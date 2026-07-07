Ελλάδα – Ιταλία: Οι τρεις πυλώνες της νέας Αεροπορικής Συμμαχίας

Μέσα από τρεις νέους πυλώνες συνεργασία στον αεροπορικό τομέα, Ελλάδα και Γαλλία εμβαθύνουν τους αμυντικούς τους δεσμούς, μετά την απόφαση για πρόσκτηση 2 φρεγατών FREMM κλάσης Bergamini από το Πολεμικό Ναυτικό.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η πρόσφατη επίσκεψη του Αρχηγού της Πολεμικής Αεροπορίας της Ιταλίας, Αντιπτεράρχου Antonio Conserva, στην Αθήνα και η συνάντησή του με τον Έλληνα Αρχηγό ΓΕΑ, Αντιπτέραρχο Δημοσθένη Γρηγοριάδη, στο «ελληνικό πεντάγωνο» επισφράγισε μια νέα, στρατηγική εποχή για τις διμερείς αμυντικές σχέσεις. Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, Αθήνα και Ρώμη ευθυγραμμίζουν τα βήματά τους, δημιουργώντας έναν ισχυρό άξονα αεροπορικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Η συμφωνία αυτή εδραιώνεται πάνω σε τρεις συγκεκριμένους, στιβαρούς πυλώνες που μεταμορφώνουν το επιχειρησιακό τοπίο, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως στρατηγική σφήνα στις βιομηχανικές και στρατιωτικές φιλοδοξίες της Άγκυρας.

1ος Πυλώνας: Η εποχή του F-35

Ο πρώτος και βασικός κορμός της συμφωνίας αφορά την είσοδο της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας στην πέμπτη γενιά μαχητικών, με την Ιταλία να προσφέρει άμεση εφοδιαστική και τεχνική στήριξη. Οι δύο Αρχηγοί συμφώνησαν στη δημιουργία μιας κοινής βάσης – συνεργασίας και προμήθειας ανταλλακτικών για τα υπερσύγχρονα F-35, μια κίνηση που μειώνει δραστικά το κόστος και εξασφαλίζει υψηλούς ρυθμούς διαθεσιμότητας. Παράλληλα, η Ιταλία μεταφέρει την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη δημιουργία της νέας, υπερσύγχρονης βάσης στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα. Η ιταλική συνδρομή επικεντρώνεται αποκλειστικά στις εξειδικευμένες απαιτήσεις που έχει η «φωλιά» ενός μαχητικού πέμπτης γενιάς, από τα συστήματα ασφαλείας και τις υποδομές φύλαξης μέχρι τα τεχνικά υπόστεγα και τις προδιαγραφές συντήρησης, διασφαλίζοντας την πλήρη επιχειρησιακή αναβάθμιση της βάσης.

2ος Πυλώνας: Συνεργασία στο διάστημα

Ο δεύτερος πυλώνας της συμφωνίας στρέφεται προς το Διάστημα, έναν τομέα που αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι των σύγχρονων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αθήνα και Ρώμη αναγνωρίζουν ότι η κυριαρχία και η έγκαιρη προειδοποίηση εξαρτώνται άμεσα από τα δορυφορικά συστήματα και την επιτήρηση πέρα από την ατμόσφαιρα. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει την ανταλλαγή δεδομένων, την κοινή χρήση υποδομών και τον συντονισμό των δύο αεροποριών για την ενίσχυση της διαστημικής τους επίγνωσης (Space Situational Awareness). Με αυτόν τον τρόπο, η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία αποκτά πρόσβαση σε κρίσιμες διαστημικές δυνατότητες, θωρακίζοντας την εθνική ασφάλεια με πολύτιμες πληροφορίες από τροχιάς.

3ος Πυλώνας: Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο τρίτος πυλώνας κοιτάζει απευθείας στο μέλλον των αεροπορικών επιχειρήσεων και εστιάζει στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Η εισαγωγή των αλγορίθμων στην ανάλυση τεράστιου όγκου δεδομένων, στη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο και στην πρόβλεψη αναγκών συντήρησης αποτελεί το νέο σημείο καμπής παγκοσμίως. Ελλάδα και Ιταλία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων AI που θα βελτιώσουν την ταχύτητα αντίδρασης των μαχητικών αεροσκαφών και θα προσφέρουν σαφές τακτικό πλεονέκτημα στο σύγχρονο πεδίο μάχης. Η κοινή έρευνα σε αυτόν τον τομέα αιχμής τοποθετεί τις δύο χώρες στην πρωτοπορία της ευρωπαϊκής αμυντικής τεχνολογίας.

Στρατηγική Σφήνα

Πίσω από τις τεχνικές και επιχειρησιακές λεπτομέρειες της συμφωνίας κρύβεται ένα σημαντικό γεωπολιτικό κέρδος για την Αθήνα. Τα τελευταία χρόνια, η Ρώμη και η Άγκυρα έχουν αναπτύξει μια αξιοσημείωτη διμερή στρατιωτική και βιομηχανική συνεργασία, με την Τουρκία να επιδιώκει σταθερά τη μεταφορά ιταλικής τεχνολογίας για τα δικά της εξοπλιστικά προγράμματα, όπως στα επιθετικά ελικόπτερα και τα ναυτικά συστήματα. Η δυναμική διείσδυση της Ελλάδας στην αμυντική ατζέντα της Ιταλίας, ειδικά μέσω του προγράμματος των F-35 από το οποίο η Τουρκία έχει αποκλειστεί οριστικά, αλλάζει τις ισορροπίες.

Η Αθήνα καταφέρνει να μπει σφήνα σε αυτή τη σχέση, αναδεικνύοντας τον εαυτό της ως έναν πιο αξιόπιστο, σταθερό και συμβατό εταίρο για τη Ρώμη εντός της Συμμαχίας. Καθώς η Ελλάδα καθίσταται πλέον στρατηγικός εταίρος της Ιταλίας σε τεχνολογίες αιχμής όπως το Διάστημα και η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ρώμη είναι υποχρεωμένη να ζυγίσει πολύ πιο προσεκτικά τις βιομηχανικές της επαφές με την Άγκυρα. Η ελληνοϊταλική αεροπορική σύγκλιση περιορίζει τα περιθώρια της Τουρκίας να εμφανίζεται ως ο μοναδικός ισχυρός παίκτης στην περιοχή, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική διπλωματία μπορεί να χτίζει αναχώματα απέναντι στην αναθεωρητική στρατηγική της γείτονος.