για τα κλιματιστικά «φουντώνει».

Οι μετεωρολόγοι αναμένουν επιστροφή στις υψηλές θερμοκρασίες αυτή την εβδομάδα, και μαζί με αυτές, το ίδιο ερώτημα που τέθηκε επανειλημμένα τον Ιούνιο: γιατί η Γαλλία δεν ανάβει απλώς τον κλιματισμό; Κάποιοι άνθρωποι ήδη παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους. Εκατοντάδες άνθρωποι έκαναν ουρά έξω από πολλά καταστήματα Lidl σε όλη την περιοχή του Παρισιού την Πέμπτη, ελπίζοντας να αποκτήσουν μια μονάδα κλιματισμού. Στο Aubervilliers, ένα προάστιο του Παρισιού, οι πόρτες έσπασαν υπό την πίεση του πλήθους και ξέσπασαν συμπλοκές μεταξύ των αγοραστών. «Είδα ανθρώπους να ποδοπατούνται», δήλωσε ένας αγοραστής στην εφημερίδα Le Parisien. «Ήμουν σοκαρισμένος, με έσπρωξαν προς κάθε κατεύθυνση και δυστυχώς δεν έφυγα με μονάδα κλιματισμού», είπε ένας άλλος.

Μόνο περίπου το 24% των γαλλικών νοικοκυριών διαθέτουν κλιματισμό, σύμφωνα με την υπηρεσία ενεργειακής μετάβασης της Γαλλίας – από 18% μόλις πριν από δύο χρόνια, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερο από το περίπου 50% που παρατηρείται στη γειτονική Ιταλία.

Η Αλεξία, μια 26χρονη που ζει στα περίχωρα του Παρισιού, λέει ότι «λύγισε» όταν ανακάλυψε ότι ένα ακόμη κύμα καύσωνα πλησίαζε. «Όλα τα κλιματιστικά που είχα δει για να αγοράσω είχαν εξαντληθεί. Έτσι έσπευσα να πάρω ένα άλλο πριν μείνει απολύτως κανένα».

Εν τω μεταξύ, μόνο το 7% των γαλλικών σχολείων είναι εξοπλισμένα με κλιματιστικά και χιλιάδες έκλεισαν τις πόρτες τους την περασμένη εβδομάδα καθώς οι θερμοκρασίες στις τάξεις έγιναν αφόρητες.

Η πολιτισμική αντίσταση της Γαλλίας στα κλιματιστικά

Με περισσότερους από 2.000 επιπλέον θανάτους να έχουν καταγραφεί σε διάστημα έξι ημερών στην κορύφωση της ζέστης του Ιουνίου, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, η πολιτισμική αντίσταση της Γαλλίας στα κλιματιστικά έχει αρχίσει να μαλακώνει.

Το κλιματιστικό θεωρείται εδώ και καιρό από τους Γάλλους άσχημο, θορυβώδες, περιττό και – πάνω απ’ όλα – αμερικανιά. Υπάρχει επίσης μια μακροχρόνια γαλλική πεποίθηση ότι η εισπνοή κλιματιζόμενου αέρα μπορεί να σας αρρωστήσει.

Αντ’ αυτού, η γαλλική οικοδομική παράδοση βασίζεται σε χοντρούς πέτρινους τοίχους και παράθυρα με παντζούρια, τεχνικές παθητικής ψύξης που λειτουργούσαν αρκετά καλά όταν τα καλοκαίρια ήταν ηπιότερα.

Έπειτα, υπάρχει και η νομοθεσία. Η φήμη της Γαλλίας για γραφειοκρατία και υπερβολές ισχύει σε μεγάλο βαθμό και για τις μονάδες κλιματισμού.

