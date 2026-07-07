Αφροδίτη Χατζημηνά: «Έχω περάσει όλων των ειδών τις φοβίες – Έμπαινα στο μετρό και σκοτείνιαζα»

Συνέντευξη στο περιοδικό Hello! και το δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσα παραχώρησε η Αφροδίτη Χατζημηνά, η οποία ξεχώρισε στο φετινό κύκλο του Your Face Sounds Familiar με τις άκρως επιτυχημένες μεταμορφώσεις της.

Η τραγουδίστρια, μέλος του δυναμικού της Panik Records, αποκάλυψε τη λιγότερο γνωστή προσωπική της πλευρά, μιλώντας για το «τέρας» των φόβων, τις κρίσεις πανικού, αλλά και τη διαδρομή της μέσα από την ψυχοθεραπεία.

«Η τελειομανία μου πολύ δύσκολα μου επιτρέπει να απολαμβάνω τα πράγματα. Συνεχώς ψάχνω το κάτι παραπάνω που δεν έχω κάνει. Είμαι πολύ αγχώδης άνθρωπος, το παλεύω πολλά χρόνια με ψυχοθεραπεία. Μου έχει μάθει να τιθασεύω τους φόβους και το άγχος μου. Είχα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, δεν ήμουν λειτουργική για πολλά χρόνια», εξομολογήθηκε η Αφροδίτη Χατζημηνά.

«Με κατέβαλαν τόσο πολύ το άγχος και οι φοβίες μου, που δεν έβγαινα από το σπίτι. Είχα ό,τι φοβία μπορείς να φανταστείς: αγοραφοβία, κλειστοφοβία, υψοφοβία. Τα πάντα! Έχω περάσει όλων των ειδών τις φοβίες. Θυμάμαι, έμπαινα στο μετρό και σκοτείνιαζα. Πάθαινα κρίσεις πανικού», αφηγήθηκε.

Η ίδια τόνισε πως η ψυχοθεραπεία αποτέλεσε καθοριστικό βήμα στην προσπάθειά της να διαχειριστεί τους φόβους και το άγχος της, καθώς σήμερα έχει καταφέρει να αντιμετωπίζει καταστάσεις που παλαιότερα έμοιαζαν αδύνατες.

«Ήταν τόσα πολλά τα συμβάντα, που δεν θυμάμαι πότε ήταν η πρώτη φορά που το έπαθα. Από τα σχολικά μου χρόνια με ταλαιπωρούσαν. Για μια περίοδο ακολουθούσα και φαρμακευτική θεραπεία. Ουσιαστικά, με την ψυχοθεραπεία κατάφερα να το αντιμετωπίσω μόνη μου» και συμπλήρωσε:

«Δεν υπάρχουν πια αυτές οι φοβίες, τουλάχιστον όχι στον ίδιο βαθμό. Μπορώ να βρίσκομαι σε χώρους με πολύ κόσμο, κάτι που μου ήταν αδύνατο μέχρι πριν από 6 χρόνια. Τραγουδούσα με πάρα πολύ στρες και σχεδόν πάντα, προτού βγω στη σκηνή, είχα κάποια κρίση».