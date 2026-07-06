Ιωάννα Σιαμπάνη: Η εξομολόγηση για το φετινό καλοκαίρι – «Όλα έχουν έναν διαφορετικό ρυθμό…»

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Τον περασμένο Μάιο, η οικογένεια της Ιωάννας Σιαμπάνη και του Τζίμη Σταθοκωστόπουλου μεγάλωσε, με τον ερχομό του δεύτερου γιου τους. Την Δευτέρα 6 Ιουλίου, η influencer και επιχειρηματίας πραγματοποίησε μία νέα ανάρτηση στο Instagram, στην οποία αναφέρθηκε στο πώς βιώνει μαζί με τον σύζυγό της και τα παιδιά τους, το φετινό καλοκαίρι.

Η Ιωάννα Σιαμπάνη, στο post της δημοσίευσε ορισμένα στιγμιότυπα από πρόσφατη εξόρμηση που πραγματοποίησε με την οικογένειά της, στη παραλία.

Στις φωτογραφίες, βλέπουμε το ζευγάρι μαζί με τα παιδιά του, να απολαμβάνουν τον χρόνο που πέρασαν στη θάλασσα.

Η influencer και επιχειρηματίας, στη λεζάντα της ανάρτησής της έχει γράψει: «Τα φετινά μας μπάνια έχουν μια μικρή αγκαλιά παραπάνω. Όλα έχουν έναν διαφορετικό ρυθμό, αλλά δεν θα άλλαζα ούτε μία από αυτές τις στιγμές».