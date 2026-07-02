Ιωάννα Σιαμπάνη: Η αποστομωτική απάντηση στο άσχημο μήνυμα που δέχτηκε – «Κανείς δεν αξίζει να διαβάζει σχόλια που έχουν σκοπό να τον πληγώσουν»

Η Ιωάννα Σιαμπάνη είναι ενδεχομένως μία από τις πιο αγαπητές παρουσίες, στη κοινότητα του Instagram στη χώρα μας. Η επιχειρηματίας, η οποία είναι ιδιαίτερα ενεργή στην πλατφόρμα, πριν από λίγες ώρες δέχτηκε ένα άσχημο σχόλιο, στο οποίο απάντησε δημόσια.

Ένας χρήστης του Instagram, θέλησε να της στείλει ένα άκρως προσβλητικό μήνυμα. Σε αυτό, της έγραψε: «Μλκ πόσο γερασμένη φαίνεσαι».

Η Ιωάννα Σιαμπάνη, βλέποντας το μήνυμα, το δημοσίευσε με την μορφή του story στον λογαριασμό της.

Η επιχειρηματίας και δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνόδευσε τη φωτογραφία που έδειχνε στο κοινό της το σχόλιο, με το παρακάτω κείμενο: «Καλημέρα και καλό μήνα. Κατά καιρούς λαμβάνω και τέτοια μηνύματα. Ευτυχώς είναι ελάχιστα, αλλά σκέφτηκα να το μοιραστώ γιατί πίσω από κάθε φωτογραφία υπάρχει ένας άνθρωπος.

Δεν ξέρεις αν ο άλλος έχει κοιμηθεί δύο ώρες, αν μόλις γέννησε, αν περνάει μια δύσκολη περίοδο ή αν απλώς είναι κουρασμένος. Και, ακόμα κι αν δεν ισχύει τίποτα από αυτά, κανείς δεν αξίζει να διαβάζει σχόλια που έχουν σκοπό να τον πληγώσουν.

Ας διαλέγουμε λίγο πιο συχνά την καλοσύνη. Δεν κοστίζει τίποτα, αλλά μπορεί να σημαίνει πολλά για κάποιον».