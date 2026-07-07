Ρομπέρτο Μαρτίνεθ: Αποχωρεί από τον πάγκο της Πορτογαλίας μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ

Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ επιβεβαίωσε ότι αποχωρεί από τον πάγκο της Πορτογαλίας, μετά την ήττα από την Ισπανία και τον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

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Αθλητισμός

Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, Πορτογαλία, Μουντιάλ 2026
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την τεχνική ηγεσία της Πορτογαλίας, μετά τον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο.
  • Ο 53χρονος τεχνικός δήλωσε πως «Αφού δεν τα καταφέραμε, δεν έχει λογική να συνεχίσω», αναφερόμενος στην αποτυχία κατάκτησης του Μουντιάλ.
  • Ο Μαρτίνεθ είχε αναλάβει την Πορτογαλία το 2023 και οδήγησε την ομάδα στα προημιτελικά του Euro 2024 και στην κατάκτηση του Nations League έναν χρόνο αργότερα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την τεχνική ηγεσία της Πορτογαλίας, μετά τον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η ήττα από την Ισπανία αποτέλεσε το τελευταίο παιχνίδι του Ισπανού προπονητή στον πάγκο της εθνικής ομάδας.

Η δήλωση του Μαρτίνεθ μετά τον αποκλεισμό

Ο 53χρονος τεχνικός μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση και εξήγησε τους λόγους της απόφασής του.

«Ήρθα στην Πορτογαλία για να κατακτήσω το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αφού δεν τα καταφέραμε, δεν έχει λογική να συνεχίσω. Η Ομοσπονδία και ο πρόεδρος μπορούν τώρα να επιλέξουν τον νέο προπονητή. Ο πρόεδρος πάντα στήριζε τη δουλειά μου, αλλά το συμβόλαιό μου τελειώνει σήμερα».

Ο Μαρτίνεθ είχε αναλάβει την Πορτογαλία το 2023, όταν αντικατέστησε τον Φερνάντο Σάντος. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, οδήγησε την ομάδα στα προημιτελικά του Euro 2024 και στην κατάκτηση του Nations League έναν χρόνο αργότερα.

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