Στα κτίρια του 19ου αιώνα, οι κάτοικοι συχνά στερούνται άδειας εγκατάστασης εξωτερικών μονάδων κλιματισμού, επειδή οι κανόνες πολιτιστικής κληρονομιάς προστατεύουν την ομοιόμορφη εμφάνιση των στεγών και των προσόψεων της πόλης, οι περισσότερες από τις οποίες κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης ανακαίνισης της πρωτεύουσας από τον Georges-Eugène Haussmann υπό τον Ναπολέοντα Γ΄.

Τα κτίρια συνιδιοκτησίας απαιτούν έγκριση από τον φορέα συνιδιοκτησίας προτού μπορέσει να τοποθετηθεί μια σταθερή μονάδα, και οι εγκαταστάσεις που έγιναν χωρίς αυτήν μπορούν να ανατραπούν βίαια.

Πολιτική “μάχη”… για τον κλιματισμό

Καθώς πλησιάζει η προεδρική εκλογή του 2027, ο κλιματισμός έχει γίνει γόνιμο πολιτικό έδαφος για διαμάχη. Το ακροδεξιό κόμμα “Εθνικός Συναγερμός” της Μαρίν Λεπέν ήταν η πιο δυνατή φωνή υπέρ του κλιματισμού, ζητώντας ένα πανεθνικό «σχέδιο ανάκαμψης» για τον εξοπλισμό κάθε σχολείου και νοσοκομείου, και 23 δισεκατομμύρια δολάρια από την κυβέρνηση σε άτοκα δάνεια για να βοηθήσουν 30 έως 40 εκατομμύρια νοικοκυριά να εγκαταστήσουν μονάδες.

Στην αριστερά, οι απόψεις διίστανται. Οι Πράσινοι, παραδοσιακά οι πιο ένθερμοι σκεπτικιστές για τα κλιματιστικά, αλλάζουν θέση, με την αρχηγό του κόμματος Μαρίν Τοντελιέ να αναγνωρίζει ότι η ψύξη είναι πλέον απαραίτητη σε τουλάχιστον ορισμένα σχολεία και νοσοκομεία. Ο ηγέτης του σκληροπυρηνικού αριστερού κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία», Ζαν-Λυκ Μελανσόν, προειδοποίησε κατά των κλιματιστικών, λέγοντας ότι η εγκατάστασή τους παντού «σημαίνει μεγαλύτερη βλάβη».

Η κυβέρνηση βρίσκεται κάπου στη μέση – εγκρίνει μονάδες κλιματισμού έκτακτης ανάγκης για νοσοκομεία, ενώ παράλληλα προσπαθεί να μην θεωρηθεί ότι εγκαταλείπει την προσέγγιση της Γαλλίας που δίνει προτεραιότητα στη μόνωση στη θέρμανση.

Το πόσο έντονη έχει γίνει η συζήτηση έγινε σαφές όταν οι Πράσινοι κατέθεσαν πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης την Πέμπτη σχετικά με την αντίδρασή της στον καύσωνα. Η πρόταση είναι απίθανο να περάσει, αλλά δείχνει πόσο βαθιά πολιτικοποιημένο έχει γίνει το ζήτημα.

Η αντίσταση στον κλιματισμό έχει επίσης διατυπωθεί με περιβαλλοντικούς όρους, βασισμένη στην ιδέα ότι συμβάλλει άμεσα στην κλιματική αλλαγή μέσω της ενέργειας που καταναλώνει. Στη Γαλλία, το επιχείρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με το ενεργειακό μείγμα της χώρας: περίπου το 95% της γαλλικής ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από πηγές χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με την πυρηνική ενέργεια από μόνη της να παρέχει περίπου τα δύο τρίτα. Η λειτουργία ενός κλιματιστικού από αυτό το δίκτυο συνεπάγεται ένα κλάσμα του κόστους άνθρακα που θα συνεπαγόταν σε μια χώρα όπως η Πολωνία ή η Γερμανία, όπου τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να αποτελούν πολύ μεγαλύτερο μερίδιο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η συγκεντρωμένη χρήση κλιματιστικών μπορεί να αυξήσει τις θερμοκρασίες της πόλης μέσω της απορριπτόμενης θερμότητας. Αυτό είναι ένα τοπικό φαινόμενο, διαφορετικό από την υπερθέρμανση του πλανήτη που προκαλείται από τη ρύπανση που προκαλείται από τη θέρμανση του πλανήτη, αλλά αυξάνει τις ανισότητες μεταξύ εκείνων που έχουν πρόσβαση σε κλιματιστικό και εκείνων που δεν έχουν.

