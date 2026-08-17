Χρήστος Μάστορας: Δεν υπάρχει θέμα χωρισμού

Εν μέσω έντονης φημολογίας για κρίση στη σχέση του με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη, ο Χρήστος Μάστορας μιλά αποκλειστικά στη Realnews και βάζει τέλος στα σενάρια που τους θέλουν να γράφουν τον επίλογο του έρωτά τους.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Με όλο τον σεβασμό στους ανθρώπους που κάνουν ρεπορτάζ και βιοπορίζονται από την επικαιρότητα, στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει κανένα θέμα… Ο κόσμος γύρω μας έχει αληθινά προβλήματα και, κάθε φορά που βλέπω τέτοιου είδους τίτλους, σκέφτομαι πόσο οργίζεται που κανείς δεν ασχολείται με τη λύση τους. Λυπάμαι που αντί να εμπνέουμε τους νέους και να τους γεμίζουμε με ελπίδα, κάποιες φορές ένα μικρό κομμάτι των sites τούς γεμίζει παραπληροφόρηση. Οι άνθρωποι θέλουν το οξυγόνο, μέσω της τέχνης, της επιστήμης και των γραμμάτων. Ελπίζω σε έναν κόσμο με περισσότερη έμπνευση και λιγότερο clickbait», δηλώνει ο Χρήστος Μάστορας αποκλειστικά στη Realnews, βάζοντας τέλος στη φημολογία που τον ήθελε να έχει χωρίσει με τη σύντροφό του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Οι κοινές διακοπές τους στο Ιόνιο τον περασμένο Ιούνιο ήταν η τελευταία εικόνα του έρωτα και της ανέφελης ευτυχίας τους. Έκτοτε ακολούθησαν αρκετές εβδομάδες με ατομικές αναρτήσεις, οι οποίες δεν παρέπεμπαν σε τίποτα κοινό.

Τα στιγμιότυπα από τις διακοπές της Γαρυφαλλιάς στα Κουφονήσια και στην Πάρο αποτύπωναν μια ανέμελη, παρεΐστικη διάθεση με φίλους, με την αδελφή της ή με την ανιψιά της. Την ίδια τακτική ακολούθησε και ο Χρ. Μάστορας, με τις τελευταίες αναρτήσεις να αφορούν τα επαγγελματικά του, καθώς ετοιμάζει το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ από την Panik Records, με το single «Μαργαρίτα» να αποτελεί τον προπομπό του. Αυτό ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει τους ψιθύρους ότι κάτι τρέχει μεταξύ τους. Και η σπίθα της φημολογίας έγινε πυρκαγιά, όταν εντοπίστηκαν και οι δύο στην Πάρο με διαφορετικές παρέες, ακόμα και την 1η Αυγούστου, την ημέρα που θα γιόρταζαν την τέταρτη επέτειο της θυελλώδους σχέσης τους.

Ενώ ωστόσο, τα σενάρια τούς ήθελαν να βρίσκονται σαν δύο ξένοι στο ίδιο νησί, η πραγματικότητα απείχε από τις εικασίες. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «R», οι δυο τους συναντιούνταν στην Πάρο, με χαρακτηριστική την κοινή βραδινή τους έξοδο στο «Luaz» της Νάουσας στις 6 Αυγούστου.

Σε μια προσπάθεια να καταλαγιάσει ο θόρυβος γύρω από το υποτιθέμενο τέλος στη σχέση του, το ζευγάρι άρχισε να κινείται με άνεση, σε δημόσια θέα, στα σοκάκια του νησιού. Μέχρι που ήρθε το ξέσπασμα της Γ. Καληφώνη μέσω social media. «Από εδώ και στο εξής, κάθε ψευδής, συκοφαντική ή προσβλητική αναφορά που αφορά εμένα και την ιδιωτική μου ζωή θα καταγράφεται και θα αντιμετωπίζεται με τα νόμιμα μέσα που έχω στη διάθεσή μου», έγραψε, μεταξύ άλλων, το μοντέλο, εκφράζοντας την αγανάκτησή του.

Όπως αποδεικνύεται, ήταν άνθρακες ο χωρισμός… Ακόμη και αν υπήρξε κάποια ένταση, όπως συμβαίνει στις σχέσεις έρωτα και πάθους, οι δυο τους φαίνεται να έχουν βρει τον δικό τους, προσωπικό κώδικα επικοινωνίας και συνεννόησης και συνεχίζουν να γράφουν μαζί το βιβλίο της ζωής τους.