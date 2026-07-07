Λιάνα Κανέλλη: «Είναι η εποχή του ναρκισσισμού – Πουλάμε το άτομό μας»

Η Λιάνα Κανέλλη άσκησε κριτική στην έντονη αυτοπροβολή μέσω των social media, μιλώντας στην εκπομπή «EQ» με την Έλενα Παπαβασιλείου στο Action24.

Η δημοσιογράφος και βουλευτής του ΚΚΕ αναφέρθηκε στην εικόνα της σύγχρονης εποχής και στον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή της, τα κοινωνικά δίκτυα επηρεάζουν τη σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του και με τους άλλους.

«Έχουμε γίνει ατομοπωλητές»

Η Λιάνα Κανέλλη σχολίασε αρχικά την ανάγκη που, όπως είπε, έχουν πολλοί άνθρωποι να προβάλλουν συνεχώς τον εαυτό τους μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.

«Αρχίζουν κάτι ηλιθιότητες του τύπου να δείξω τον εαυτό μου εδώ και τώρα. Τραβάω selfie, κάνω 2-3 βήματα πίσω, είναι ο γκρεμός και μην τον είδατε τον Παναή. Δεν είναι έτσι, θέλει και κάπως… Είναι η εποχή του ναρκισσισμού. Το είμαι ο εαυτός μου σημαίνει κάθομαι μπροστά σε έναν καθρέφτη, γουστάρω τον εαυτό μου, μου αρέσει ο εαυτός μου, κατάλαβες τι κάνω; Πλασάρω τον εαυτό μου, πλασάρω, πλασάρω… Έχουμε γίνει ατομοπωλητές. Πουλάμε το άτομό μας. Παιδάκι μου, αυτό έχει γίνει χάρη στο Instagram, το TikTok…».

Στη συνέχεια, η Λιάνα Κανέλλη περιέγραψε την εικόνα που, σύμφωνα με την ίδια, προβάλλεται πλέον μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες.

«Δηλαδή σήμερα κατούρησα σε αυτή την τουαλέτα, χθες γέννησα αυτό το παιδάκι. Δηλαδή πριν το δει, ξέρω εγώ, η γιαγιά ή ο παππούς, το έχει δει η ανθρωπότητα. Αυτά αποανθρωποιούν».

Η αναφορά στην κρίση αξιών

Η Λιάνα Κανέλλη συνέδεσε το φαινόμενο αυτό με μια ευρύτερη κρίση αξιών, υποστηρίζοντας ότι η κοινωνία έχει απομακρύνει τον άνθρωπο από το κέντρο της.

«Αυτό που έχει αποανθρωποιήσει εντελώς την κοινωνία θεωρώ παγκοσμίως και έχει φύγει ο άνθρωπος από το κέντρο, οπότε φεύγει και το μπόι του ανθρώπου… Είναι η αναγνώριση του εαυτού μας στον άλλο άνθρωπο».