Αυτό που υποστηρίζουν επίσης οι περιβαλλοντικοί ακτιβιστές είναι ότι η διαμάχη έχει περιοριστεί σε ένα δίπολο AC έναντι μη AC, εστιάζοντας τη συζήτηση στη θεραπεία και όχι στην αιτία. Αλλά για όλο και περισσότερους Γάλλους, όσο κι αν προσπαθούν ατομικά να καταπολεμήσουν τις αιτίες της κλιματικής αλλαγής, η ανάγκη αντιμετώπισης των συμπτωμάτων της έχει γίνει αναγκαιότητα.

Δήμαρχος Παρισιού: Αντίθετος με τα κλιματιστικά

Ο δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, εξέφρασε την αντίθεσή του στις ατομικές μονάδες κλιματισμού στα διαμερίσματα της πόλης. Αποδοκιμάζει τις εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι αλλοιώνουν την αισθητική και ότι οι μονάδες αποβάλλουν υπερβολική θερμότητα έξω.

«Είναι αισθητικά αηδιαστικό και αποτελεί πηγή θερμότητας. Είμαι κατά των ατομικών κλιματιστικών, επειδή το να κλιματίζεις το διαμέρισμά σου σημαίνει ότι ζεσταίνεις και το διαμέρισμά του γείτονά σου», υποστήριξε ο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ την Κυριακή 5 Ιουλίου στο RTL, πιστεύοντας ότι ο κλιματισμός δεν ήταν απαραίτητος σε «αρκετά μέρη».

«Δεν κρίνω όσους έχουν αγοράσει βοηθητικό κλιματιστικό», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ότι το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, το «PLU», απαγορεύει την εγκατάσταση εξωτερικών μονάδων κλιματισμού στην πρόσοψη.

Η Météo-France διατηρεί πορτοκαλί συναγερμό για «καύσωνα» σε 61 νομούς

61 νομοί θα τεθούν σε πορτοκαλί προειδοποίηση για καύσωνα την Τρίτη το μεσημέρι, με τις θερμοκρασίες να προβλέπονται μεταξύ 36 και 40°C, και σε ορισμένες κορυφές να φτάνουν τους 41°C, επιβεβαίωσε η Météo-France το πρωί της Τρίτης. Όλοι οι νομοί στις περιοχές Île-de-France, Burgundy, Centre-Val-de-Loire και Pays de la Loire θα τεθούν σε πορτοκαλί προειδοποίηση για καύσωνα από την Τρίτη το μεσημέρι, ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία στο δελτίο της στις 6:00 π.μ.

Finistère, Morbihan, Ille-et-Vilaine, Vienne and Haute-Vienne, Creuse, Corrèze, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Gers, Haute-Garonne, Ariège, Tarn-et-Garonne, Tarn, Aveyron-Piderov-H, Aleape Οι Puy-de-Dôme, Loire, Rhône, Allier, Isère, Savoie και Haute-Savoie επηρεάζονται επίσης. Μόνο το Hauts-de-France, η ακτή της Μάγχης και το ανατολικό τμήμα της χώρας θα παραμείνουν κάτω από τους 35°C.

«Μια επέκταση της πορτοκαλί προειδοποίησης για «καύσωνα» σε άλλα τμήματα είναι πιθανή στον επόμενο χάρτη προειδοποίησης», τονίζει η Météo-France, διευκρινίζοντας ότι «η έντονη ζέστη θα ενταθεί περαιτέρω την Τρίτη και θα εξαπλωθεί βόρεια και ανατολικά».