Ιωάννα Σιαμπάνη: Η εξομολόγηση για το φετινό καλοκαίρι – «Όλα έχουν έναν διαφορετικό ρυθμό…»

Το πρώτο τους καλοκαίρι ως τετραμελής οικογένεια ζουν η Ιωάννα Σιαμπάνη και ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος. Σε νέο post της στο Instagram, η influencer και επιχειρηματίας προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση. 

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Ιωάννα Σιαμπάνη
Φωτογραφία: Instagram/ioanna__siampani
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ιωάννα Σιαμπάνη, μετά τον ερχομό του δεύτερου γιου της τον περασμένο Μάιο, μοιράστηκε στο Instagram το πώς βιώνει το φετινό καλοκαίρι με την οικογένειά της.
  • Η influencer δημοσίευσε στιγμιότυπα από πρόσφατη εξόρμηση στη παραλία, όπου το ζευγάρι με τα παιδιά του απολαμβάνουν τον χρόνο στη θάλασσα.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η ίδια εξομολογήθηκε: «Τα φετινά μας μπάνια έχουν μια μικρή αγκαλιά παραπάνω. Όλα έχουν έναν διαφορετικό ρυθμό, αλλά δεν θα άλλαζα ούτε μία από αυτές τις στιγμές».

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Τον περασμένο Μάιο, η οικογένεια της Ιωάννας Σιαμπάνη και του Τζίμη Σταθοκωστόπουλου μεγάλωσε, με τον ερχομό του δεύτερου γιου τους. Την Δευτέρα 6 Ιουλίου, η influencer και επιχειρηματίας πραγματοποίησε μία νέα ανάρτηση στο Instagram, στην οποία αναφέρθηκε στο πώς βιώνει μαζί με τον σύζυγό της και τα παιδιά τους, το φετινό καλοκαίρι.

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Η Ιωάννα Σιαμπάνη, στο post της δημοσίευσε ορισμένα στιγμιότυπα από πρόσφατη εξόρμηση που πραγματοποίησε με την οικογένειά της, στη παραλία.

Ιωάννα Σιαμπάνη
Φωτογραφία: Instagram/ioanna__siampani

Στις φωτογραφίες, βλέπουμε το ζευγάρι μαζί με τα παιδιά του, να απολαμβάνουν τον χρόνο που πέρασαν στη θάλασσα.

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Ιωάννα Σιαμπάνη Τζίμης Σταθοκωστόπουλος
Φωτογραφία: Instagram/ioanna__siampani

Η influencer και επιχειρηματίας, στη λεζάντα της ανάρτησής της έχει γράψει: «Τα φετινά μας μπάνια έχουν μια μικρή αγκαλιά παραπάνω. Όλα έχουν έναν διαφορετικό ρυθμό, αλλά δεν θα άλλαζα ούτε μία από αυτές τις στιγμές». 

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