Ιωάννα Σιαμπάνη: Η αποστομωτική απάντηση στο άσχημο μήνυμα που δέχτηκε – «Κανείς δεν αξίζει να διαβάζει σχόλια που έχουν σκοπό να τον πληγώσουν»

Η Ιωάννα Σιαμπάνη δέχτηκε ένα άσχημο και προσβλητικό μήνυμα στο Instagram, στο οποίο επέλεξε να απαντήσει δημόσια. Η επιχειρηματίας τόνισε ότι κανείς δεν αξίζει να διαβάζει σχόλια που έχουν σκοπό να τον πληγώσουν, καλώντας σε περισσότερη καλοσύνη.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Ιωάννα Σιαμπάνη
Φωτογραφία: Instagram/ioanna__siampani
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ιωάννα Σιαμπάνη δέχτηκε ένα άσχημο σχόλιο στο Instagram, πριν από λίγες ώρες.
  • Ένας χρήστης της έστειλε ένα άκρως προσβλητικό μήνυμα, γράφοντας: «Μλκ πόσο γερασμένη φαίνεσαι», στο οποίο η επιχειρηματίας απάντησε δημόσια.
  • Η Σιαμπάνη τόνισε πως «κανείς δεν αξίζει να διαβάζει σχόλια που έχουν σκοπό να τον πληγώσουν» και κάλεσε τους χρήστες να διαλέγουν πιο συχνά την καλοσύνη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Ιωάννα Σιαμπάνη είναι ενδεχομένως μία από τις πιο αγαπητές παρουσίες, στη κοινότητα του Instagram στη χώρα μας. Η επιχειρηματίας, η οποία είναι ιδιαίτερα ενεργή στην πλατφόρμα, πριν από λίγες ώρες δέχτηκε ένα άσχημο σχόλιο, στο οποίο απάντησε δημόσια.

Ιωάννα Σιαμπάνη: «Η στιγμή που περίμενα περισσότερο…» – Το συγκινητικό βίντεο με τους δύο γιους της

Ένας χρήστης του Instagram, θέλησε να της στείλει ένα άκρως προσβλητικό μήνυμα. Σε αυτό, της έγραψε: «Μλκ πόσο γερασμένη φαίνεσαι».

Η Ιωάννα Σιαμπάνη, βλέποντας το μήνυμα, το δημοσίευσε με την μορφή του story στον λογαριασμό της.

Ιωάννα Σιαμπάνη: «Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας, μικρό μας θαύμα» – Το πρώτο μήνυμα μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της

Η επιχειρηματίας και δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνόδευσε τη φωτογραφία που έδειχνε στο κοινό της το σχόλιο, με το παρακάτω κείμενο: «Καλημέρα και καλό μήνα. Κατά καιρούς λαμβάνω και τέτοια μηνύματα. Ευτυχώς είναι ελάχιστα, αλλά σκέφτηκα να το μοιραστώ γιατί πίσω από κάθε φωτογραφία υπάρχει ένας άνθρωπος.

Δεν ξέρεις αν ο άλλος έχει κοιμηθεί δύο ώρες, αν μόλις γέννησε, αν περνάει μια δύσκολη περίοδο ή αν απλώς είναι κουρασμένος. Και, ακόμα κι αν δεν ισχύει τίποτα από αυτά, κανείς δεν αξίζει να διαβάζει σχόλια που έχουν σκοπό να τον πληγώσουν.

Ας διαλέγουμε λίγο πιο συχνά την καλοσύνη. Δεν κοστίζει τίποτα, αλλά μπορεί να σημαίνει πολλά για κάποιον».

Ιωάννα Σιαμπάνη

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